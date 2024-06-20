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Мир насильно данный. Итоги азиатского турне Путина

Мир насильно данный. Итоги азиатского турне Путина - 20.06.2024 Украина.ру

Мир насильно данный. Итоги азиатского турне Путина

Азиатское турне российского президента Владимира Путина продолжается во Вьетнаме. В рамках государственного визита в социалистическую республику лидер РФ встретился с президентом То Ламом.

2024-06-20T20:29

2024-06-20T20:29

2024-06-20T20:29

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"Принято совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений", - сообщает официальный сайт президента России. Также стороны договорились о взаимных расчетах в национальных валютах. Несмотря на заявленный Западом курс на полную изоляцию России, все мировые СМИ неотрывно следят за перемещениями Путина и итогами его встреч на высшем уровне. А эксперты продолжают анализировать, как стремительно смещаются геополитические полюса на Юго-Восток.Журналист Кирилл ШуликаВладимир Путин в Ханое встречается с выпускниками советских и российских ВУЗов. Ну о чем им сказать? Да, о помощи в борьбе с французами и американцами, а также о совместной борьбе за традиционные ценности. Еще он цитирует Хо Ши Мина. А я помню, как в Москве открывали памятник Хо Ши Мину и собирали рабочих, служащих имитировать ликующую толпу. Вы вот посмотрите, как было в Северной Корее, вот примерно так, во Вьетнаме сейчас как-то вяло. Ну так вот раздали флажки взрослым и детям, ими надо было махать. Не сохранились, ибо они бумажные, на них сэкономили. Так что если вас пошлют встречать дорого товарища Ким Чен Ына или кого-то еще, я могу поделиться опытом, как это делать. А еще я помню, что вьетнамцев называли "братья наши меньшие". Я даже расскажу почему... Они маленькие, ибо у них в пище не хватает белка. Восполняют они его так - едят яйца с суточными цыплятами. Ну то есть яйцо ешь, а там цыпленок хрустит. Так что смешного тут мало. И не зря Путин в ответе на первый же вопрос стал говорить о приоритете научных исследований, касающихся здоровья людей и продолжительности жизни. По его словам, кстати, сейчас 3000 вьетнамцев учатся в России, а всего российские и советские ВУЗы закончился 75 тысяч граждан Вьетнама. Кроме того, Путин отметил, что воспитание молодежи не должно быть формализмом. Нужно доминировать в информационным поле. Тем что у России, что во Вьетнаме есть примеры настоящего героизма. Там еще был такой упорный вьетнамский композитор, учившийся в московской консерватории. Он задал один вопрос, второй ему не дали, однако он все равно задал его без микрофона. Что-то спросил про музыку. Путин ему рассказал, как посещал музыкальную школу в Якутии. Вьетнамцы они вообще, к слову, довольно упорные. Иначе бы они в свое время не победили бы американцев. А это была веха в свое время. В советских общагах студенты как раз из Вьетнама, довольно небогатые, все равно устраивали пиры для однокурсников, пытаясь накормить их жареной селедкой. Потом логично Путина спросили про любимую русскую песню, но он не ответил, чтобы не было "административных последствий". Но отметил, что делить культуру по национальному признаку нельзя. И отменять нельзя, это вообще полная дурь. Но не зря пошло про культуру, по окончании Путина ждал концерт.Политический обозреватель Алексей БобровскийХарактеризуя реакцию запада на визит Владимира Путина в КНДР и его итоги, вспоминается герой Аркадия Райкина: "Ой, что с вами случивши? Что-то вы в лице переменивши… Вы, никак, заболевши!?…" Засуетились, заерзали, как обычно принялись обзываться… И все то вокруг у них "изгои". Скоро миллиардов 6-7 на планете Земля в изгои запишут. Половину Азии точно, ибо как-то быстро (что необычно для нас) развиваются внешнеполитические события. Только на прошлой неделе президент заявил о необходимости новой концепции коллективной безопасности в Евразии. И, вот, визит в КНДР, с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающего "оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа". Далее поездка во Вьетнам… И там тоже, обсудят всеобъемлющее стратегическое партнерство… Отдельно замечу, что любопытно будет обратить внимание на реакцию в