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Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ

Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ - 18.11.2026 Украина.ру

Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ

В Киеве приступили к созданию понтонных переправ через Днепр. Завершить работы планируют в ближайшие два-три месяца. Такие конструкции должны обеспечить ограниченное движение транспорта на случай необходимости альтернативного пересечения реки, сообщил глава Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов

2026-11-18T17:17

2026-11-18T17:17

2026-11-18T17:17

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По его словам, переправы будут использоваться в первую очередь для проезда специального транспорта и наиболее важных автомобилей. При этом рассчитывать на большой поток машин не стоит, поскольку конструкции предназначены для минимального транспортного движения."Начали строить переправы. В течение двух-трёх месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", — рассказал чиновник.Он также отметил, что вопрос создания более масштабных сооружений для пересечения Днепра пока остаётся открытым. В частности, нет конкретных решений относительно строительства тоннелей."Если говорить о концептуальных историях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать", — добавил Бахматов.Ранее Министерство инфраструктуры начало подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Как сообщили в ведомстве, инициатива уже обсуждалась на встрече с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на производстве туннелепроходческого оборудования. По предварительным оценкам экспертов, реализация проекта может занять несколько лет. Подробнее – в материале Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром на сайте Украина.ру.

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новости, киев, днепр, министерство инфраструктуры, украина.ру