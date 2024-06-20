https://ukraina.ru/20240620/1055728876.html

Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна

Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна - 20.06.2024 Украина.ру

Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна

В Северной Корее - теперь точно союзник, в Колумбии и Камбодже - скорее партнеры. О том, как развивались отношения России на минувшей неделе с тем странами, которые ее в той или иной степени поддерживают, - в очередном обзоре издания Украина.ру

2024-06-20T06:55

2024-06-20T06:55

2024-06-20T06:55

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Новый договор и дружба крепче советскойГосударственный визит Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику стал в эти дни главной темой мировой информационной повестки.Однако он, в первую очередь, запомнился публике внешними моментами – доверительным неформальным общением двух лидеров, которое началось едва ли не у трапа самолета, совместной поездкой на "Аурусах", красивыми цветами, которые поднесла Путину корейская девушка – кстати, здесь можно вспомнить, что в КНДР существует давняя традиция выводить в честь дружественных политиков специальные сорта декоративных растений.Тем не менее, поездка в Народную Корею, прежде всего, стала важной вехой в борьбе с глобальными западными элитами, где Россия опирается на поддержку надежных партнеров, рассчитывая на КНДР.Об этом максимально конкретно сказал сам российский лидер – заодно отметив, что столичный город Пхеньян заметно похорошел при лидере Ким Чен Ыне."Россия ведет борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении.Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными. В заключении вступительного слова хочу отметить, что производит впечатление то, что произошло со столицей КНДР за 24 года, впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие с момента моего прошлого визита в 2000 году. Это просто заметно. Благодаря самоотверженному труду корейского народа под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым, приятно на него смотреть, говорю откровенно", - заявил Путин.Ким Чен Ын, в свою очередь, провозгласил новое, еще более тесное сотрудничество с Россией. Причем, интересно отметить, что, по его словам, сейчас Москва дружит с Пхеньяном даже сильнее, чем в советские времена. Хотя тогда, при основателе правящей семьи Ким Ир Сене, советско-корейские контакты были искренними и тесными"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. Уверен, что в ходе визита Путина пламенная дружба двух стран станет еще более монолитной", – сказал об этом Ким.Вместе с тем, он также четко озвучил слова поддержки российскому правительству, которое оказалось на переднем крае борьбы с Западом – демонстрируя, что прекрасно знает, с какими врагами вынуждены сражаться сейчас россияне:"Правительство Северной Кореи оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", – заявил Ким Чен Ын.Переговоры двух лидеров проходили в резиденции Кима. И в итоге Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.Новый документ придет на смену договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.Необходимость в принципиально новом межгосударственном соглашении обусловлена как нарастающим геополитическим напряжением в мире, так и новым качеством сотрудничества Российской Федерации и Народной Кореи, значение которого явно растетДля начала, это в корне меняет политическую ситуацию на Дальнем Востоке.Постоянные военные провокации Соединенных Штатов Америки, которые содержат на Корейском полуострове и в Японии внушительный военный контингент, а также действия их сателлитов – Японии и Южной Кореи, в значительной мере теряют свой смысл. Победить КНДР в текущей ситуации все равно нельзя – потому что она связана договором с Россией.Более того, некоторые эксперты считают, что в этой ситуации Сеулу придется наконец-то сделать шаги на пути к заключению полноценного мирного договора с Пхеньяном – если, конечно, это разрешат сделать американцы, которые заинтересованы в военном присутствии в Корее и никакой деэскалации, конечно же, не желают.Западная пресса вообще описывала встречу в Пхеньяне необычно много, и с немалой тревогой – отмечая, что враги Америки успешно объединяются."Эта поездка в Северную Корею с многочасовыми встречами один на один, запланированными на среду, и улицами Пхеньяна, выложенными портретами Путина, является мощным сигналом для Запада, что так называемая ось автократов становится только сильнее", – отмечают авторы ABC News."Мы видим, как два государства создают все более согласованный единый фронт и союз против Соединенных Штатов и Запада. Путин заявил о готовности помочь Северной Корее в развитии ее космической и спутниковой программы во время их сентябрьской встречи, которая, как и следовало ожидать, состоялась на ракетном комплексе. Подобные спутники могут помочь Северной Корее улучшить свой наземный военный потенциал, например, позволяя ей более точно нацеливаться на силы противника с помощью собственных ракет", – вторит этому CNN.Кроме того, сотрудничество с Россией объективно превращает КНДР в мировую державу – что вполне соответствует ее ядерному статусу. Войска Народной Кореи, в случае необходимости, могут эффективно действовать в разных регионах мира. И эту перспективу вполне осознают в США.При этом, несмотря на помощь Москвы, КНДР не является дотационной страной. Напротив, ее идеология принципиально строится на том, чтобы развивать свою экономику, общество и армию в духе опоры на собственные силы, оставаясь самодостаточным государством. Другой расхожий стереотип о Северной Корее изображает ее милитаризированным обществом. Однако это тоже не правда.Достаточно сказать, что среди основных тем переговоров в Пхеньяне значится укрепление российско-корейских торгово-экономических связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и безопасности. Перспективы сотрудничества здесь очень велики. Развивается даже туризм, и россияне охотно едут в КНДР.