Пекине на эти поездки. Если трактовка будет в нужном нам ключе (почти уверен, что "смыкание рядов" в регионе Путин и Си обсуждали в Китае в мае), это будет означать, что к созданию многоуровневого стратегического оборонно-экономического блока в Азии почти все готово. Не хватает лишь некоторых геоэкономических элементов. По поводу КНДР обобщу. Это не только рынок труда, торговля, ВПК, медицина, образование и наука, что справедливо отметили многие комментаторы, и что логично вытекает из подписанных документов. Это и еще ядерные технологии. Мир почему-то не очень верит в водородное "изделие" у Кима, а зря. Это не Израиль, Индия и Пакистан. У КНДР около 20% бюджета идет на ВПК и науку… Соглашение России и КНДР - это очень серьезная штука. Конфигурацию в регионе оно меняет полностью. Это не только политический "зонтик" в лице России и Китая над Корейским полуостровом. По большому счету, заложены серьезные предпосылки для умиротворения полуострова. Мир через силу. Всё новое - хорошо забытое старое. Беспокоило, что мы долго игнорировали создание не просто напряженности в Юго-Восточной Азии - Запад прямо у нас на глазах делает попытку сколотить в регионе военный альянс - AUKUS. Даже если пока это выглядит не очень убедительно, все равно, США, Австралия, Британия, а также Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Филиппины, которые обязательно присоединятся к AUKUS (у них не будет выбора) - серьезная угроза Китаю, а значит и нам. Тайвань был и остается самым вероятным источником возможного будущего конфликта в регионе. Вторым источником по понятным причинам был Корейский полуостров. Сегодня Россия принципиально изменила баланс сил и на полуострове, и в Юго-Восточной Азии в целом. Следующим местом, где Запад будет создавать напряженность (и уже скоро) станет Малаккский пролив. Главное "узкое горлышко" мировой торговли и болевая точка Китая. Именно поэтому среди возможных новых членов БРИКС и Индонезия - не только одна из самых динамично развивающихся экономик мира, но и важный геополитический игрок для региона. Имеющая прямое отношение к Малаккскому проливу. Ну, и еще пара новостей дня. Как заявил официальный представитель иранского кабмина Али Бахадори Джахроми, правительство страны одобрило подписание закона о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Кроме того, Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя при ЕАЭС. Член ШОС, новый участник БРИКС, Иран умудрился быстрее нашего ЦБ запустить и свою цифровую валюту. С 21 июня в Иране цифровой риал появится в публичном обороте. Напоминаю, для обхода западного SWIFT и кучи санкций необходимо сведение воедино проектов цифровых валют всех стран-участниц БРИКС. Новая конфигурация коллективной безопасности в Евразии довольно быстро обретает некую форму. Еще раз напомню, для движения вперед необходимо тесное взаимодействие не только в сфере обороны и безопасности, но и в строительстве торговых маршрутов - транспортных коридоров, и в технологическом сотрудничестве, и в единой финансовой инфраструктуре. Мир меняется на глазах. Мир через силу! Мы просто боимся об этом говорить громко. Но это, пожалуй, лучшая формула мира во всем мире сегодня.Украинский экономист Алексей КущОтносительно визита Путина в КНДР. Подписан договор о стратегическом сотрудничестве, который предполагает и военное взаимодействие / помощь. По сути, в одностороннем порядке аннулирован пакет международных санкций в отношении КНДР. Еще в прошлом году я писал о рисках взаимодействия РФ и КНДР. Дело в том, что КНДР - это, пожалуй одна из немногих стран в мире, которая может достаточно быстро перейти на рельсы "военной экономики". Этому есть ряд причин: 1. Базовая авторитарная идеология. Чучхе как синтез языческого пантеистического корейского национализма и коммунизма. 2. Вместо информационного общества потребления - идеологизированное, иерархическое общество. 3. Индустриальный уклад экономики со слабым сектором услуг. 