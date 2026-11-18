https://ukraina.ru/20261118/bez-chlenstva-yavochnym-poryadkom-na-ukraine-prokhodit-militaristskaya-legalizatsiya-nato-i-es-1084579754.html

Без членства явочным порядком. На Украине проходит милитаристская легализация НАТО и ЕС

Без членства явочным порядком. На Украине проходит милитаристская легализация НАТО и ЕС - 18.11.2026 Украина.ру

Без членства явочным порядком. На Украине проходит милитаристская легализация НАТО и ЕС

В сообщении о том, что Великобритания в течение зимы поставит киевскому режиму более 1000 ракет и более 10 радаров для ПВО на сумму 316 млн долларов, удивлять может только откровенность, с которой оно было сделано

2026-11-18T16:31

2026-11-18T16:31

2026-11-18T17:17

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

нато

ес

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079526096_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_348c0234027bcea05a617d7826c9d5a8.jpg

Лондон уже не скрывает, что ракеты эти, произведенные на заводе французской компании Thales в Белфасте, пойдут на укрепление безопасности неба над Украиной с одной целью – чтобы Украина и впредь не боялась ответов России, а смелее била по российским тылам.Случилось это в Брюсселе 17 ноября на полях встречи контактной группы по поставкам оружия на Украину (т.н. Рамштайн). Там же было подписано и соглашение, согласно которому Британия намерена вместе со Швецией поставить Киеву еще и шведские истребители Gripen.Однако после информации французского Radio France Internationale (RFI) о том, что с лета прошлого года без одобрения французского парламента и вопреки своей конституции французские солдаты и офицеры осуществляли на Украине тайную военную миссию под кодовым названием Poli ("Воля"), удивляться вряд ли стоит. На Украине явочным порядком происходит легализация НАТО и ЕС, который, как известно, стараниями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен тоже планирует превратиться из экономического в военно-политическое объединение.Другими словами, не получается легально принять Украину в ЕС и НАТО полноценным членом из-за сопротивления отдельных членов обеих структур, значит, ее будут втягивать лукавым путем – на основании двухсторонних договоров.И под благовидным и крайне модным и актуальным сегодня предлогом – обеспечения безопасности. Безопасность всегда была больным местом украинской политики и предметом спекуляций украинских политиков, которые всегда опасались, что придет, например, Россия и отберет как суверенитет, так и возможность суверенно обдирать собственную страну и ее народ.При первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке Украина отдавала ядерное оружие в обмен на признание своей независимости на Западе и на западные же гарантии безопасности. При втором Леониде Кучме был подписан Будапештский меморандум, обменивающий ядерные ракеты и стратегические бомбардировщики на обещание хранить, как зеницу ока, украинскую безопасность. А дальше понеслось: при "оранжевом" президенте-недотепе Викторе Ющенко Украина вообще легла под Запад, лишь бы он только – и хотя бы на словах – не соглашался отдавать Украину России. Следующий президент Виктор Янукович пытался подтвердить охранную грамоту уже от России, продляя Большой договор о сотрудничестве и дружбе между двумя странами и соглашение о Черноморском флоте, за что и был снесен неонацистским госпереворотом в 2014 году за деньги Запада.А вот уже последующие два президента-постпереворотника – Петр Порошенко* и Владимир Зеленский – вообще отдали Украину, как служанку, Западу и превращают ее в государствоподобное ничтожество, лишенное любого суверенитета. Но под видом обеспечения безопасности, разумеется.И для украинской неонацистской камарильи Зеленского это очень важно, потому что идет СВО, победа России в которой при желании Москвы и упрямой тупорылости Киева запросто может поставить вопрос об украинской государственности вообще.Как уже было сказано, защиту неонацисты видят в полноценном членстве в НАТО и ЕС. Но в этих структурах есть страны, элиты которых на дух не выносят украинских попрошаек, воров-казнокрадов и коррупционеров и потому не соглашаются принимать. А поскольку для членства нужен консенсус, Украину и держат в предбаннике. И будут держать там, судя по всему, вечно. Ну, или до того, как сами НАТО и ЕС почиют в бозе.И т.н. друзья Украины, кажется, нашли выход из создавшегося тупика. Они для начала создали всевозможные промежуточно-прокладочные структуры-заменители (типа "Партнерство ради НАТО" или ассоциация с ЕС), чтобы приучить киевских политиков есть с западной руки. А потом начали окутывать Киев и Украину системой двухсторонних договоров о партнерстве и сотрудничестве. В том числе и в военной сфере.За годы обмана и лукавства в Киеве отлично поняли, что самая лучшая гарантия безопасности – не декларация или меморандум, полный прекраснодушных слов, а договор, юридически обязывающий стороны к реальной помощи. Ну, как обязывающий… Запад (особенно США) считает, что он может кинуть кого угодно, если ему невыгодно выполнять документ, но в Киеве все равно настаивают: договора – это хоть что-то.Такие договора та же Россия подписала с двумя республиками Донбасса, а еще раньше с Сирией. И когда тем понадобилась военная помощь, то Москва пришла на подмогу.