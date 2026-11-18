https://ukraina.ru/20261118/ukrainskoe-dose-prezentatsiya-sbornika-reportazhey-voenkorov-izdaniya-ukrainaru-1084579274.html
Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"
Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру" - 18.11.2026 Украина.ру
Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"
Мультимедийная конференция "Репортёрскими дорогами войны" и презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру" состоится 20 ноября в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4)
2026-11-18T15:01
2026-11-18T15:01
2026-11-18T15:01
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Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".В московском издательстве "Вече" вышла книга "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" – сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". В нём представлены опубликованные в 2022-2026 годах фронтовые материалы Игоря Гомольского, Александра Чаленко, Захара Виноградова, Геннадия Алёхина, Алексея Туманова, Фёдора Громова и других – всего 14 авторов.Участники:— полковник запаса, военный обозреватель, автор-составитель книги Геннадий АЛЁХИН;— кандидат исторических наук, главный редактор издательства "Вече" Сергей ДМИТРИЕВ;— руководитель отдела ТГ-каналов издания "Украина.ру", куратор проекта Константин КЕВОРКЯН.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
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новости, геннадий алехин, александр чаленко, украина.ру, федор громов, книги, главные новости, главное, константин кеворкян, миа "россия сегодня", искандер хисамов, сво
Новости, Геннадий Алехин, Александр Чаленко, Украина.ру, Федор Громов, книги, Главные новости, главное, Константин Кеворкян, МИА "Россия сегодня", Искандер Хисамов, СВО
Украинское досье. Презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"
Мультимедийная конференция "Репортёрскими дорогами войны" и презентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру" состоится 20 ноября в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4)
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
В московском издательстве "Вече" вышла книга "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" – сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". В нём представлены опубликованные в 2022-2026 годах фронтовые материалы Игоря Гомольского, Александра Чаленко, Захара Виноградова, Геннадия Алёхина, Алексея Туманова, Фёдора Громова и других – всего 14 авторов.
— полковник запаса, военный обозреватель, автор-составитель книги Геннадий АЛЁХИН;
— кандидат исторических наук, главный редактор издательства "Вече" Сергей ДМИТРИЕВ;
— руководитель отдела ТГ-каналов издания "Украина.ру", куратор проекта Константин КЕВОРКЯН.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".