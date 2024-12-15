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Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ

Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ - 15.12.2024 Украина.ру

Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ

Среди множества знаковых для истории Украины персонажей, существует один, который искренне удивляет одной своей способностью выживать, приспосабливаться и переобуваться в воздухе. Конечно, сейчас на просторах "нэньки" таких много, но они не идут ни в какое сравнение с Константином Штеппой

2024-12-15T08:09

2024-12-15T08:09

2024-12-15T08:09

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Этот гражданин родился 15 декабря 1896 года в городе Лохвица Полтавской губернии в семье православного священника немецкого происхождения. Помимо него в семье ещё росли двое сыновей.В 1914 году он закончил Полтавскую духовную семинарию, но во время учёбы увлёкся исторической наукой и в конце концов решил посвятить свою жизнь служению ей. Он поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, однако в мире в то время уже вовсю бушевала Первая мировая война, поэтому закончить его было не суждено.Уже в 1916 году Штеппа перевёлся в военное училище и после выпуска попал в 1-й стрелковый лейб-гвардии полк. На фронте получил два ранения.В начале Гражданской войны Штеппа в ней не участвовал — жил недалеко от дома в Нежине, однако в начале 1919 года сюда в очередной раз пришли красные. Всем бывшим царским офицерам было приказано явиться для мобилизации. Штеппа выполнил это распоряжение с опозданием, в результате и его самого, и его товарищей по несчастью арестовали.Освобождение оказалось неожиданным — явился военный комиссар города Нежина сам в прошлом царский офицер Николай Григорьевич Крапивянский и распустил по домам. Штеппа присоединился к Добровольческой армии и воевал в ней в звании капитана.При отступлении войск Врангеля от Перекопа раненым попал в плен. Оттуда бывший белогвардеец отправился обратно в Нежин в недавно открывшийся Институт народного образования. В 1924 году Штеппа закончил обучение, посвятив дипломную работу… демонологии.Во время учёбы в Нежине в Нежине Штеппа познакомился и женился на Валентине Шепелевой — девушке из старинного дворянского рода, которая была младше его на шесть лет. В 1924 году у них родилась дочь Аглая, а ещё через год — сын Эразм. Приблизительно тогда же он начал работать осведомителем сначала ОГПУ, а затем НКВД.После выпуска Штеппа остался преподавать в своём ВУЗе и уже через три года он стал профессором и деканом, возглавил Нежинский музей им. Гоголя.В Одессе защитил диссертацию по теме истории европейской культуры и стал доктором исторических наук — первым в УССР и единственным в СССР из провинциального научного центра. Начал сотрудничать с Михаилом Грушевским. В 1924 году тот находился в эмиграции, но попросил руководство УССР разрешение вернуться на Родину, и получил его.В 1930 году Штеппа переехал в Киев. Здесь он преподавал в Института профобразования, созданном на базе расформированного десятью годами ранее университета. Через год стал председателем Комиссии по истории Византии.С 1 января 1933 года университеты, в том числе и киевский, возродили, и Штеппа получил сначала кафедру истории древнего мира и средних веков, а затем возглавил исторический факультет. Вскоре он стал депутатом Киеврады.В этот же период времени он познакомился с ещё одним любопытным историком — Александром Петровичем Оглобиным.Под этой русской фамилией, полученной от отчима, жил и работал человек с мировоззрением украинского националиста, настоящая фамилия которого была Мезько. Эти двое подготовили ряд научных статей, направленных как против "великодержавного шовинизма", так и против "украинского буржуазного национализма".В конце 1930-х обоих историков арестовали.За Штеппой пришли 18 марта 1938 года. Он признал себя японским шпионом. В тюрьме встретился с Крапивянским и… легендарным начальником махновской контрразведки Лёвой Задовым.В 1939 году Штеппу отпустили, как потом отпустили и профессора Оглоблина. Если учесть, что последние 15 лет бывший белогвардеец работал осведомителем, вряд ли это было случайностью.Ему и вернули и профессорское звание, и должность завкафедрой. Долго он на ней, правда, не проработал — началась война, а затем и оккупация Киева.С приходом немцев первым главой городской управы стал профессор Оглоблин. Штеппа сделался его замом, заведовал народным образованием. Кстати, он оказался одним из тех, кто ходатайствовал об освобождение из Дарницкого лагеря для военнопленных нескольких бывших футболистов различных городских клубов, в первую очередь киевского "Динамо".Через какое-то время он возглавил Киевский университет, который практически не работал.25 октября 1941 года Оглоблина убрали с поста главы городской управы. Новый глава — Владимир Пантелеймонович Багазий — убрал Штеппу из управы, но тот быстро нашёл себе новую работу.В декабре сменился полный состав ОУН*-овской националистической газеты приехавших в Киев в немецком обозе "мельниковцев" — "Українське слово". Практически всю её редколлегию расстреляли немного позже — в феврале 1942-го, а пока 14 декабря новая газета вышла с новым названием "Нове українське слово" и новым главным редактором — её возглавил Штеппа. Где-то в это же время он снова стал осведомителем, но теперь гестаповским.