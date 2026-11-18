https://ukraina.ru/20261118/figuranta-dela-karfagen-andreya-osipova-otpravili-pod-strazhu-bez-zaloga-1084581173.html

Фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова отправили под стражу без залога

Фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова отправили под стражу без залога - 18.11.2026 Украина.ру

Фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова отправили под стражу без залога

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Андрею Осипову по прозвищу "Криминал", который проходит по делу "Карфаген". Судьи постановили отправить его под стражу без права внесения залога. Арест продлится до 16 января

2026-11-18T16:13

2026-11-18T16:13

2026-11-18T16:15

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Решение ВАКС связано с риском того, что подозреваемый может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить важные доказательства. Также суд учёл вероятность совершения новых преступлений.Стоит отметить, что Осипов уже находится в СИЗО с 31 июля по другому уголовному производству.Дело "Карфаген" касается деятельности преступной организации, которую НАБУ и САП раскрыли 4 ноября. По версии следствия, участники группировки занимались мошенничеством через сеть колл-центров, торговлей наркотиками, похищениями и избиениями людей.Следователи считают, что именно "Криминал" руководил этой организацией. По данным правоохранителей, он координировал работу как минимум 52 колл-центров, в которых трудились около 2 700 человек.Кроме того, следствие установило, что за возможность беспрепятственно работать каждый колл-центр ежемесячно передавал представителям правоохранительных органов по 7 тысяч долларов. Подробнее – в материале Егора Леева Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных на сайте Украина.ру.

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новости, высший антикоррупционный суд, сизо, набу