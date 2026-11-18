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Борец за борщ, русофоб Клопотенко рассказал, чем кормил гостей Анджелины Джоли

Борец за борщ, русофоб Клопотенко рассказал, чем кормил гостей Анджелины Джоли - 18.11.2026 Украина.ру

Борец за борщ, русофоб Клопотенко рассказал, чем кормил гостей Анджелины Джоли

Одизный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как представлял национальную кухню в творческом пространстве актрисы Анджелины Джоли в Нью-Йорке Atelier Jolie

2026-11-18T17:04

2026-11-18T17:04

2026-11-18T17:04

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Как признался Клопотенко, попасть в Atelier Jolie ему помогли личные связи."Недавно я был в Atelier Jolie. Это очень прикольное место, там происходит много вещей, связанных с искусством. Как я туда попал? У меня хорошие отношения с Украинским музеем в Нью-Йорке. Я был на мероприятии по поводу 50-летия музея. Он хорошо общается с Atelier Jolie, ведь они расположены в одном районе. Так получилось, что мы договорились, чтобы я провёл там мероприятие. Им было интересно, ведь они любят разнообразные яркие вещи. Билеты продались за одну минуту", – указал шеф-повар.Для гостей мероприятия Клопотенко приготовил своё "коронное" блюдо – борщ, а также катанку (блюдо, характерное для кухни Полтавской и Харьковской областей Украины, а также Белгородской и Воронежской областей России), пастернак и ряд других украинских блюд.Клопотенко назвал честью возможность представить украинскую кухню и традиции на площадке, принадлежащей Джоли. Шеф-повар также призвал украинцев становиться конкурентноспособными."Нас должны выбирать не из-за жалости, а потому, что мы крутые и у нас есть, что предложить миру. И я считаю, что это одно из самых важных заданий для украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на наивысшем уровне в лучших местах мира", – указал Клопотенко.На Украине и за её пределами повар известен борьбой за "украинскость" борща, под которой он понимает в т. ч. и борьбу против признания борща блюдом русской кухни. Именно Клопотенко и его команда добились того, что 1 июля 2022 года культура приготовления украинского борща была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.Кроме того, Клопотенко называют любимым поваром Елены Зеленской. В 2021 году Зеленская и Клопотенко разработали новое меню для школ, которое затем утвердил украинский Минздрав. В результате для многих школьников питание в столовых стало недоступным. Жаловались учащиеся и их родители и на вкус блюд, а школьные повара – на сложность их приготовления.Попадал повар во многие скандалы. Так, в 2024 году он принял участие в съёмках выпуска программы "Реальная история" об украинских рождественских блюдах в Трапезной палате Киево-Печерской лавры, что вызвало широкий общественный резонанс. Каноничная Украинская православная церковь заявила об осквернении и обратилась в украинские правоохранительные органы. Однако обращение гонимой на Украине УПЦ осталось практически без реакции. Однако из-за скандала сам Клопотенко извинился перед верующими, чьи чувства могли быть задеты. Шеф-повар заявил, что программа цель программы была культурно-просветительская.Подробнее о Клопотенко, борще и не только – в статье Александра Савко "От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа".

https://ukraina.ru/20260121/1033120099.html

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