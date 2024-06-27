Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор - 27.06.2024 Украина.ру
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Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор - 27.06.2024 Украина.ру
Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
Россия будет применять "Калибры" и "Кинжалы" для ударов по остаткам украинской энергетики. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-06-27T03:59
2024-06-27T03:59
новости
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донбасс
ракета
оружие
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"Это нормально. Я считаю, что Украину давно нужно было вогнать в каменный век, потому что это одно из крайне враждебных нам государств", - сказал он.Линин пояснил, что "Калибр" - это дозвуковая крылатая ракета.Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, ракета, оружие
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Ракета, оружие

Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор

03:59 27.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Россия будет применять "Калибры" и "Кинжалы" для ударов по остаткам украинской энергетики. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
"Это нормально. Я считаю, что Украину давно нужно было вогнать в каменный век, потому что это одно из крайне враждебных нам государств", - сказал он.
Линин пояснил, что "Калибр" - это дозвуковая крылатая ракета.
"Вся ее мощь в ее боевой части (от 450 до 700 килограммов). Этого хватит, чтобы разрушить любое укрепление. А для "Кинжала" вообще нет никаких ограничений по применению. Это гиперзвуковая ракета, которая пробивает любые бункеры и в то же время может работать по целям на поверхности. Это уникальное оружие, которое противник до сих пор не научился перехватывать", - рассказал военкор.
Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
04:04Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
03:59Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
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