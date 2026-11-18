https://ukraina.ru/20261118/1032696564.html

Киево-Могилянская академия — кузница российских научных кадров. 315 лет со дня рождения М.В. Ломоносова

Киево-Могилянская академия — кузница российских научных кадров. 315 лет со дня рождения М.В. Ломоносова - 18.11.2026 Украина.ру

Киево-Могилянская академия — кузница российских научных кадров. 315 лет со дня рождения М.В. Ломоносова

Михаил Васильевич Ломоносов, родился 19 ноября 1711 года. Хотя и рос юный Михайло Ломоносов на поморском Севере, книгой, открывшей для него "врата учёности", по его собственному признанию, стала "Грамматика" Мелетия (Максима) Смотрицкого — русина, жившего в Речи Посполитой

2026-11-18T16:00

2026-11-18T16:00

2026-11-18T16:00

история

киев

наука

история

xviii век

михаил ломоносов

история украины

история малороссии

ученые

малороссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103269/66/1032696602_0:163:1574:1048_1920x0_80_0_0_09397f5659ce3a80d0bfb39613bafa21.jpg

Поступив в 1731 году в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михаил попал теперь уже в непосредственное окружение педагогов-малороссов, воспитанников Киевской академии. Окончив в академии младшие и средние классы (логика, грамматика, пиитика и риторика), Ломоносов решил продолжить образование в Киеве.На это решение могли повлиять сразу несколько факторов: советы учителей, желание побывать в важном историческом и культурном центре, непревзойдённость Киевской академии в преподавании теории поэзии, риторики и особенно латыни.Последнее обстоятельство было необычайно важным для дальнейшей научной карьеры Ломоносова — в Петербургский университет Академии наук принимали лишь при достойном знании латинского языка. Особенно высоко ценилась языковая подготовка выпускников Киевской академии. Многие из них служили переводчиками в государственных учреждениях и в Академии наук.На берегах Днепра будущий ученый превосходно овладел латынью. В будущем многие свои заметки по физике и корпускулярной теории он писал сначала на латыни, а уж затем переводил их на русский.Во время пребывания в Малороссии Ломоносов занимался преимущественно изучением "древних летописцев и других книг, писанных на словенском, греческом и латинском языках".Помимо богословской и философской литературы, в библиотеке при Киевской академии были книги по математике, морскому делу, естественным наукам. Библиотека славилась большой коллекцией рукописей, выполняла, по сути, функции архива.Крупные собрания книг и рукописей существовали тогда при Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Работа в этих библиотеках во многом подготовила Ломоносова к созданию впоследствии классических трудов по истории, грамматике, риторике, к грядущему преобразованию русской литературы.В киевский период жизни у Ломоносова укрепился огромный интерес к истории Древней Руси, сподвигший ученого на борьбу с норманнской теорией. Многие сюжеты древнерусской истории нашли отражение в "Идеях для живописных картин из Российской истории", которые Ломоносов по поручению Екатерины II разработал для украшения помещений императорского двора.В Киеве Ломоносов смог познакомиться с рукописями знаменитых лекций Феофана Прокоповича о реформе русской пиитики (поэзии) и по риторике. Малороссийский литератор выступал за больший реализм поэтических произведений, необходимость следования античным канонам, отказ от латино-католических стандартов стихосложения и ораторства. В основе классической русской поэзии, созданной в дальнейшем Ломоносовым, лежали эти важнейшие принципы.Взять, к примеру, его наставление сочинять стихи "по природному нашего языка свойству" и ни в коем случае "того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить". В первом же примере, приведенном в начале сочинения Ломоносова под названием "Риторика", он перечислил названия мест, наиболее для него значимых: Двина, Волга, Днепр и Нева.В Киевской академии Ломоносов имел возможность развить художественные навыки, так как рисованию здесь уделялось большое внимание (в отличие от Московской академии). Незаурядность его изобразительного мастерства в дальнейшем проявилась при создании знаменитых мозаичных картин.Скорее всего, именно шедевры древнерусского мозаичного искусства, увиденные в Малороссии, вдохновили Ломоносова на исследования в области оптики, цветоведения, на организацию производства цветных стёкол.Киевские наблюдения были использованы Ломоносовым при разработке учения о климате, позволили провести первую для Украины научную разработку вопросов климата страны.По мнению ученого, краткость зимы в Киеве объясняется двумя факторами: географической широтой и значительно меньшей чем в Москве высотой над уровнем моря. Причем, не располагая точными измерениями по последнему параметру, он использовал для решения задачи другой критерий — местоположение относительно истоков великих русских рек (Москва выше, так как истоки к ней ближе).Ломоносов также внес вклад в развитие промышленного потенциала Донецкого бассейна.В начале 40-х годов XVIII века он принял участие в разработке докладной записки, посвященной модернизации Бахмутских и Торских соляных заводов. Записка была составлена по инициативе Готлоба Юнкера — надзирателя этих заводов, приближенного всесильного тогда фельдмаршала Миниха. Работа над документом проходила в Германии, где Ломоносов находился на учёбе, а чиновник знакомился с немецким опытом солеварения.Проект был нацелен на доведение объема производства соли до 2 млн пудов (с 200-300 тыс.). Для этого планировалась постройка новых и высокотехнологичных (по тем временам) варниц, трубопроводов для подачи рапы на сковороды, улучшение логистики подвоза топлива (в качестве такового планировалось использовать и уголь), сооружение амбаров для хранения вываренной соли.Реализация плана дала существенный прирост производства, но помехой стали нехватка инвестиций, рабочих рук и трудность использования угля.Высокая осведомленность авторов доклада о состоянии солеварения на Донбассе дает некоторым историкам основание полагать, что Ломоносов сам побывал в данном регионе. Это могло произойти во время его учебы в Киевской академии, хотя прямых доказательств тому не найдено.Работа над модернизацией Бахмутских и Торских соляных заводов стала исходной точкой серии исследований Ломоносова, посвящённых научной организации соляного дела и горнодобычи во всей Российской империи.Наблюдения за период жизни в Малороссии были использованы Ломоносовым при составлении знаменитого демографического трактата "О сохранении и размножении русского народа".В нём он указал на особенно распространенный в Малороссии обычай пострижения молодежи в монахи. Основную часть населения Киева в тот период действительно составляли люди духовного звания. В целях сокращения ущерба "размножению человеческого рода" Ломоносов настаивал: "клобук (название головного убора монахов, здесь: переход в монашество, уход из мирской жизни. — Ред.) запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет".Желание модернизировать социальную структуру малороссийского общества в совокупности с открытием имевшего светский характер Московского университета породили идею создания вуза в Батурине — административном центре Малороссийского гетманства.Михаил Ломоносов, вероятно, был причастен к появлению проекта этого учебного заведения, поскольку инициатива исходила от его известного покровителя — графа Ивана Шувалова. В начале 60-х гг. XVIII в. Московский университет находился в центре внимания Шувалова. Тот, в свою очередь, побудил гетмана Кирилла Разумовского выдвинуть идею о создании аналогичного центра просвещения и науки в Малороссии.За образец для обустройства нового университета была взята структура Московского университета по указу 1755 года. Однако в условиях смены российского правительства и упразднения гетманства этот проект так и не был реализован.

https://ukraina.ru/20231227/1052392825.html

https://ukraina.ru/20240618/1031765193.html

https://ukraina.ru/20260329/1054186406.html

https://ukraina.ru/20250105/1022229698.html

киев

малороссия

украина

днепр

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, киев, наука, xviii век, михаил ломоносов, история украины, история малороссии, ученые, малороссия, украина, екатерина ii, днепр, российская империя