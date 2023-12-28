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Леонид Кучма, биография

Леонид Кучма, биография - 28.12.2023 Украина.ру

Леонид Кучма, биография

Президент Украины 1996-2005 г.г.

2023-12-28T19:35

2023-12-28T19:35

2023-12-28T19:35

биография

леонид кучма

президент

верховная рада

оранжевая революция

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Детство и образованиеРодился Леонид Кучма 9 августа 1938 года в Черниговской области. Отец, Даниил Кучма, работал лесником. В годы Великой Отечественной войны погиб на фронте. Мать, Прасковья Кучма, трудилась в колхозе и воспитывала одна троих детей. У Леонида были брат Александр и сестра Вера, но оба скончались от болезней во взрослом возрасте.После школы Кучма поступил в Днепропетровский университет на специальность инженера-механика на физико-технический факультет, в частности, из-за того, что там платили высокую по тем временам стипендию – 450 рублей.КарьераПосле окончания ВУЗа, в 1960 году, Кучму по распределению направили на ракетостроительное предприятие “Южный машиностроительный завод”, а затем в конструкторское бюро, на котором создавали отечественные ракетные комплексы. В возрасте 28 лет Леонид занимает должность технического руководителя испытаний на космодроме Байконур. Параллельно он возглавлял комсомольскую организацию, с 1975 года - партийную, а также стал членом ЦК КПУ. За вклад и развитие ракетостроения Леонида Кучму наградили Ленинской премией.В 1990 году Кучма был избран народным депутатом Верховной рады I созыва. Спустя год Леонид участвует в создании Академии технологических наук Украины. С 1992 по 1993 Кучма был депутатом и руководил Союзом промышленников. Затем его назначают премьер-министром: на посту Кучма имеет широкие полномочия – издаёт декреты и сам назначает руководителей регионов. Это длилось порядка 6 месяцев, затем Кучма попросил продлить действие полномочий, но Верховная Рада отказала ему. После чего политик ушёл в отставку.В 1994 году в ходе успешной президентской кампании Кучма занимает пост главы государства, сместив Леонида Кравчука. В 1999 году Кучма идёт на второй срок президентства. Во время того, как Кучма пришёл к власти, Украина переживала не самый лёгкий период: инфляция, падение ВВП и другие экономические проблемы. В связи с этим, президент Кучма инициировал создание национальной валюты, реализовал аграрную реформу, а также решил вопросы, касающиеся банковского сектора. Кроме того, были увеличены золотовалютные резервы страны.Не оставил Кучма в стороне и развитие космических технологий на Украине: в 1995 году в космос был запущен первый спутник “Сич-1”. В своей политике Кучма придерживался евроинтеграции и открытых рыночных принципов. Также Кучма отменил смертную казнь и остановил работу Чернобыльской АЭС.В начале 2000-х конкуренты Кучмы предприняли попытку объявить политику импичмент: его обвинили в незаконной продаже оружия и репрессиях. Сгладить конфликт ему удалось, но его политический рейтинг снизился в разы.На очередных выборах президента, в 2004 году, Кучма не принимал участие, поскольку по конституции Украины нельзя занимать должность президента более двух раз подряд. На выборах были два главных претендента - Виктор Ющенко и Виктор Янукович. При этом во втором туре Янукович обошёл по количеству голосов Ющенко. Но после его победы, выборы признали незаконными, и в стране началась “Оранжевая революция”. По решению Верховного суда Украины было принято решение о проведении третьего тура голосования, которое не предусмотрено ни одним из законов Украины. В третьем туре выборов победу с небольшим преимуществом голосов одержал Виктор Ющенко, который с 2005 года стал президентом Украины.Оставив политическое поприще, Леонид Кучма много времени уделял написанию книг, одна из которых была посвящена госперевороту – “После майдана 2005-2006. Записки президента”. Еще одна книга Кучмы "Украина - не Россия" стала очень популярной именно из-за названия, которое стало своеобразным политическим мемом.Снова фигура Кучмы всплывала в политике в 2015 году, когда он был назначен полномочным представителем Украины в ходе проведения Минских соглашений. Всего за время своей работы он совершил около 100 поездок в Минск.Скандалы28 ноября 2000 года лидер лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал содержание магнитофонной записи, якобы тайно сделанной в личном кабинете президента Леонида Кучмы. По версии , которая была обнародована тогда, запись сделал майор охраны президента Николай Мельниченко. Кучму , на основании сделанных записей обвинили в многочисленных преступлениях, в том числе и в заказе убийства украинского журналиста грузинского происхождения Георгия Гонгадзе. В 2011 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента страны Леонида Кучмы. Его обвинили в причастности к убийству Гонгадзе. Однако сам политик это отрицал. Спустя год, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел окончательно снял с Кучмы обвинения в причастности к убийству.Отношения и детиЛеонид состоит в браке с Людмилой Талалаевой, уроженкой уральского города – Воткинска.Познакомились супруги на “Южмаше”, где Людмила занимала должность главного инженера. Во время президентства Кучмы она занималась благотворительностью: возглавляла Нацфонд соцзащиты “Украина – детям” и “Фонд Надежды и Добра”, курировала параолимпийское движение и фестивали в Артеке.В 1970 году у пары родилась дочь Елена. Девушка пошла по стопам матери и основала фонд по борьбе со СПИДом. Кроме того, она являлась главой совета директоров медиагруппы StarLightMedia. Елена вышла замуж за предпринимателя, ставшего одним из богатейших украинцев - Виктора Пинчука, который свои основные активы приобрёл во время президентства Кучмы. Сейчас семья дочери Кучмы в основном проживает в США, а сам Пинчук входит в группу, обеспечивающую на Украине интересы компаний Сороса.Интересные факты1. При поступлении в Днепропетровский государственный университет Кучма хотел стать филологом. Однако абитуриенты физико-технического факультета того же вуза отговорили его поступать на "девчачий факультет" и он сдал документы на физико-технический факультет. Об этом он рассказывал в интервью российскому журналисту в 2012 году.2. В молодости и зрелом возрасте Кучма много курил. Однажды эта пагубная привычка спасла ему жизнь. Во время подготовки испытания ракеты на Байконуре, он вышел из ангара покурить, а в это время ракета в результате сбоя взорвалась, все, кто были в ангаре, погибли, а Кучма отделался лёгкими ушибами. Об этом он рассказал в том же интервью журналисту РИА Новости в 2012 году.3. В 2007 году, по оценкам экспертов, состояние семьи Леонида Даниловича оценивалось в $ 1,5 млрд. Зять Кучмы Пинчук в 2008 году по информации журнала "Форбс" имел состояние 8 млрд. долларов4. В 2023 году стало известно, что порядка 20 лет назад Кучма просил на тот момент действующего премьера Британии Тони Блэра поддержать Киев со вступлением в ЕС.

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биография, леонид кучма, президент, верховная рада, оранжевая революция