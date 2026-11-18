https://ukraina.ru/20261118/pokrovskiy-vysmeyal-udary-po-krymskomu-mostu-i-vzyalsya-uchit-rossiyskikh-pevtsov-1084582236.html
Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов
Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов - 18.11.2026 Украина.ру
Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов
Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* записал издевательское видео после ударов ВСУ по Крымскому мосту. Музыкант предложил российским артистам, певшим о переправе, вооружиться инструментами и отправиться на ремонт
2026-11-18T17:00
2026-11-18T17:00
2026-11-18T17:00
новости
россия
крымский мост
сша
дмитрий песков
александр усик
мвд
вооруженные силы украины
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Уехавший в США музыкант Максим Покровский* вновь решил напомнить о себе российской публике. На этот раз "вдохновение" к некогда востребованному артисту пришло после украинских ударов по Крымскому мосту. Пока специалисты разбирались с повреждениями переправы, лидер группы "Ногу свело!" нашёл более увлекательное занятие: записал видео с насмешками над российскими певцами.Исполнителям композиции о Крымском мосте Покровский* предложил отложить микрофоны, "взять кайло" и лично отправиться восстанавливать поврежденные конструкции. А тем, кто продолжает воспевать переправу, посоветовал записать ремикс с учётом последних событий.По-видимому, о музыканте настолько давно никто не вспоминал, что ему пришлось искать самую актуальную новость, лишь бы зацепиться за неё. Поводом для очередного выступления Покровского* стали атаки ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате были серьёзно повреждены конструкции моста.Железнодорожное сообщение удалось возобновить 17 ноября, а автомобильное движение по состоянию на 18 ноября остаётся закрытым. Российские власти организуют альтернативные маршруты и готовят восстановительные работы. В Кремле заверили, что мост обязательно отремонтируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что после восстановления он будет лучше прежнего.Группа "Ногу свело!" десятилетиями выступала в России, участвовала в телевизионных программах и собирала поклонников на концертах. Сам Покровский* появлялся на федеральных каналах, участвовал в проектах, связанных с Олимпиадой в Сочи, и даже выступал в Крыму. Правда, позднее собственные гастроли на полуострове он пересмотрел и назвал ошибкой.После начала специальной военной операции отношение музыканта к России изменилось окончательно. Покровский*, который с 2019 года живет в США, стал активно выступать против действий российских властей. На смену привычным песням пришли политические композиции, а концерты всё чаще сопровождались заявлениями в поддержку Украины.В 2022 году группа выпустила сразу несколько антигосударственных песен. Музыкант выходил на зарубежную сцену с украинским флагом, участвовал в благотворительных сборах и регулярно обращался к российским слушателям с политическими заявлениями.В марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского* в реестр иностранных агентов. С решением музыкант не согласился. В июле того же года он обратился в суд, потребовав исключить его из реестра. Однако добиться отмены статуса не получилось. Позднее выяснилось, что российские правоохранители изучали не только публичные заявления Покровского*, но и его творчество. В судебных материалах приводилось заключение МВД, согласно которому ряд песен артиста противоречит национальным интересам России.Сам певец продолжил выпускать новые композиции и давать интервью зарубежным изданиям, рассказывая о своём отношении к российской власти. До 2022 года его творчество не было таким политизированным.Продолжает хайповать на российской публике артист и по сей день. Так как свою аудиторию Покровский* сколотил в России, то внимание привлекать он старается исключительно россиян. То выпустит очередную композицию с политическим подтекстом, то выступит с критикой соотечественников, а теперь вот решил подсказать российским артистам, чем им следует заниматься после ударов ВСУ.Между тем Крымский мост используют не только для перевозки грузов. По нему ежедневно передвигались обычные автомобилисты, туристы, семьи с детьми, ходили пассажирские поезда. После атак людям пришлось менять планы поездок, а транспортным службам стало необходимо искать способы, как сохранить сообщение с полуостровом.Тема войны, кстати говоря, проскакивает в риторике не только артистов. Так, сегодня, 18 ноября, бывший друг украинского боксера Александра Усика предложил ему сменить перчатки на автомат. Британский супертяжеловес решил, что бывшему чемпиону мира пора заканчивать с красивыми планами на ринге и наконец отправиться туда, где воюют его соотечественники.* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html
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новости, россия, крымский мост, сша, дмитрий песков, александр усик, мвд, вооруженные силы украины
Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов
Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* записал издевательское видео после ударов ВСУ по Крымскому мосту. Музыкант предложил российским артистам, певшим о переправе, вооружиться инструментами и отправиться на ремонт
Уехавший в США музыкант Максим Покровский* вновь решил напомнить о себе российской публике. На этот раз "вдохновение" к некогда востребованному артисту пришло после украинских ударов по Крымскому мосту. Пока специалисты разбирались с повреждениями переправы, лидер группы "Ногу свело!" нашёл более увлекательное занятие: записал видео с насмешками над российскими певцами.