К слову, тема экономики, которая значит сегодня не меньше, чем ракеты, наверняка тоже поднималась во время дружественных бесед двух лидеров.Никаких западных санкций КНДР в принципе не признает, но в статье для правительственной газеты "Нодон синмун" (корейцы с гордостью считают ее самой тиражной в мире), опубликованной в преддверии визита в КНДР, российский президент упомянул о планах по развитию "альтернативных, неподконтрольных Западу механизмов торговли и взаимных расчетов". И это наверняка встретило у корейских друзей полное понимание.Колумбия. Петро не изменяет своей политикеЛатиноамериканская пресса живо обсуждает действия колумбийского президента Густаво Петро, который отказался ехать на фейковую конференцию Владимира Зеленского в Швейцарии, заодно разоблачив ее суть в своем выступлении.Интрига заключалась в том, что поначалу колумбийский лидер вроде бы согласился принять участие в этом мероприятии, о чем с торжеством написала западная глобалистская пресса – ведь раньше Петро не жаловал ни США, ни его союзников.Однако, судя по всему, колумбийцам просто понадобилось время, чтобы лучше разобраться в ситуации. И в последний момент Петро в довольно демонстративной форме отказался ехать в швейцарские Альпы."С чем мы столкнулись в отношении мирной в кавычках конференции в Швейцарии, так это в основном с приверженностью стороне войны, а мы с этим не согласны.Мы готовы участвовать в конференциях, которые посвящены поиску путей мира, а не созданию военных блоков. Мы не за войну, мы за мир. Поэтому я не поеду в Швейцарию", – заявил по этому поводу колумбийский лидер.Напомним, что он и прежде совершал такие поступки, дезавуируя различные закулисные действия западной дипломатии.Так, Густаво Петро публично признал, что Вашингтон обращался к нему с просьбой передать Зеленскому вооружения советского и российского производства – например, боевые вертолеты, Однако эта уловка встретила в Боготе столь же демонстративный отказ."Позиция нынешнего правительства заключается в том, что эти вооружения не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину", – сказал Петро.Антизападная риторика колумбийской власти наиболее ярко проявила себя сейчас в ситуации с разрывом дипломатических отношений с Израилем, который обвиняется колумбийцами в преступлениях против палестинцев.Что же касается российско-колумбийских отношений, они постепенно развиваются – по мере того, как эта крупная, богатая и влиятельная страна избавляется от остатков прежнего наследия американского политического влияния.В истории советско-колумбийских отношений был драматический период, когда Богота разорвала дипломатические отношения с Москвой, обвиняя ее в поддержке левых повстанцев. Хотя спустя годы ясно, что эти обвинения оказались полностью надуманными.Сейчас, в эпоху Густаво Петро, страна наслаждается долгожданным миром, и это дает большой стимул к ее экономическому развитию. Россиянам здесь рады, о чем свидетельствует очень характерная история.Уроженец Саратова Михаил Краснов, уехавший в Колумбию 15 лет назад, по программе студенческого обмена, неожиданно победил в прошлом году на выборах мэра города Тунха, расположенного в западной части Колумбии.А, между тем, это один из старейших исторических городов латиноамериканской страны, где конкистадор Гонсало Хименес де Кесада когда-то победил местные племена индейцев, завоевав (то есть, награбив) для короля Испании сказочные сокровища.Камбоджа: туризм вместо войныРоссийские власти рассматривают вариант запуска прямых авиационных рейсов в Пномпень, чтобы удовлетворить растущие потребности российских туристов.Эта тема обсуждалась на встрече председателя Сената Камбоджи и российского посла в Камбодже Анатолия Боровика.По словам посла, количество российских туристов, посещающих Камбоджу, растет, и Россия рассмотрит возможность организации прямого авиасообщения между двумя странами – в том случае, если это окажется целесообразным с экономической точки зрения.Эксперт Чей Тек отметил, что прямые рейсы будут способствовать развитию туризма, который служит важной статьей экономического дохода Камбоджи. По его словам, сегодня лучшие логистические условия заставляют россиян отдавать предпочтение Таиланду – хотя таких грандиозных храмов как Ангкор Ват на тайской территории нет.При этом, безопасность путешествий растет. За последние годы в Камбодже извлекли множество мин, в основном западного производства. Интересно, что для этого эффективно используют грызунов – самца хомяковой крысы Магаву даже наградили после отправки на пенсию медалью, потому что это животное обнаружило в Камбодже 71 мину и множество других неразорвавшихся боеприпасов.Политические отношения Москвы с Пномпенем опираются на прочную историческую основу – как и в случае с соседними странами, такими как Вьетнам и Лаос.Поэтому, неудивительно, что Дмитрий Медведев и Председатель Народной партии Камбоджи, Председатель Верховного Тайного Совета Королевства Камбоджа Хун Сен обсудили в этом году развитие отношений между правящими партиями.Хун Сен отметил, что отношения между Россией и Камбоджей строятся на взаимном уважении и понимании, а Дмитрий Медведев выразил уверенность, что преемственность и последовательность в этих давних контактах будут сохраняться и дальше.Тем более, что Камбоджа внимательно наблюдает за разложением неоколониальной системы Запада."Несмотря на то, что система колониальной зависимости распалась, её рудименты остаются на карте мира. И ряд стран продолжают проводить политику, очень близкую к колониальной. Именно поэтому есть смысл обсудить, как этому противостоять. Нам нужен мир, который находится в равновесии", – заявил в ходе этого разговора Медведев.Развитие российского туризма путем активизации авиаперевозок однозначно посодействует решению этой задачи – потому что россияне увидят, что жители Камбоджи строили огромные каменные небоскреб еще тогда, когда Запад такими навыками не владел, опровергая тезис об особой исторической исключительности обитателей Даунинг-стрит или Уолл-стрита.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, камбоджа, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий медведев, cnn, сенат