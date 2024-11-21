Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом - 21.11.2024 Украина.ру
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Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом
Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом - 21.11.2024 Украина.ру
Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом
При возможности переговоров Москвы с нынешними властями Украины у России не будет необходимости в посредничестве. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин.
2024-11-21T19:31
2024-11-21T19:31
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си цзиньпин
дмитрий песков
переговоры
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сво
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Дипломат рассказал телеканалу TRT World об СВО и ответил на вопрос о возможности переговоров Москвы и Ква в будущем. По словам Келина, сейчас есть несколько миротворческих инициатив, однако условия для прямых переговоров ещё не созданы.Келин напомнил, что Запад снабжает защитников режима Зеленского оружием и оказывает другую помощь. Таким образом конфликт искусственно затягивается.Киев не согласен на вывод войск с российской территории, что также противодействует началу переговоров. При этом, заметил дипломат, если условия для диалога будут созданы, то Москве посредник не понадобится."Я не думаю, что нам нужен посредник или кто-то, кто выступит между сторонами. Нам просто нужен справедливый подход к этим переговорам", - заявил российский дипломат.По словам посла, России нужен именно мир, долгосрочный и стабильный, а не временное прекращение огня.Ранее в Москве заявили о невозможности переговоров с нынешним руководством Украины до тех пор, пока украинские оккупационные силы будут находится в российской Курской области. Такую позицию выражал, в частности, помощник президента России Юрий Ушаков.До этого на Украине был нормативно оформлен запрет на переговоры с Россией. При этом стороны находили возможности обсуждать обмен пленными и другие проблемные вопросы.Известно о нескольких "мирных планах", исходящих от Китая и Бразилии, а также других государств. Все они предполагают прекращение боевых действий в зоне СВО и начало переговоров.Накануне Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса Мнение Кремля: Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков
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новости, россия, москва, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, дмитрий песков, переговоры, посредник, сво
Новости, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, переговоры, посредник, СВО

Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом

19:31 21.11.2024
 
© кадр из видео YoutubeАндрей Келин
Андрей Келин
© кадр из видео Youtube
Читать в
При возможности переговоров Москвы с нынешними властями Украины у России не будет необходимости в посредничестве. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин.
Дипломат рассказал телеканалу TRT World об СВО и ответил на вопрос о возможности переговоров Москвы и Ква в будущем. По словам Келина, сейчас есть несколько миротворческих инициатив, однако условия для прямых переговоров ещё не созданы.
Келин напомнил, что Запад снабжает защитников режима Зеленского оружием и оказывает другую помощь. Таким образом конфликт искусственно затягивается.
Киев не согласен на вывод войск с российской территории, что также противодействует началу переговоров. При этом, заметил дипломат, если условия для диалога будут созданы, то Москве посредник не понадобится.
"Я не думаю, что нам нужен посредник или кто-то, кто выступит между сторонами. Нам просто нужен справедливый подход к этим переговорам", - заявил российский дипломат.
По словам посла, России нужен именно мир, долгосрочный и стабильный, а не временное прекращение огня.
Ранее в Москве заявили о невозможности переговоров с нынешним руководством Украины до тех пор, пока украинские оккупационные силы будут находится в российской Курской области. Такую позицию выражал, в частности, помощник президента России Юрий Ушаков.
До этого на Украине был нормативно оформлен запрет на переговоры с Россией. При этом стороны находили возможности обсуждать обмен пленными и другие проблемные вопросы.
Известно о нескольких "мирных планах", исходящих от Китая и Бразилии, а также других государств. Все они предполагают прекращение боевых действий в зоне СВО и начало переговоров.
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НовостиРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинДмитрий ПесковпереговорыпосредникСВО
 
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