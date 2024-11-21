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Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом

Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом - 21.11.2024 Украина.ру

Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом

При возможности переговоров Москвы с нынешними властями Украины у России не будет необходимости в посредничестве. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин.

2024-11-21T19:31

2024-11-21T19:31

2024-11-21T19:31

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Дипломат рассказал телеканалу TRT World об СВО и ответил на вопрос о возможности переговоров Москвы и Ква в будущем. По словам Келина, сейчас есть несколько миротворческих инициатив, однако условия для прямых переговоров ещё не созданы.Келин напомнил, что Запад снабжает защитников режима Зеленского оружием и оказывает другую помощь. Таким образом конфликт искусственно затягивается.Киев не согласен на вывод войск с российской территории, что также противодействует началу переговоров. При этом, заметил дипломат, если условия для диалога будут созданы, то Москве посредник не понадобится."Я не думаю, что нам нужен посредник или кто-то, кто выступит между сторонами. Нам просто нужен справедливый подход к этим переговорам", - заявил российский дипломат.По словам посла, России нужен именно мир, долгосрочный и стабильный, а не временное прекращение огня.Ранее в Москве заявили о невозможности переговоров с нынешним руководством Украины до тех пор, пока украинские оккупационные силы будут находится в российской Курской области. Такую позицию выражал, в частности, помощник президента России Юрий Ушаков.До этого на Украине был нормативно оформлен запрет на переговоры с Россией. При этом стороны находили возможности обсуждать обмен пленными и другие проблемные вопросы.Известно о нескольких "мирных планах", исходящих от Китая и Бразилии, а также других государств. Все они предполагают прекращение боевых действий в зоне СВО и начало переговоров.Накануне Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса Мнение Кремля: Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков

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новости, россия, москва, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, дмитрий песков, переговоры, посредник, сво