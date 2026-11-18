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Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ
Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ - 18.11.2026 Украина.ру
Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ
В Киеве приступили к созданию понтонных переправ через Днепр. Завершить работы планируют в ближайшие два-три месяца. Такие конструкции должны обеспечить ограниченное движение транспорта на случай необходимости альтернативного пересечения реки, сообщил глава Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов
2026-11-18T17:17
2026-11-18T17:17
2026-11-18T17:17
новости
киев
днепр
министерство инфраструктуры
украина.ру
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По его словам, переправы будут использоваться в первую очередь для проезда специального транспорта и наиболее важных автомобилей. При этом рассчитывать на большой поток машин не стоит, поскольку конструкции предназначены для минимального транспортного движения."Начали строить переправы. В течение двух-трёх месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", — рассказал чиновник.Он также отметил, что вопрос создания более масштабных сооружений для пересечения Днепра пока остаётся открытым. В частности, нет конкретных решений относительно строительства тоннелей."Если говорить о концептуальных историях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать", — добавил Бахматов.Ранее Министерство инфраструктуры начало подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Как сообщили в ведомстве, инициатива уже обсуждалась на встрече с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на производстве туннелепроходческого оборудования. По предварительным оценкам экспертов, реализация проекта может занять несколько лет. Подробнее – в материале Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, днепр, министерство инфраструктуры, украина.ру
Тоннели пока под вопросом: в Киеве приступили к строительству понтонных переправ
В Киеве приступили к созданию понтонных переправ через Днепр. Завершить работы планируют в ближайшие два-три месяца. Такие конструкции должны обеспечить ограниченное движение транспорта на случай необходимости альтернативного пересечения реки, сообщил глава Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов
По его словам, переправы будут использоваться в первую очередь для проезда специального транспорта и наиболее важных автомобилей. При этом рассчитывать на большой поток машин не стоит, поскольку конструкции предназначены для минимального транспортного движения.
"Начали строить переправы. В течение двух-трёх месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", — рассказал чиновник.
Он также отметил, что вопрос создания более масштабных сооружений для пересечения Днепра пока остаётся открытым. В частности, нет конкретных решений относительно строительства тоннелей.
"Если говорить о концептуальных историях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать", — добавил Бахматов.
Ранее Министерство инфраструктуры начало подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Как сообщили в ведомстве, инициатива уже обсуждалась на встрече с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на производстве туннелепроходческого оборудования. По предварительным оценкам экспертов, реализация проекта может занять несколько лет. Подробнее – в материале Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром
на сайте Украина.ру.