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Путин и Трамп встретились в Китае и обменялись рукопожатием

Путин и Трамп встретились в Китае и обменялись рукопожатием - 18.11.2026 Украина.ру

Путин и Трамп встретились в Китае и обменялись рукопожатием

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Перед торжественным банкетом в честь участников мероприятия лидеры обменялись рукопожатием и коротко поговорили "на ногах"

2026-11-18T14:56

2026-11-18T14:56

2026-11-18T14:56

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Оба президента прибыли на приём, организованный председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп по пути к месту проведения мероприятия ненадолго остановился, чтобы послушать музыкантов, исполнявших живую музыку. Среди других гостей был премьер-министр Канады Марк Карни.Ранее Путин провёл встречу с Си Цзиньпином. Переговоры длились около двух часов. Стороны обсудили экономические связи, торговлю, транспортные проекты и взаимодействие в вопросах формирования многополярного мира.Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы России и США во время контактов в Китае могут затронуть вопросы конфликтов на Украине и в Иране, а также обсудить тему решения Путина об участии в саммите "Большой двадцатки".При этом, как сообщает CNN, в Европе обеспокоены возможными последствиями переговоров для безопасности региона. Европейские представители опасаются, что Трамп может принять положение того, с кем будет говорить последним. Один из дипломатов выразил сомнение, что встреча принесёт положительные результаты для европейской безопасности.Накануне президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times заявил, что лидерам европейских стран пора прекратить перекладывать диалог с Россией на США и начать общаться с Владимиром Путиным напрямую. По мнению финского лидера, долгое время полагаться на Вашингтон в вопросах взаимодействия с Москвой было безответственным решением. Подробнее – в материале Стубб призвал Европу самой говорить с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, cnn, financial times