4. Потогонная система труда в режиме 24/7. В этой парадигме, КНДР может стать для РФ "Уралом времен Второй мировой войны". Именно поэтому в КНДР поехали Белоусов и Мантуров. Помню как в прошлом году пытался донести эти риски на марафоне, но там ряд военных экспертов решили "поржать с Северной Кореи". А я уже тогда предупреждал, что такая недооценка чревата потерями. Так как продукция северокорейского ВПК будет сыпаться нам на голову. Мой прогноз, к сожалению, был верным. Свои 3 млн снарядов для армии РФ КНДР сделала и отправила на фронт. Этим, кстати, объяснялся российский огневой вал на линии боестолкновения. Сейчас поток оружия может усилиться. КНДР может стать и хабом для обхода ограничений по китайским военным поставкам в РФ: Из китайских комплектующих и с помощью российского сырья, денег и энергии, КНДР может начать выпускать продукцию и более сложную, чем снаряды. Но уверен, что некоторые наши военные эксперты и дальше будут "ржать".Еще один риск, который нужно учитывать в контексте соглашения РФ и КНДР о стратегическом сотрудничестве. РФ получает право размещать на территории КНДР свои базы ВМФ, ВМС и ВКС. В геополитическрм плане - это возврат к Порт-Артуру и в период, предшествующий русско-японской войне 1905 года (Порт-Артур как раз напротив берега КНДР в заливе Желтого моря). Можно сказать, что Петр І прорубил для России окно в Европу, а Путин его закрыл и прорубил новое окно в Азию. Но важно тут даже не это. В соглашении есть норма, которая касается военной помощи РФ со стороны КНДР в случае нападения на нее стран НАТО. То есть, в случае отправки в Украину инструкторов НАТО, РФ может расценить это как нападение блока и обратиться в КНДР за военной помощью в виде военных дивизий, а не только лишь боеприпасов. Я уже публиковал недавно статистику по численности резервистов ряда стран. В КНДР численность армии плюс резерв - около 2 млн солдат. Общая численность населения - 22 млн человек. То есть КНДР может достаточно легко передать в распоряжение РФ, например, 100 тыс солдат или даже 200 тысяч. Для которых зарплата в 1000 долларов в месяц будет "космосом". В данном случае, я не даю оценок, нужно приглашать инструкторов НАТО в Украину или нет (это не моя компетенция). Я просто пишу о том, что в таком случае нужно готовиться к появлению войск КНДР где-нибудь на Донбассе. Кстати, в период войны 1917-1920 годов после октябрьской революции, на Донбассе против войск Нестора Махно воевали китайские рабочие батальйоны, сформированные красными из числа наемных рабочих донбасских шахт и заводов. Если я не ошибаюсь в романе Горлис-Горского "Холодный Яр" есть сцена боев украинских повстанцев с китайцами. Корейцы, конечно не китайцы, но некий исторический параллелизм у меня возник. В общем, анализируем риски.Общественный деятель Татьяна ПопАзиатские визиты Путина плющат Запад не хуже запрещенных веществ. Генсек НАТО в шоке от подписанного вчера договора между Россией и КНДР: "Авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде. КНДР поставила России огромное количество боеприпасов, а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку". Из достоверных сведений о передаче чего бы то ни было Пхеньяном, правда, пока только фото собачек, подаренных Кимом Путину. Но в целом хорошо видно сложное психологическое состояние наших "бывших партнеров по политическому процессу". Действительно, кто бы мог подумать, что попытки изолировать Россию приведут к тому, что вокруг нее сформируется блок геополитических противников США, а международный беспредел Запада позволит второй стороне забить на прежние ограничения?! От Кима Путин направился во Вьетнам – страну, до сих пор вызывающую у американцев фантомные боли. Bloomberg даже наперед возмутился, что "власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина". Только в Ханое, похоже, как и в Пхеньяне, на эти возмущения плевать хотели, так что ждем новых порций зрад для Запада. Кстати, отдельный штрих в истерике Запада в том, что большинство действующих "ястребов" уже по факту "хромые утки". Столтенберг уходит осенью и на его место придет нидерландец Рютте, проигравший выборы дома. Байдену полгода до выборов и все сомневаются, что он в себе. Сунак, по прогнозам, вскоре установит антирекорд на выборах своей партии. Партия Макрона проиграла на выборах в ЕП и не факт, что победит на парламентских. И эти люди рассказывают миру, с кем дружить, где демократия, а где авторитаризмПолитический аналитик Игорь ДимитриевЗаключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Российской Федерацией и Северной Кореей говорит о большой заинтересованности Китая в продолжении войны на