Первый выпуск новой газеты содержал следующее объявление, напечатанное заглавными буквами:"С сегодняшнего дня украинская газета будет выходить в новом виде под названием "Нове українське слово". Крайние националисты вместе с большевистски настроенными элементами сделали попытку превратить национально-украинскую газету в информационный орган своих предательских целей. Все предупреждения немецкой гражданской власти о том, что газета должна быть нейтральной и служить лишь на пользу украинскому народу, не были приняты во внимание".По воспоминаниям литературоведа Якубского, Штеппу настолько напугал арест предшественников, что в газете остались публикации только на две темы — антисоветскую и антисемитскую.Какой из Штеппы был украинец вспоминал другой украинский националист-литератор Григорий Александрович Костюк:"Надо сказать, что он говорил с нами по-украински, но иногда перескакивал на какой-то русско-украинский "суржик". В ходе нашего разговора к нему время от времени заходили сотрудники редакции. Говорили почему-то по-русски. Из этого мы сделали вывод, что атмосфера в редакции не украинская, а чужая и враждебная. (...)Мы сказали, что подумаем над его предложением и зайдем еще. Попросили только дать нам подшивку газеты за последние два месяца. Нам дали. После просмотра газеты мы поняли: это антиукраинская оккупационная подтирка, хотя и напечатанная по-украински".Тем временем прельстившись посулами немцев и не послушав родителей, их сын Эразм поехал на работу в Германию. По прибытию отрезвление пришло быстро, но было уже поздно — юношу вместе с первыми остарбайтерами-доброводьцами поместили в лагерь для военнопленных, где он чуть не умер от плеврита. Только спустя полгода, благодаря хлопотам отца, Эрика (так его звали домашние) освободили, и он вернулся в Киев осенью 1943 года незадолго до освобождения города наступавшей Красной Армией.Штеппа не стал дожидаться этого момента и вместе со всем семейством уехал в Берлин — там ему предложили работу редактора журнала "На досуге". Издание печаталось на русском языке и распространялось по лагерям "остарбайтеров". Штеппа и его близкие, как этнические немцы, получили гражданство… и Эрика тут же мобилизовали в армию.Впоследствии он попал в советский в плен и вместо того, как ему рекомендовал отец, чтобы дожидаться возвращения в Германию вместе с остальными военнопленными, сбежал из лагеря, а потом сам явился в отделение милиции. В результате его судили как советского гражданина и предателя — "впаяли" 20 лет лагерей и пять лет поражения в правах. Из них на Колыме он отбыл 10 лет, и был освобождён только по хрущёвской амнистии. Жил впоследствии в Средней Азии и на Донбассе.Эмигрировавших в США отца и мать с 1944 года он так больше никогда и не видел — уехал в Германию только в 90-х годах и жил в Фридрихсхафене.Редакцию журнала "На досуге" перевели в город Плауен в Саксонии. Когда летом 45-го стало известно, что он отойдёт в советскую зону оккупации, Штеппы бежали из него в Геттинген. Из Геттингена местный британский комендант посоветовал профессору, оставив на время семью, отправиться ещё дальше на запад.До 1947 года Штеппа прожил с Мюнстере. К этому времени риск принудительной высылки в СССР практически исчез, и он начал работать в изданиях ещё совсем недавно сотрудничавшей с нацистами белоэмигрантской организации НТС — это были журналы "Грани" и "Посев".Вскоре Штеппа вернулся в Геттинген к семье и вместе с приютившей её профессором Фрицем Хоутермансом написал книгу о сталинских репрессиях ""Чистки" и вынужденные признания", которая вскоре вышла на английском и немецком языках, а затем была переведена на множество других, включая китайский и арабский.Штеппа стал подумывать об эмиграции в Колумбию, преподавать в университете Боготы. Немецкое гражданство оказалось для этого препятствием. Выручил тот консул, который вёл его дело – Штеппу пригласили в Обераммергау преподавать американским офицерам русский язык и историю.В это время в Мюнхене открылся институт по изучению Советского Союза и началось формирование антикоммунистического Союз Борьбы за Освобождение Народов России. Штеппа конечно же принял в его создании самое активное участие.В Вестфалии он познакомился с неким социал-демократом Борисом Ивановичем Николаевским. По протекции этого человека Штеппа и его семья получили не только визы на эмиграцию в США, но и стипендию Фонда Форда, благодаря которой они смогли нормально устроиться в первые годы жизни в Америке. Фонд также оплатил расходы по переводу фундаментального труда профессора "Русские историки и советское государство".На новом месте Штеппа продолжил бороться с идеями коммунизма — работал обозревателем на "Радио Свобода", написал большую историческую работу "Основы сталинизма". Вышли и другие его труды: "Ежовщина", "Формула меньшего зла" и др.Нужно ли говорить, что, поселившись с 1952 года в Бруклине Штеппа начал сотрудничать с американскими спецслужбами — в частности с ЦРУ.Его бывший друг Оглоблин также смог эмигрировать в США, но так как украинские националисты считают работавшего на немцев Штеппу виновным в разгроме своего националистического подполья, больше с ним не общался и, когда составлял свой справочник по историографии Украины, в нём его не указал.Долго пожить на новом месте бывшему белогвардейцу, а также профессиональному осведомителю не удалось — он умер 19 ноября 1958 года.* Террористическая организация, запрещённая в России

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