В Киеве это запомнили и заценили. И, например, к 1 марта 2024 года 32 страны — члена НАТО и ЕС, а также весь Евросоюз целиком (в июне 1994 года в Люксембурге) подписали с Украиной долгосрочные двусторонние договоры о безопасности.А потом вообще начались тоже двухсторонние, что называется, "премиальные" дипломатические "ништяки": в январе 2025-го было подписано столетнее (!!!) соглашение о сотрудничестве и дружбе до поцелуев в десна между Украиной и Великобританией, а в сентябре того же года – с Канадой и тоже на 100 лет. С Польшей получилось поскромнее – всего на 10 лет.Не мытьем, а катаньем Украина добивалась своего – гарантий помощи со стороны Запада. И чтобы понять характер подписанных документов во время СВО, нужно помнить, что, к примеру, Канада обязалась поставить на Украину 250 тысяч дронов. Ну, чтобы, значить, гарантированно победить россиян. Это очень много смерти на российские головы.Сейчас вот Лондон и Стокгольм могут дать ракеты и радары ПВО, самолеты и оружие к ним. Их примеру могут последовать и обязательно последуют "ястребы войны" в Германии, Италии, странах Скандинавии. Франция уже фактически воюет с Россией на территории Украины.Итог такой украинской политики, увы, известен. За годы независимости Украина, следуя своим маниакальным желаниям, не подтвержденным реальными делами, и манипуляциям западных партнеров, попала в крепкую политическую и финансовую кабалу к Западу.Выработалась очень выгодная для Запада формула сотрудничества: без полноценного членства в НАТО и ЕС и без твердых обязательств с их стороны Украина фактически живет по их законам, выполняет все их хотелки. В политике, в экономике, а сейчас и в гуманитарно-духовной сфере, отданной на откуп животной русофобии и перепрошивке мозгов и сознания народа.Ведет это к еще двум очень плачевным для Украины последствиям. Во-первых, окончательно может рассорить Украину с США без всяких гарантий со стороны Европы, что та может помочь, если такая помощь понадобится.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже заявил, что страны Европы разжигают вооруженный конфликт, в то время как американский лидер Дональд Трамп и его администрация работают над установлением мира на Украине. И обеспечением ее надежной безопасности.И так оно и есть, о чем свидетельствует реакция Лондона и Берлина на слова замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби, который сказал, что удары Украины вглубь России ничего не дают Киеву и не влияют на общий ход СВО, а лишь мешают завершению конфликта.И хотя Колби для западного унисона поклялся в верности Украине, его буквально заклевали. Министр иностранных дел Германии Борис Писториус назвал критику ударов вглубь России, которые направлены на уничтожение стратегических военных целей, "довольно глупой затеей".А министр обороны Великобритании Уэс Стритинг добавил: "Мы не можем диктовать Украине, как ей вести свою войну. С точки зрения ударов в глубине территории России — я совершенно не сомневаюсь, что они помогли снизить эффективность [российской] военной машины".Классические ястребы!Но и это еще не все. В то время как в китайском Шэньчжэне лидеры России, США и Китая будут обсуждать будущую архитектуру безопасности, частью которой является и Европа с Украиной, в тот же день в Берлине состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих".Они специально, в пику шэньчжэньской встрече, будут, как пишет Bloomberg, по-своему обсуждать послевоенные гарантии безопасности для Украины. Чтобы, по возможности, через своих посланцев в Шэньчжэне из ЕС сказать, что они не согласны, и тем самым, не исключено, повлиять на обсуждение и итоговые решения Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.Скорее всего, тщетное желание лузеров, но само оно говорит о многом: кто-то хочет мира, а кто-то желает воевать дальше.Во-вторых, продолжение войны чревато для Украины ее уничтожением – сгоранием на фронтах. В долгосрочном мире заинтересована только Россия. Но она вынуждена будет воевать до победы, так как с нею на Западе собрались воевать серьезно.Даже как бы упомянутый трезвомыслящий "миротворец" Колби в принципе за продолжение войны. Он осуждает только удары вглубь России, но поддерживает помощь украинским подразделениям непосредственно на линии фронта и удары "средней дальности", которые, по его словам, позволяют нарушать российскую логистику и ослаблять российские позиции.Да и "ястребам" Запада есть за что бороться и чем воевать. По прогнозам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в целом в 2026 году превысят 3 трлн долларов, и на НАТО придется порядка 60% этой суммы. То есть совокупные расходы всех 32 стран НАТО в 2026 году достигнут около 1,81 трлн долларов. Это рост на 11% к 2025 году и на 22% к 2024-му.Такую прорву денег еще нужно освоить, значит, война будет продолжаться. И может сжечь Украину.Но неонацисты там, похоже, к такому повороту готовы. Они уже устроили свадьбу символу "войны до победы" – псу Патрону, и его "жена" Лана дала приплод в количестве семи щенков. Боевых, надо понимать. И какова реакция генсека НАТО Марка Рютте, который дружит и "беседовал" с Патроном, неизвестно.Он что, тоже готов воевать?* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20261113/smert-idet-za-ukraintsami-vsekh--v-ruzhe-i-na-kladbische-1084489060.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, весь скачко