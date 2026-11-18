https://ukraina.ru/20261118/tramp-ne-sdalsya-i-naznachil-svoikh-kak-politicheskaya-borba-v-ssha-izmenit-otnosheniya-moskvy-i-1084575744.html

Трамп не сдался и назначил своих: как политическая борьба в США изменит отношения Москвы и Вашингтона

Трамп не сдался и назначил своих: как политическая борьба в США изменит отношения Москвы и Вашингтона - 18.11.2026 Украина.ру

Трамп не сдался и назначил своих: как политическая борьба в США изменит отношения Москвы и Вашингтона

Итоги прошедших 3 ноября промежуточных выборов в США оказались плачевными для республиканцев. Партия потерпела одно из худших поражений на промежуточных выборах за последние 50 лет. Демократы завоевали устойчивое большинство в обеих палатах американского Конгресса.

2026-11-18T16:01

2026-11-18T16:01

2026-11-18T16:01

эксклюзив

выборы

сша

россия

украина

дональд трамп

демократическая партия

сиенна миллер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084029786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_242c52fd1f9659ed86ad7a56204ad69d.jpg

Протестное голосование, прозванное СМИ "синей волной" (по цвету Демократической партии), оказалось столь мощным, что республиканцы столкнулись с поражением в сенатских гонках даже в тех штатах, где не проигрывали десятилетиями.В российском медиапространстве Демократическую партию традиционно связывают с антироссийскими инициативами. Несмотря на то, что в обеих американских партиях хватает политиков-русофобов, демократы в последние десятилетия отличились на этом поприще сильнее всего. Они избрали Россию главным геополитическим соперником Соединенных Штатов, их же креатурой является нынешний киевский режим.Возвращение демократов во власть, тем более после выдающихся результатов на выборах, воспринимается как предупредительный выстрел, после которого США неизбежно вернутся к поддержке Украины и политике евроатлантической солидарности. А оттепель в отношениях России с США, начавшаяся после вступления Трампа в должность президента в январе 2025 года, сменится новым ужесточением противостояния.Однако сразу несколько причин говорят о том, что резкого разворота США в сторону Украины мы не увидим. Это связано как с положением дел внутри Демократической партии, так и с политической стратегией Трампа, о которой можно судить по последним кадровым перестановкам.Демократы воспринимают свой электоральный успех как ключевую победу, формирующую плацдарм для успешного выступления на президентских выборах 2028 года. Но опыт второй каденции Трампа показывает, насколько быстро американский электорат разочаровывается в своих избранниках.Демократам удалось переманить на свою сторону избирателей, недовольных ростом цен, снижением уровня жизни и экономической неразберихой. Их предпочтения на выборах переменчивы. Они базируются не на идеологических взглядах, а на состоянии кошелька. Если Демпартии не удастся убедить свой новый электорат в том, что стоимость жизни снизится, маятник снова качнется в сторону республиканцев.Таким образом, украинский вопрос отодвигается на третий план. Некоторые политики (например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, недавно побывавший на Украине) по-прежнему используют его для политического пиара, но скорее теряют на этом политические очки. Остальные стараются дистанцироваться от темы Украины, предпочитая концентрироваться на социальных и экономических вопросах.Это не отменяет факта приверженности большинства демократов идее евроатлантической солидарности во внешней политике. Появись такая возможность, Демпартия попыталась бы отыграть назад шаги Трампа по отдалению от Европы. Но ключевые полномочия во внешней политике остаются за президентом, даже несмотря на то, что оппозиция контролирует Конгресс.Демпартия, конечно, может использовать законодательный рычаг, чтобы заставить Трампа пойти на уступки, но её требования будут в первую очередь касаться внутриполитических вопросов.Трамп же всем своим видом показывает, что с демократами будет воевать до последнего. Миролюбивые заявления первой недели с признанием своих ошибок и готовностью сотрудничать с оппозицией сменились двумя назначениями, которые ставят крест на возможности договориться с Демпартией.Один из сооснователей Кокуса свободы (объединения консервативных республиканцев в рамках Конгресса) Джим Джордан был избран лидером меньшинства в Палате представителей. Его политические и идеологические взгляды близки к взглядам Трампа, он станет самым консервативным лидером республиканской фракции в истории.Будучи представителем радикального фланга республиканцев со всем свойственным им нонконформизмом и неготовностью идти на компромиссы, Джордан вряд ли будет вести конструктивные переговоры с демократами. Его продвижение на пост лидера меньшинства – способ обострить грядущую борьбу за власть с демократами, создав им дополнительные проблемы.