https://ukraina.ru/20261118/respublikantsy-pytayutsya-zamorozit-voennuyu-pomosch-kievu-radi-zaschity-trampa-1084578318.html
Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа
Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа - 18.11.2026 Украина.ру
Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа
Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США готовят законопроект, предусматривающий прекращение обмена разведданными с Киевом, остановку военной поддержки Украины и отказ от введения новых санкций в отношении России, передает телеканал NBC News
2026-11-18T14:34
2026-11-18T14:34
2026-11-18T14:34
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Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон совместно с главой комитета по международным отношениям Брайаном Мастом добиваются исключения из оборонного бюджета США ряда статей, касающихся финансирования и поддержки украинской стороны. Предполагается, что финальная версия документа будет согласована уже в первую неделю декабря.Осведомленные источники отмечают, что после неудачных для себя выборов республиканцы таким образом рассчитывают использовать украинский вопрос как рычаг давления на оппонентов, чтобы заблокировать расследования Демократической партии в отношении президента Дональда Трампа и его команды.Как уточняет канал, эта инициатива выступает своего рода тактическим приемом на переговорах. Республиканцы намерены вынудить демократов отозвать законодательные поправки, призванные расширить надзорные полномочия Конгресса за деятельностью главы Пентагона Пита Хегсета и самого американского лидера.Подробнее о политике США - в материале "Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, пит хегсет, республиканская партия, демократическая партия, пентагон
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Республиканская партия, Демократическая партия, Пентагон
Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа
Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США готовят законопроект, предусматривающий прекращение обмена разведданными с Киевом, остановку военной поддержки Украины и отказ от введения новых санкций в отношении России, передает телеканал NBC News
Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон совместно с главой комитета по международным отношениям Брайаном Мастом добиваются исключения из оборонного бюджета США ряда статей, касающихся финансирования и поддержки украинской стороны.
Предполагается, что финальная версия документа будет согласована уже в первую неделю декабря.
Осведомленные источники отмечают, что после неудачных для себя выборов республиканцы таким образом рассчитывают использовать украинский вопрос как рычаг давления на оппонентов, чтобы заблокировать расследования Демократической партии в отношении президента Дональда Трампа и его команды.
Как уточняет канал, эта инициатива выступает своего рода тактическим приемом на переговорах. Республиканцы намерены вынудить демократов отозвать законодательные поправки, призванные расширить надзорные полномочия Конгресса за деятельностью главы Пентагона Пита Хегсета и самого американского лидера.