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Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор

Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор - 27.06.2024 Украина.ру

Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор

Россия будет применять "Калибры" и "Кинжалы" для ударов по остаткам украинской энергетики. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-06-27T03:59

2024-06-27T03:59

2024-06-27T03:59

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"Это нормально. Я считаю, что Украину давно нужно было вогнать в каменный век, потому что это одно из крайне враждебных нам государств", - сказал он.Линин пояснил, что "Калибр" - это дозвуковая крылатая ракета.Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, донбасс, ракета, оружие