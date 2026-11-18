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Украинцев предупредили о тяжёлой зиме и риске длительных отключений света

Украинцев предупредили о тяжёлой зиме и риске длительных отключений света - 18.11.2026 Украина.ру

Украинцев предупредили о тяжёлой зиме и риске длительных отключений света

Украинцам стоит заранее подготовить жильё к длительным отключениям электричества и быть готовыми к сложной ситуации зимой. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко

2026-11-18T15:51

2026-11-18T15:51

2026-11-18T15:51

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По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру стали происходить намного чаще, что повышает риск перебоев с электроснабжением. Если раньше удары по энергетическим объектам происходили примерно раз в 12–14 дней, то теперь атаки случаются почти ежедневно.Коваленко рассказал, что в первую очередь под угрозой находятся подстанции, распределительные узлы и линии электропередачи. Он пояснил, что проблема не всегда связана с нехваткой электричества. Украина может производить необходимый объём энергии, но из-за повреждённых сетей не всегда есть возможность доставить её в дома и на предприятия.Чтобы подготовиться к возможным отключениям, глава YASNO советует заранее позаботиться о резервном питании. Один из вариантов — домашняя аккумуляторная система. В качестве примера он привёл батарею ёмкостью 7–8 кВт·ч, которая поможет пользоваться электричеством во время перебоев.Таким образом, зимой украинская энергосистема может столкнуться сразу с двумя проблемами: недостатком электроэнергии из-за ограничений генерации и невозможностью передать её потребителям из-за повреждений сетей. Поэтому жителям страны рекомендуют учитывать оба варианта и быть готовыми к длительным перебоям со светом.Накануне специалист Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предложил жителям Киева пересмотреть свои представления о нормальной жизни. Подробнее - в материале Два часа света — и хватит: киевлянам предложили привыкать к жизни в темноте на сайте Украина.ру.

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