Украине. Комментаторы, как правило, делают акцент на поставках корейских снарядов в обмен на российские ресурсы и, возможно, технологии. Но, мне видится, что значение этого соглашения шире. Северная Корея сейчас зависимая от Китая страна. Ее экономика почти полностью завязана на Китае. Больше девяноста процентов внешней торговли КНДР связано с Китаем, инвестиции в свободно-экономические зоны на территории Северной Кореи - китайские. Громкая и агрессивная внешняя политика Кима - вполне вписывается в сдержанную китайскую стратегию мягкого доминирования. Северная Корея фактически выступает в китайской политике чем-то вроде йеменских хуситов в сфере иранского влияния. Да, между Северной Кореей и Китаем в прошлом веке были непростые отношения, иногда они переходили в прямые вооруженные столкновения. Но после развала СССР, ужесточения западных санкций, экономического кризиса и голода 90-х годов, поглощение страны Китаем стало неизбежным. В начале 2000-х ещё при Ким Чен Ире, папе нынешнего главы, товарооборот между двумя странами стал быстро увеличиваться. Молодой Ким Чен Ын после прихода к власти в 2011 году покусывал Китай в своих выступлениях, но тем не менее проводил реформы аналогичные китайским и расширил экономическое сотрудничество. Этот процесс притормозили новые санкции, введённые в конце 2017 года, но китайские компании научились их обходить. В Южной Корее в этот период стали даже опасаться полного поглощения КНДР Китаем и превращения северной части Корейского полуострова в одну из провинций КНР. Для этого было готово и историческое обоснование - средневековое корейское государство Когурё, существовавшее как раз в северной части полуострова было покорено войсками китайской династии Тан. Да и само Когурё (давшее Корее свое название) рассматривается китайской историографией как одно из древнекитайских царств. Возвращаясь к нынешней ситуации. Владимир Путин после инаугурации летит в Пекин, видимо, там заручился поддержкой. Китайское руководство отказывается участвовать в Швейцарском саммите, а ультиматум Путина делает его совсем бессмысленным. Теперь поддержку российской армии будет оказывать ВПК Северной Кореи – страны, почти полностью зависимой экономически от Китая. Это дает Китаю возможность формально обходить антироссийские санкции, как до того обходились антикорейские.Политолог Малек ДудаковКооперация России с КНДР и Вьетнамом вызывает большую обеспокоенность в Вашингтоне. Предоставление военных технологий Пхеньяну усиливает позиции КНДР в противостоянии с США, Японией и Южной Кореей. Сотрудничество в экономике же подрывает санкционный режим против КНДР. С Вьетнамом своя специфика. Ведь эта страна крайне важна для США как таран в торговых войнах с Китаем. Туда активно переносятся американские производства. Та же Apple планирует собирать 20% своих планшетов, часов и 65% наушников во Вьетнаме. Общий же товарооборот США и Вьетнама из года в год бьёт рекорды, уже приближаясь к 140 миллиардам долларов. При этом в политической плоскости сохраняются много противоречий. Прошлогодний визит Байдена в Ханой вызвал скандал, когда он начал речь с фразы: "Доброе утро, Вьетнам!" США же активно навязывают Ханою свои вооружения, включая дроны, надеясь использовать Вьетнам в качестве ещё и военного тарана против Китая по примеру Тайваня и Филиппин. Вьетнамцы же стараются сохранять нейтралитет - как в конфликте на Украине, так и в противостоянии США с Китаем, хоть у них и есть свои претензии к Пекину. Ну а у Вашингтона не так много рычагов давления, которые можно задействовать против Ханоя, не подрывая своей антикитайской стратегии. Северной Корее новыми санкциями не погрозишь - все они уже давно введены. А вводить их против Вьетнама себе дороже - это будет означать лишь потерю для США огромного рынка. Вот и остаётся непублично оказывать давление, упрашивая не сотрудничать с Россией. Ну а Вьетнам - как Индия - будет пользоваться своим привилегированным положением, стараясь заработать на нынешней холодной войне.О других нюансах визита Путина в КНДР и Вьетнам - в статье Александра Сокуренко "Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса"

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эксклюзив, кндр, россия, китай, владимир путин, ким чен ын, джо байден, впк, нато, брикс, эксперты