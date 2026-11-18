https://ukraina.ru/20261118/ukrainskoe-dose-prezentatsiya-sbornika-reportazhey-voenkorov-izdaniya-ukrainaru-1084579274.html

Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"

Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру" - 18.11.2026 Украина.ру

Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"

Мультимедийная конференция "Репортёрскими дорогами войны" и презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру" состоится 20 ноября в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4)

2026-11-18T15:01

2026-11-18T15:01

2026-11-18T15:01

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Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".В московском издательстве "Вече" вышла книга "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" – сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". В нём представлены опубликованные в 2022-2026 годах фронтовые материалы Игоря Гомольского, Александра Чаленко, Захара Виноградова, Геннадия Алёхина, Алексея Туманова, Фёдора Громова и других – всего 14 авторов.Участники:— полковник запаса, военный обозреватель, автор-составитель книги Геннадий АЛЁХИН;— кандидат исторических наук, главный редактор издательства "Вече" Сергей ДМИТРИЕВ;— руководитель отдела ТГ-каналов издания "Украина.ру", куратор проекта Константин КЕВОРКЯН.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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