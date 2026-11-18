https://ukraina.ru/20261118/trotskisty-na-sluzhbe-u-banderovtsev-kak-levye-antistalinisty-vpisalis-za-ukrainskikh-natsionalistov-1084577212.html

Троцкисты на службе у бандеровцев. Как левые "антисталинисты" вписались за украинских националистов

Троцкисты на службе у бандеровцев. Как левые "антисталинисты" вписались за украинских националистов - 18.11.2026 Украина.ру

Троцкисты на службе у бандеровцев. Как левые "антисталинисты" вписались за украинских националистов

Несмотря на ультраправый характер режима, установившегося в результате Майдана на Украине, некоторые "антиавторитарные" левые успешно встроились в новую реальность, попеременно участвуя в митингах против Кличко или за НАБУ, а также критикуя российский и китайский "империализм". Но не замечая того, что происходит у них во дворе.

2026-11-18T17:01

2026-11-18T17:01

2026-11-18T17:01

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Издание Украина.ру регулярно освещает акции в поддержку политзаключенных Украины, которые проводит "Антиимпериалистический фронт" при поддержке других европейских, американских и турецких левых антифашистских организаций.Их позиция понятна, поскольку Украина после 2014 года, и особенно после 2022 года, стала самой радикальной в Европе страной, где преследуют левую оппозицию. Деятельность Компартии Украины была запрещена еще в 2015 году, а в 2022 году СНБО запретил все левые и демократические оппозиционные партии на Украине.О жестоких расправах над левыми активистами (от убийства комсомольца Вадима Папуры в 2014 году до пыток братьев Кононовичей в "спортзале" СБУ в 2022 году) мы писали здесь.Тем не менее существуют левые организации, которые поддерживают постмайданную Украину и словом, и делом. Как такое может быть?В первой половине ноября глава Украинской социалистической лиги (УСЛ) и одновременно глава профсоюза "Защита труда" Олег Верник при поддержке итальянской троцкистской Компартии трудящихся провел в Турине акцию по сбору гуманитарной помощи для Украины.В самом по себе сборе гуманитарки для пострадавших от военных действий ничего плохого нет, но интересно, как выглядит постер мероприятия. На нем символика Великой французской революции переплетена с государственными цветами Украины и "тризубцем", надписью "Да здравствует сопротивление на Украине!" и поверженной короной Российской империи.Такая позиция принципиально расходится как с позицией "Антиимпериалистического фронта", который убежден, что Россия на Украине борется против фашизма и натовского империализма, так и с более умеренной позицией Компартии Греции, считающей войну на Украине войной двух равноценных империалистов — России и западной коалиции.УСЛ, как написано на ее официальном ресурсе, – это украинская марксистская "антиавторитарная" и "антисталинистская" организация, основанная в апреле 2021 года. Иначе говоря, это троцкисты, что объясняет многое, но не все.В 2022 году УСЛ призвала международное левое движение к военно-политической солидарности с Украиной. УСЛ входит в созданную в Барселоне в 2019 году троцкистскую Международную социалистическую лигу (МСЛ).Деятельность МСЛ с самого начала была непоследовательной. Организация логично солидаризировалась с "желтыми жилетами" во Франции и с курдской республикой в Рожаве, но при этом поддерживала и "народное восстание" в Белоруссии, хотя опубликованная лидерами "восстания" программа была ультраправой неолиберальной и касалась тотальной приватизации, декоммунизации и допуска в страну западных корпораций.Такая неразборчивость привела к тому, что в ноябре 2022 года Социалистическая рабочая партия Турции объявила о выходе из МСЛ. Турки справедливо обвинили МСЛ в поддержке НАТО, а лидера украинской секции Верника – в "связях с фашистами".Обвинения появились неслучайно. 1 мая 2022 года УСЛ во Львове провела международную конференцию в поддержку Украины с участием некоторых троцкистских организаций Украины, профсоюза "Защита труда" и делегаций из нескольких стран мира.Некоторые из приехавших иностранцев, видимо, не совсем понимали, что происходит, и задали закономерный вопрос: как поддерживающие Украину левые относятся к политике декоммунизации и запрету всех оппозиционных партий, в том числе и левых? Ответы поражают. Если их структурировать, то получится примерно такое:• запрещенные партии не боролись за права трудящихся, а были "насквозь прогнившими организациями консерваторов, симпатизирующих Путину и ностальгирующих по СССР";• в стране, которая "так сильно пострадала от режима, называвшего себя „социалистической советской республикой“", сложно говорить о социализме или антикапитализме;• надо противостоять "наследию сталинской политики", которая видит империализм только со стороны НАТО, но закрывает глаза на империализм России и Китая.