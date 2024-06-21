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"Идёт стопроцентная катастрофа". Украинские эксперты о ситуации в стране

"Идёт стопроцентная катастрофа". Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.06.2024 Украина.ру

"Идёт стопроцентная катастрофа". Украинские эксперты о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что крах близок, и сама же "зеленая" власть приближает этот крах своими действиями.

2024-06-21T06:54

2024-06-21T06:54

2024-06-21T06:54

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В частности, принятие Верховной Радой в первом чтении скандального законопроекта о военной полиции является шагом в этом направлении, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он в своем видеоблоге заявил, что военная полиция станет ещё одним карательным органом, которых на Украине и так достаточно. Эксперт предположил, что Рада даст военной полиции врываться в дома украинцев в поисках нужного для войны пушечного мяса.По мнению Соскина, это лишь приблизит страну к новой Руине, к грани горячей гражданской войны."Не знаю, зачем это делается. Рационально, разумно дать этому объяснение нельзя", - сказал политолог. Он также отметил, что Украина фактически - страна-банкрот, в бюджете нет средств, чтобы содержать эту создаваемую новую карательную структуру, да и на уже существующие денег тоже нет."Я подчеркиваю, страна — банкрот, будет дефолт. Частные инвесторы не откажутся от того, чтобы им вернули 20 миллиардов долларов. Этих денег в Украине физически… ну, на сегодняшний день, если не взять деньги и имущество не продать депутатов Верховного Совета (Верховной Рады — ред.), президента, Стефанчука и всех прочих олигархов - там Пинчука, Кучмы, Ахметова, Новинского, то и рассчитаться с этими долгами нельзя", - считает Соскин.По мнению экс-советника Кучмы, это означает, что "идёт катастрофа, стопроцентная катастрофа, и Зеленский уже не выкрутится...".Он добавил, что Верховная Рада не способна заниматься серьёзными делами, такой состав, но и эта Рада скоро утратит легитимность."То есть, мы с вами имеем, по сути, клику", - констатировал Соскин. Однако, продолжил он, при всех президентах на Украине были "чёрные эскадроны", но они им не помогли. Не поможет и нынешней власти никакая военная полиция.Политолог подчеркнул, что из этого состояния выйти путём демократии уже фактически невозможно, "это реальный закат постсоветской социалистической Украины".Обсуждают возможные последствия для киевского режима (и не только), укрепления связей между Москвой и Пхеньяном. В Киеве беспокоятся, что это существенно повлияет на ситуацию на поле боя."ВПК Северной Кореи развивался более высокими темпами, чем военно-промышленные комплексы СССР и КНР, указывает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его словам, Северная Корея "производит все – от основных боевых танков до межконтинентальных ракет и интерконтитентальных. Ходят слухи о гиперзвуковых ракетах со скоростью 5-6 Махов".Эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту* выразил уверенность в том, что Северная Корея помогает и будет помогать России поставками оружия: "То, что уже что-то идет, и еще придет – это факт".Напомним, лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 19 июня в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.По мнению Золотарёва, во-первых, "это демонстрирует, что возможно формирование новых геоблоков, тем более, в Соединенных Штатах уже назвали этот визит угрожающим"."Во-вторых, плюнуть и растереть все ваши санкционные ограничения, в-третьих, получить взаимную выгоду, - подвёл эксперт предварительны итоги визита. Он добавил, что договариваться есть о чем, например, КНДР может получить от России ракетные и космические технологии.Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил об обеспокоенности относительно потенциальной поддержки, которую Россия оказывает Северной Корее в том, что касается их ядерной ракетной программы.Путин своим визитом в КНДР и во Вьетнам демонстрирует, что у России в арсенале ещё есть запас ходов, считает украинский политолог Константин Бондаренко.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, Путин и Ким Чен Ын своей встречей "поломали фактически санкционный режим", Путин показал, что Россия тогда будет работать с теми, кто точно так же находится под санкциями.Эксперт подчеркнул, что "Россия — это не просто государство под санкциями, это еще и член Совета Безопасности ООН, исключить её сейчас ну точно нет возможности из СБ ООН, хотя Украина и предлагала разные варианты, но они абсолютно не действенны".После визита в КНДР Владимир Путин поехал во Вьетнам, а это страна с самой быстро растущей экономикой в мире, подчеркнул Бондаренко. Он добавил, что КНДР и Вьетнам ориентированы на Китай, поэтому можно быть уверенными в том, что визиты российского лидера в эти страны состоялись при взаимодействии с Пекином.Политолог продолжил: это сигнал Западу о том, что новый альянс расширяется — в том числе за счёт Вьетнама.Подробнее по этой теме - в статье Александра Сокуренко "Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна".*Признан в РФ иноагентом

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Сергей Зуев

россия, украина, кндр, владимир путин, соскин, леонид кучма, верховная рада, рада, оон, интервью