https://ukraina.ru/20261118/pokrovskiy-vysmeyal-udary-po-krymskomu-mostu-i-vzyalsya-uchit-rossiyskikh-pevtsov-1084582236.html

Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов

Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов - 18.11.2026 Украина.ру

Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* записал издевательское видео после ударов ВСУ по Крымскому мосту. Музыкант предложил российским артистам, певшим о переправе, вооружиться инструментами и отправиться на ремонт

2026-11-18T17:00

2026-11-18T17:00

2026-11-18T17:00

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россия

крымский мост

сша

дмитрий песков

александр усик

мвд

вооруженные силы украины

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Уехавший в США музыкант Максим Покровский* вновь решил напомнить о себе российской публике. На этот раз "вдохновение" к некогда востребованному артисту пришло после украинских ударов по Крымскому мосту. Пока специалисты разбирались с повреждениями переправы, лидер группы "Ногу свело!" нашёл более увлекательное занятие: записал видео с насмешками над российскими певцами.Исполнителям композиции о Крымском мосте Покровский* предложил отложить микрофоны, "взять кайло" и лично отправиться восстанавливать поврежденные конструкции. А тем, кто продолжает воспевать переправу, посоветовал записать ремикс с учётом последних событий.По-видимому, о музыканте настолько давно никто не вспоминал, что ему пришлось искать самую актуальную новость, лишь бы зацепиться за неё. Поводом для очередного выступления Покровского* стали атаки ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате были серьёзно повреждены конструкции моста.Железнодорожное сообщение удалось возобновить 17 ноября, а автомобильное движение по состоянию на 18 ноября остаётся закрытым. Российские власти организуют альтернативные маршруты и готовят восстановительные работы. В Кремле заверили, что мост обязательно отремонтируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что после восстановления он будет лучше прежнего.Группа "Ногу свело!" десятилетиями выступала в России, участвовала в телевизионных программах и собирала поклонников на концертах. Сам Покровский* появлялся на федеральных каналах, участвовал в проектах, связанных с Олимпиадой в Сочи, и даже выступал в Крыму. Правда, позднее собственные гастроли на полуострове он пересмотрел и назвал ошибкой.После начала специальной военной операции отношение музыканта к России изменилось окончательно. Покровский*, который с 2019 года живет в США, стал активно выступать против действий российских властей. На смену привычным песням пришли политические композиции, а концерты всё чаще сопровождались заявлениями в поддержку Украины.В 2022 году группа выпустила сразу несколько антигосударственных песен. Музыкант выходил на зарубежную сцену с украинским флагом, участвовал в благотворительных сборах и регулярно обращался к российским слушателям с политическими заявлениями.В марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского* в реестр иностранных агентов. С решением музыкант не согласился. В июле того же года он обратился в суд, потребовав исключить его из реестра. Однако добиться отмены статуса не получилось. Позднее выяснилось, что российские правоохранители изучали не только публичные заявления Покровского*, но и его творчество. В судебных материалах приводилось заключение МВД, согласно которому ряд песен артиста противоречит национальным интересам России.Сам певец продолжил выпускать новые композиции и давать интервью зарубежным изданиям, рассказывая о своём отношении к российской власти. До 2022 года его творчество не было таким политизированным.Продолжает хайповать на российской публике артист и по сей день. Так как свою аудиторию Покровский* сколотил в России, то внимание привлекать он старается исключительно россиян. То выпустит очередную композицию с политическим подтекстом, то выступит с критикой соотечественников, а теперь вот решил подсказать российским артистам, чем им следует заниматься после ударов ВСУ.Между тем Крымский мост используют не только для перевозки грузов. По нему ежедневно передвигались обычные автомобилисты, туристы, семьи с детьми, ходили пассажирские поезда. После атак людям пришлось менять планы поездок, а транспортным службам стало необходимо искать способы, как сохранить сообщение с полуостровом.Тема войны, кстати говоря, проскакивает в риторике не только артистов. Так, сегодня, 18 ноября, бывший друг украинского боксера Александра Усика предложил ему сменить перчатки на автомат. Британский супертяжеловес решил, что бывшему чемпиону мира пора заканчивать с красивыми планами на ринге и наконец отправиться туда, где воюют его соотечественники.* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html

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новости, россия, крымский мост, сша, дмитрий песков, александр усик, мвд, вооруженные силы украины