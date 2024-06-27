Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
Россия будет применять "Калибры" и "Кинжалы" для ударов по остаткам украинской энергетики. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
"Это нормально. Я считаю, что Украину давно нужно было вогнать в каменный век, потому что это одно из крайне враждебных нам государств", - сказал он.
Линин пояснил, что "Калибр" - это дозвуковая крылатая ракета.
"Вся ее мощь в ее боевой части (от 450 до 700 килограммов). Этого хватит, чтобы разрушить любое укрепление. А для "Кинжала" вообще нет никаких ограничений по применению. Это гиперзвуковая ракета, которая пробивает любые бункеры и в то же время может работать по целям на поверхности. Это уникальное оружие, которое противник до сих пор не научился перехватывать", - рассказал военкор.
Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.