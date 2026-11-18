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В Киеве 19-летняя девушка отравила иностранца-военного ВСУ

В Киеве 19-летняя девушка отравила иностранца-военного ВСУ - 18.11.2026 Украина.ру

В Киеве 19-летняя девушка отравила иностранца-военного ВСУ

В Киеве расследуют убийство 32-летнего иностранца, который служил в Вооружённых силах Украины. По информации полиции, к преступлению причастна 19-летняя девушка

2026-11-18T14:25

2026-11-18T14:25

2026-11-18T14:25

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По версии следствия, задержанная познакомилась с военнослужащим через интернет и договорилась о встрече. Свидание проходило в квартире на Оболони, где она снимала происходящее на видео.Во время встречи она, как утверждают правоохранители, подмешала неизвестное вещество в алкоголь мужчины. В результате 32-летний военнослужащий скончался от отравления.После случившегося подозреваемую обнаружили в заброшенном доме в Черкасской области. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы. В полиции, конечно, считают, что девушка совершила убийство по заданию российских спецслужб.В понедельник в селе Малая Березанка Киевской области в двор частного дома самовольно оставивший часть военнослужащий ВСУ бросил гранату. В результате взрыва погибли четыре человека — он сам, 17-летняя девушка и две женщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, черкасская область, вооруженные силы украины, украина.ру