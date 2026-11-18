https://ukraina.ru/20261118/respublikantsy-pytayutsya-zamorozit-voennuyu-pomosch-kievu-radi-zaschity-trampa-1084578318.html

Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа

Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа - 18.11.2026 Украина.ру

Республиканцы пытаются заморозить военную помощь Киеву ради защиты Трампа

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США готовят законопроект, предусматривающий прекращение обмена разведданными с Киевом, остановку военной поддержки Украины и отказ от введения новых санкций в отношении России, передает телеканал NBC News

2026-11-18T14:34

2026-11-18T14:34

2026-11-18T14:34

новости

сша

киев

украина

дональд трамп

пит хегсет

республиканская партия

демократическая партия

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083957844_0:226:600:564_1920x0_80_0_0_4acfceddac6b46591fac13e69b025c20.jpg

Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон совместно с главой комитета по международным отношениям Брайаном Мастом добиваются исключения из оборонного бюджета США ряда статей, касающихся финансирования и поддержки украинской стороны. Предполагается, что финальная версия документа будет согласована уже в первую неделю декабря.Осведомленные источники отмечают, что после неудачных для себя выборов республиканцы таким образом рассчитывают использовать украинский вопрос как рычаг давления на оппонентов, чтобы заблокировать расследования Демократической партии в отношении президента Дональда Трампа и его команды.Как уточняет канал, эта инициатива выступает своего рода тактическим приемом на переговорах. Республиканцы намерены вынудить демократов отозвать законодательные поправки, призванные расширить надзорные полномочия Конгресса за деятельностью главы Пентагона Пита Хегсета и самого американского лидера.Подробнее о политике США - в материале "Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы на сайте Украина.ру.

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, украина, дональд трамп, пит хегсет, республиканская партия, демократическая партия, пентагон