https://ukraina.ru/20261118/pridvornyy-korpus-zelenskogo-verbuet-ukraintsev-s-pomoschyu-kotikov--1084580320.html

Придворный корпус Зеленского вербует украинцев с помощью "котиков"

Придворный корпус Зеленского вербует украинцев с помощью "котиков" - 18.11.2026 Украина.ру

Придворный корпус Зеленского вербует украинцев с помощью "котиков"

Второй корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" начал новую коммуникационную кампанию ""Хартия" - котики"

2026-11-18T16:18

2026-11-18T16:18

2026-11-18T16:18

новости

украина

андрей ермак

офис президента

харьковская область

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/12/1084579632_0:0:829:467_1920x0_80_0_0_352f826a39d87b3cec02632a44df9414.jpg

Целью этой кампании пресс-служба корпуса назвала показать характеристики современного подразделения: технологичность, адаптивность и прочее."Наверное, все военные слышали в свой адрес "наши котики" как что-то очень милое и нежное. Но за этим образом стоит сложная и опасная работа. Коты – это же настоящие хищники. Они хитрые и умные, умеют охотиться в темноте. В наших боевых реалиях эти качества помогают нам работать как единая стая и достигать результата", – заявили в пресс-службе "Хартии".Пресс-служба корпуса опубликовала в соцсетях видео с котами."Настоящие коты живут в подразделениях нашего корпуса вместе с приютившими их военными. Поэтому и в нашей компании хвостатые сидят в окопах, руководят наземными роботизированными комплексами, анализируют разведданные, молниеносно принимают решения и делятся военной мудростью. Как и коты, "хартийцы" – хищники: умные, проворные, сильные и адаптивные, охотятся ночью и умело выбирают оптимальное решение для каждого конкретного задания. Выбирай, каким котором хочешь быть!" – гласила подпись под видео.Там же давался короткий номер телефона, на который можно было позвонить, чтобы узнать подробности.Корпус "Хартия" вырос из созданного в начале СВО добровольческого подразделения в составе Сил теробороны. Создали "Хартию" выходцы из Харьковской области. "Хартия" воевала в Харьковской области, на сватовском направлении и в Артёмовске (укр. Бахмуте – Ред.).При этом саму бригаду подчас критиковали, в т.ч. и за жёсткие методы по мобилизации рекрутов. Примечательно, что во время обнаружения пыточной тюрьмы на Петропавловской Борщаговке в Киеве первоначально ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что тюрьма относится к "Хартии". Позже информация не подтвердилась.Корпус также является довольно медийным. Так, в формировании служит украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Он также стал основателем, креативным директором и ведущим авторских программ на "Радио Хартия". Однако и у Жадана некоторые решения командования корпуса вызывают вопросы.Так, в августе 2026 года Жадан публично раскритиковал присоединение корпуса "Хартия" к программе "Адвокат+", связанной с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, призвав к более открытому объяснению этого решения. История с Ермаком подсветила и ещё один слух, циркулирующий вокруг "Хартии" – что это "придворное" формирование, где номинально проходят службу политики, желающие улучшить свою репутацию.Также в августе 2026 года вспыхнул и другой скандал: проходивший службу "Хартии" лейтенант Богдан Макогон заявил, что его командование наживается на военных. Кроме того, Макогон заявил, что ему угрожали физической расправой и лишением боевых выплат.Как заявил лейтенант, весной 2026 года на направлении службы сократили зону, за пребывание в которой военнослужащие получают дополнительную выплату в размере 100 тыс. грн. (182 тыс. грн. – Ред.). Поскольку штаб и командование дивизиона также получали боевые выплаты за проверку боекомплекта (БК) и позиций именно в этой зоне — и таким образом сами "подмазывались" к этим выплатам, – они решили официально указать, что БК подразделений находится именно в зоне, где действует выплата в 100 тыс. При этом фактически проверить это в боевых условиях невозможно."Настоящие боекомплекты батарей и отдельных взводов находились в тылу, однако в бригаду официально было подано, что БКП подразделений находятся в местах, где выплачивается 100к (100 тысяч гривен – Ред.), то есть солгали", – написал Макогон в соцсетях.Макогон заявил, что если бы эту схему убрали, рядовые солдаты продолжили бы получать прежний уровень боевых выплат, а вот командованию не хватило бы средств на автомобили, строительство дач и другие расходы. Несогласным со схемой угрожали, подчеркнул лейтенант.Словосочетание "наши котики" является популярным для описания украинских военных у патриотически настроенной публики. В 2020 году на экраны украинских кинотеатров вышел фильм "Наши котики", полное название которого было "Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения". Фильм посвящён украинским военным, попавшим в передрягу во время несения службы в зоне "АТО" в Донбассе в 2014 году.Между тем, ещё в 2013 году учёные Смитсоновского института биологии охраны природы и Службы охраны рыб и диких животных опубликовали в журнале Nature Communications, где проанализировали и обобщила данные проведённых ранее исследований о котах как хищниках.Учёные указывали: ежегодно коты убивают от 1,4 млрд до 3,7 млрд птиц и от 6,9 млрд до 20,7 млрд млекопитающих. Так, в одних лишь США от котов погибает больше животных и птиц, чем в ДТП, а также от отравлений и столкновений со зданиями. Котов считают виновными в уничтожении 33 видов животных. Также коты являются одними из переносчиков бешенства.

украина

харьковская область

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, андрей ермак, офис президента, харьковская область, артемовск