Исполнителям композиции о Крымском мосте Покровский* предложил отложить микрофоны, "взять кайло" и лично отправиться восстанавливать поврежденные конструкции. А тем, кто продолжает воспевать переправу, посоветовал записать ремикс с учётом последних событий.
По-видимому, о музыканте настолько давно никто не вспоминал, что ему пришлось искать самую актуальную новость, лишь бы зацепиться за неё. Поводом для очередного выступления Покровского* стали атаки ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате были серьёзно повреждены конструкции моста.
Железнодорожное сообщение удалось возобновить 17 ноября, а автомобильное движение по состоянию на 18 ноября остаётся закрытым. Российские власти организуют альтернативные маршруты и готовят восстановительные работы. В Кремле заверили, что мост обязательно отремонтируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что после восстановления он будет лучше прежнего.
Группа "Ногу свело!" десятилетиями выступала в России, участвовала в телевизионных программах и собирала поклонников на концертах. Сам Покровский* появлялся на федеральных каналах, участвовал в проектах, связанных с Олимпиадой в Сочи, и даже выступал в Крыму. Правда, позднее собственные гастроли на полуострове он пересмотрел и назвал ошибкой.
После начала специальной военной операции отношение музыканта к России изменилось окончательно. Покровский*, который с 2019 года живет в США, стал активно выступать против действий российских властей. На смену привычным песням пришли политические композиции, а концерты всё чаще сопровождались заявлениями в поддержку Украины.
В 2022 году группа выпустила сразу несколько антигосударственных песен. Музыкант выходил на зарубежную сцену с украинским флагом, участвовал в благотворительных сборах и регулярно обращался к российским слушателям с политическими заявлениями.
В марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского* в реестр иностранных агентов. С решением музыкант не согласился. В июле того же года он обратился в суд, потребовав исключить его из реестра. Однако добиться отмены статуса не получилось. Позднее выяснилось, что российские правоохранители изучали не только публичные заявления Покровского*, но и его творчество. В судебных материалах приводилось заключение МВД, согласно которому ряд песен артиста противоречит национальным интересам России.
Сам певец продолжил выпускать новые композиции и давать интервью зарубежным изданиям, рассказывая о своём отношении к российской власти. До 2022 года его творчество не было таким политизированным.
Продолжает хайповать на российской публике артист и по сей день. Так как свою аудиторию Покровский* сколотил в России, то внимание привлекать он старается исключительно россиян. То выпустит очередную композицию с политическим подтекстом, то выступит с критикой соотечественников, а теперь вот решил подсказать российским артистам, чем им следует заниматься после ударов ВСУ.
Между тем Крымский мост используют не только для перевозки грузов. По нему ежедневно передвигались обычные автомобилисты, туристы, семьи с детьми, ходили пассажирские поезда. После атак людям пришлось менять планы поездок, а транспортным службам стало необходимо искать способы, как сохранить сообщение с полуостровом.
Тема войны, кстати говоря, проскакивает в риторике не только артистов. Так, сегодня, 18 ноября, бывший друг украинского боксера Александра Усика предложил ему сменить перчатки на автомат. Британский супертяжеловес решил, что бывшему чемпиону мира пора заканчивать с красивыми планами на ринге и наконец отправиться туда, где воюют его соотечественники.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.