Резолюция конференции свелась к просьбе к Западу "сделать шаг против господства неолиберализма, основанного на неравенстве и эксплуатации" и списать Украине внешний долг. Ни слова о бандеровцах и дискриминационной языковой и религиозной политике Украины не прозвучало, во всем виноваты Сталин и Китай, который такой же, как НАТО, даже еще хуже.В том же году вышло показательное интервью активиста УСЛ Сергея, который пошел в ВСУ воевать против России. Для этого "социалиста" Майдан оказался "сложным и комплексным явлением", левый фланг которого, "к сожалению", оказался слабее правого, но тем не менее он поднял "общенародный протест против авторитарного режима Януковичаи за расширение общедемократических прав и свобод".Российскую армию Сергей назвал реакционной и контрреволюционной, а украинскую (в составе которой воюют нацбаты со свастиками) – "если можно так выразиться, в определенной степени революционной".По словам Сергея, беда политической ситуации на Украине в том, что "традиционные левые партии" в стране выросли из КПСС и их руководство оказалось "пятой колонной российского империализма", зато УСЛ – это организация, которая "очищает марксизм на Украине от сталинизма и великодержавного российского шовинизма"."Верник [глава УСЛ] – сомнительная фигура, которая сотрудничает с ультраправыми активистами и восхваляет украинского фашиста и коллаборациониста Степана Бандеру", – написали турецкие левые, которые вышли из МСЛ.Но помимо выявленной турками связи украинских троцкистов с фашистами, в деятельности УСЛ есть и более забавная деталь.Верник играл ведущую роль в "одной из самых странных афер в истории троцкистского движения". В начале 2000-х он с несколькими единомышленниками из Комитета за рабочий интернационал (КРИ) создал более десятка фиктивных левых групп, каждая из которых ездила на международные конференции под разными названиями и собирала финансовую помощь.Причем и сам Верник, и другие его соратники на разных конференциях представлялись делегатами от разных организаций. Всего таких групп было 13, а нынешняя УСЛ – 14-я.Не менее специфический и возглавляемый Верником профсоюз "Защита труда". На фото ниже глава профсоюзной ячейки запорожского завода "Искра" Антон Пархоменко на фоне символики 3-й штурмовой бригады ВСУ, созданной на основе неонацистского полка "Азов"* под руководством Андрея "Белого вождя" Билецкого**.В этом году УСЛ также была весьма активна. Вместе с дружественными активистами из "Прямого действия" и "Социального руха" они летом несколько раз протестовали у стен Киевской городской государственной администрации против повышения тарифов на проезд, затем выступали против вырубки деревьев на киевских Теремках, а также неоднократно проводили митинги в формате свободного микрофона в защиту трудовых прав.Что интересно, никто эти митинги не запрещает и не называет "пророссийскими". Говорят, что троцкисты действуют по заданию Банковой против мэра Киева Кличко, с которым у Зеленского давний конфликт.Из совсем забавного: дружественный УСЛ студенческий профсоюз "Прямое действие" в 2025 году участвовал в организованном "соросятами" "Картонном майдане" в поддержку НАБУ.А "Социальный рух" вообще был создан во время Майдана и тогда же распространял "Десять пунктов" социальных требований против олигархического капитализма, но к нему почему-то не прислушались. А "руховцы" почему-то не обратили внимание, что в результате Майдана президентом Украины стал олигарх Порошенко**, а улицу захватили ультраправые.Впрочем, не заметили не только они. На съезд "Социального руха" в 2015 году из Франции приезжал сам Ален Кривин – ныне покойный ветеран "Красного мая" 1968 года и, естественно, троцкист.Однако не все троцкисты такие. Например, австралийская организация выступает против Украины и осуждает ее ультраправую политику. Не говоря уже о том, что 10 августа этого года в Николаевской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили 27-летнего руководителя троцкистской организации "Молодая гвардия большевиков-ленинцев" (МГБЛ) Богдана Сиротюка за его статьи на "Мировом социалистическом веб-сайте" (медийный орган так называемого Четвертого интернационала троцкистов) о героизации бандеровцев на Украине.Подробнее о деле Сиротюка читайте здесь.* Организация признана террористической и запрещена в РФ** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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эксклюзив, украина, россия, франция, владимир кличко, владимир путин, вооруженные силы украины, набу, нато, князев сергей