Новым главой аппарата Белого дома стал Стивен Миллер – один из старейших политических союзников Трампа. Миллер известен своими ультраправыми, националистическими взглядами и резкими (даже для MAGA-республиканца) высказываниями по вопросу миграции.Для демократов он является наиболее ненавистной фигурой из всего окружения Трампа. Они считают его расистом и фашистом, опасным человеком, которому нельзя доверять высокую должность. Его назначение говорит о том, что все заявления Трампа о готовности к сотрудничеству с оппозиционным Конгрессом – фарс и откровенный пиар.Президент США готовится к долгой борьбе за власть. Он сохранит возможность выстраивать внешнюю политику по своему усмотрению, но Конгресс попытается держать его на коротком поводке: антикоррупционные расследования, объявление импичмента, законодательное давление, отказ в утверждении президентских назначенцев и согласовании федерального бюджета остаются прерогативами законодательной власти, которыми та непременно будет пользоваться, чтобы давить на Трампа.Последний сохранит возможность управлять страной за счёт издания президентских указов. Этот метод и ранее входил в число излюбленных инструментов Трампа, а теперь, по всей видимости, превратится в единственную возможность управлять страной, не оглядываясь на оппозиционный Конгресс.Единственная проблема – президентские указы отменяются настолько же легко, как и вводятся. Будущий президент США сможет отменить их в первый же день после инаугурации. Поэтому ни о каком выстраивании долговечной политики речи не идёт.С точки зрения урегулирования украинского кризиса практически ничего не изменится. Россия остается на позиции, что без создания общеевропейской архитектуры безопасности устойчивый мир недостижим. Трамп, вне зависимости от того, располагает он лояльным большинством в Конгрессе или вынужден бороться за власть с оппозицией, на позицию Европы повлиять не может.Любые переговоры с ним, его представителями или представителями Киева не имеют шанса зайти дальше обмена позициями или, как максимум, согласования ограниченной гуманитарной акции. Конструктивное обсуждение мира невозможно, пока и Киев, и европейская "коалиция желающих" готовы воевать дальше.Снова опереться на американские ресурсы и военную поддержку ни Украина, ни даже Европа не смогут. Для демократов главная задача – возвращение президентского кресла в 2028 году. Разменивать политические очки и терять доверие избирателей ради нескольких проукраинских инициатив, которые всё равно будут заблокированы Трампом, готовящимся воевать с демократами за право управлять Америкой по-своему, было бы весьма недальновидно.Добиться урегулирования по линии Москва – Вашингтон, исключив из уравнения Европу, тоже невозможно, несмотря на существование предварительных инвестиционных пакетов на триллионы долларов. Последние предполагают совместную разработку месторождений полезных ископаемых и реализацию различных мегапроектов вроде строительства тоннеля на Аляску.Выгоды от них пока существуют лишь на бумаге, вложения требуются огромные, а риски, что всё пойдет не по плану, крайне высоки.Россия, безусловно, заинтересована во взаимовыгодном партнерстве и всегда рада прекратить вражду, чтобы вместе зарабатывать, но конструктивные взаимоотношения с Америкой Трампа выстроить невозможно. В США слишком много групп интересов, выступающих против сотрудничества с Россией.Даже если Трамп продавит соглашения (как с дизельной сделкой), шанс того, что они будут реализованы, невелик – тот же дизель по итогу отправился в третьи страны, американские компании не решились покупать его из-за юридических рисков.С возвращением демократов во власть областей, где конструктивное взаимодействие возможно, станет ещё меньше. Однако по интересам России это едва ли ударит.Наша первостепенная цель – добиться устойчивого мира на выгодных условиях. Её реализация зависит от наших успехов на фронте и политических процессов в Европе. Вашингтон, перестав принимать активное участие в конфликте на стороне Украины почти два года назад, едва ли способен серьезно повлиять на его завершение.

https://ukraina.ru/20261105/eto-konets-epokhi-trampa-ssha-nakryla-sinyaya-volna--chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084297977.html

https://ukraina.ru/20261116/na-troikh-chego-zhdat-ot-sammita-ates-i-vstrechi-liderov-rossii-ssha-i-kitaya-1084534448.html

https://ukraina.ru/20261114/vladimir-bruter-vozmozhnosti-trampa-na-ukraine-umenshayutsya-poetomu-emu-pridetsya-prislushivatsya-k-1084493142.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Арсений Ищенко

Арсений Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Арсений Ищенко

эксклюзив, выборы, сша, россия, украина, дональд трамп, демократическая партия, сиенна миллер