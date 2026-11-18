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"Иди на фронт, трус": бывший друг Усика предложил ему сменить перчатки на автомат

"Иди на фронт, трус": бывший друг Усика предложил ему сменить перчатки на автомат - 18.11.2026 Украина.ру

"Иди на фронт, трус": бывший друг Усика предложил ему сменить перчатки на автомат

Британский боксёр Дерек Чисора публично назвал украинского спортсмена Александра Усика трусом и предложил отправиться воевать вместо того, чтобы планировать новые поединки

2026-11-18T14:56

2026-11-18T14:56

2026-11-18T14:56

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Поводом для очередной ссоры стали спортивные планы Усика. Украинец, который в июне добровольно отказался от чемпионских поясов в супертяжёлом весе, теперь присматривается к возвращению в первый тяжёлый дивизион. Одним из возможных соперников он назвал американца Давида Бенавидеса.После этого украинскому боксёру неожиданно прилетела претензия от человека, с которым он ещё недавно вполне дружески общался. Британский супертяжеловес решил, что бывшему чемпиону мира пора заканчивать с красивыми планами на ринге и наконец отправиться туда, где воюют его соотечественники.Ранее он уже советовал украинцу замолчать и отправиться на войну, а теперь добавил к пожеланию ещё и обвинение в трусости. В октябре 2020 года они встречались на ринге, и тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. Позднее Усик даже называл Чисору одним из самых сложных соперников в своей карьере.Долгое время боксёры поддерживали приятельские отношения. Однако уже летом Чисора публично обрушился на украинца из-за того, что тот слишком долго тянул с отказом от титулов. Британец рассчитывал, что Усик освободит пояс IBF до его апрельского поединка с Деонтеем Уайлдером. Тогда на кону их встречи мог оказаться чемпионский титул.По словам Чисоры, он лично звонил Усику, связывался с его менеджером и просил пойти навстречу. Однако украинец обещал подумать, а окончательное решение принял уже после боя британца с Уайлдером. Сам Чисора в той встрече проиграл раздельным решением судей. Но это не помешало ему возмутиться поведением бывшего приятеля.В июле британец назвал Усика эгоистом и щедро снабдил свою оценку нецензурными выражениями. В тот же период британский боксер посещал Россию, участвовал в мероприятиях Международной ассоциации бокса IBA и не скрывал дружелюбного отношения к российским спортсменам.Усик между тем и сам немало говорит о войне, России и национальных интересах Украины. Так, за последние годы его политические взгляды успели приобрести более патриотичную форму, нежели это было до 2022-го.Уроженец Симферополя долгое время старался держаться подальше от острых вопросов. Даже когда на Украине от спортсменов требовали определиться с отношением к России, боксер предпочитал не разжигать споры. В 2018 году на вопрос о принадлежности Крыма он ответил, что полуостров "Божий". Продолжал говорить по-русски, не собирался отказываться от привычного языка и рассуждал о том, что людей не стоит делить по политическим признакам.Правда, на Украине подобные ответы устраивали не всех. Спортсмена регулярно критиковали за недостаточно жёсткую позицию, а его нежелание участвовать в политических перепалках некоторым казалось чуть ли не предательством. Всё изменилось после февраля 2022 года.Усик вернулся на Украину и добровольно вступил в территориальную оборону Киевской области. В социальных сетях появились фотографии спортсмена с оружием, а сам он рассказывал о готовности защищать страну. Однако военная глава его биографии оказалась уж слишком короткой. Уже в марте боксер покинул тероборону и отправился за границу готовиться к реваншу с британцем Энтони Джошуа.Сам Усик впоследствии объяснял, что первоначально хотел отказаться от профессионального бокса. Но во время посещения госпиталя раненые украинские военнослужащие якобы убедили его вернуться на ринг, чтобы своими победами поддерживать страну.При этом и от мобилизации Усил сумел отделаться. У него с супругой Екатериной четверо несовершеннолетних детей, а украинское законодательство предусматривает отсрочку для родителей, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. К тому же в территориальную оборону Усик вступал добровольно.Не оставил Усик без внимания и российских “коллег по цеху”. В августе он выступил против возвращения спортсменов из России на Олимпийские игры, заявив, что такое решение международных спортивных организаций считает неправильным. Получается, ещё несколько лет назад Усик призывал не делить спортсменов по политическому признаку, а теперь сам выступает за ограничения для россиян.Кстати говоря, еще в июле этого года президент США Дональд Трамп спросил Усика об отличиях украинцев и россиян. Тогда ответ спортсмена показался публике уж слишком высокомерным.

https://ukraina.ru/20261101/usik-vozvraschaetsya-ukrainskiy-boksr-anonsiroval-novyy-boy-1084206211.html

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