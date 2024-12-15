Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ - 15.12.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241215/1032881447.html
Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ
Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ - 15.12.2024 Украина.ру
Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ
Среди множества знаковых для истории Украины персонажей, существует один, который искренне удивляет одной своей способностью выживать, приспосабливаться и переобуваться в воздухе. Конечно, сейчас на просторах "нэньки" таких много, но они не идут ни в какое сравнение с Константином Штеппой
2024-12-15T08:09
2024-12-15T08:09
история
киев
великая отечественная война
коллаборационисты
историк
история
история ссср
история украины
усср
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Этот гражданин родился 15 декабря 1896 года в городе Лохвица Полтавской губернии в семье православного священника немецкого происхождения. Помимо него в семье ещё росли двое сыновей.В 1914 году он закончил Полтавскую духовную семинарию, но во время учёбы увлёкся исторической наукой и в конце концов решил посвятить свою жизнь служению ей. Он поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, однако в мире в то время уже вовсю бушевала Первая мировая война, поэтому закончить его было не суждено.Уже в 1916 году Штеппа перевёлся в военное училище и после выпуска попал в 1-й стрелковый лейб-гвардии полк. На фронте получил два ранения.В начале Гражданской войны Штеппа в ней не участвовал — жил недалеко от дома в Нежине, однако в начале 1919 года сюда в очередной раз пришли красные. Всем бывшим царским офицерам было приказано явиться для мобилизации. Штеппа выполнил это распоряжение с опозданием, в результате и его самого, и его товарищей по несчастью арестовали.Освобождение оказалось неожиданным — явился военный комиссар города Нежина сам в прошлом царский офицер Николай Григорьевич Крапивянский и распустил по домам. Штеппа присоединился к Добровольческой армии и воевал в ней в звании капитана.При отступлении войск Врангеля от Перекопа раненым попал в плен. Оттуда бывший белогвардеец отправился обратно в Нежин в недавно открывшийся Институт народного образования. В 1924 году Штеппа закончил обучение, посвятив дипломную работу… демонологии.Во время учёбы в Нежине в Нежине Штеппа познакомился и женился на Валентине Шепелевой — девушке из старинного дворянского рода, которая была младше его на шесть лет. В 1924 году у них родилась дочь Аглая, а ещё через год — сын Эразм. Приблизительно тогда же он начал работать осведомителем сначала ОГПУ, а затем НКВД.После выпуска Штеппа остался преподавать в своём ВУЗе и уже через три года он стал профессором и деканом, возглавил Нежинский музей им. Гоголя.В Одессе защитил диссертацию по теме истории европейской культуры и стал доктором исторических наук — первым в УССР и единственным в СССР из провинциального научного центра. Начал сотрудничать с Михаилом Грушевским. В 1924 году тот находился в эмиграции, но попросил руководство УССР разрешение вернуться на Родину, и получил его.В 1930 году Штеппа переехал в Киев. Здесь он преподавал в Института профобразования, созданном на базе расформированного десятью годами ранее университета. Через год стал председателем Комиссии по истории Византии.С 1 января 1933 года университеты, в том числе и киевский, возродили, и Штеппа получил сначала кафедру истории древнего мира и средних веков, а затем возглавил исторический факультет. Вскоре он стал депутатом Киеврады.В этот же период времени он познакомился с ещё одним любопытным историком — Александром Петровичем Оглобиным.Под этой русской фамилией, полученной от отчима, жил и работал человек с мировоззрением украинского националиста, настоящая фамилия которого была Мезько. Эти двое подготовили ряд научных статей, направленных как против "великодержавного шовинизма", так и против "украинского буржуазного национализма".В конце 1930-х обоих историков арестовали.За Штеппой пришли 18 марта 1938 года. Он признал себя японским шпионом. В тюрьме встретился с Крапивянским и… легендарным начальником махновской контрразведки Лёвой Задовым.В 1939 году Штеппу отпустили, как потом отпустили и профессора Оглоблина. Если учесть, что последние 15 лет бывший белогвардеец работал осведомителем, вряд ли это было случайностью.Ему и вернули и профессорское звание, и должность завкафедрой. Долго он на ней, правда, не проработал — началась война, а затем и оккупация Киева.С приходом немцев первым главой городской управы стал профессор Оглоблин. Штеппа сделался его замом, заведовал народным образованием. Кстати, он оказался одним из тех, кто ходатайствовал об освобождение из Дарницкого лагеря для военнопленных нескольких бывших футболистов различных городских клубов, в первую очередь киевского "Динамо".Через какое-то время он возглавил Киевский университет, который практически не работал.25 октября 1941 года Оглоблина убрали с поста главы городской управы. Новый глава — Владимир Пантелеймонович Багазий — убрал Штеппу из управы, но тот быстро нашёл себе новую работу.В декабре сменился полный состав ОУН*-овской националистической газеты приехавших в Киев в немецком обозе "мельниковцев" — "Українське слово". Практически всю её редколлегию расстреляли немного позже — в феврале 1942-го, а пока 14 декабря новая газета вышла с новым названием "Нове українське слово" и новым главным редактором — её возглавил Штеппа. Где-то в это же время он снова стал осведомителем, но теперь гестаповским.Первый выпуск новой газеты содержал следующее объявление, напечатанное заглавными буквами:"С сегодняшнего дня украинская газета будет выходить в новом виде под названием "Нове українське слово". Крайние националисты вместе с большевистски настроенными элементами сделали попытку превратить национально-украинскую газету в информационный орган своих предательских целей. Все предупреждения немецкой гражданской власти о том, что газета должна быть нейтральной и служить лишь на пользу украинскому народу, не были приняты во внимание".По воспоминаниям литературоведа Якубского, Штеппу настолько напугал арест предшественников, что в газете остались публикации только на две темы — антисоветскую и антисемитскую.Какой из Штеппы был украинец вспоминал другой украинский националист-литератор Григорий Александрович Костюк:"Надо сказать, что он говорил с нами по-украински, но иногда перескакивал на какой-то русско-украинский "суржик". В ходе нашего разговора к нему время от времени заходили сотрудники редакции. Говорили почему-то по-русски. Из этого мы сделали вывод, что атмосфера в редакции не украинская, а чужая и враждебная. (...)Мы сказали, что подумаем над его предложением и зайдем еще. Попросили только дать нам подшивку газеты за последние два месяца. Нам дали. После просмотра газеты мы поняли: это антиукраинская оккупационная подтирка, хотя и напечатанная по-украински".Тем временем прельстившись посулами немцев и не послушав родителей, их сын Эразм поехал на работу в Германию. По прибытию отрезвление пришло быстро, но было уже поздно — юношу вместе с первыми остарбайтерами-доброводьцами поместили в лагерь для военнопленных, где он чуть не умер от плеврита. Только спустя полгода, благодаря хлопотам отца, Эрика (так его звали домашние) освободили, и он вернулся в Киев осенью 1943 года незадолго до освобождения города наступавшей Красной Армией.Штеппа не стал дожидаться этого момента и вместе со всем семейством уехал в Берлин — там ему предложили работу редактора журнала "На досуге". Издание печаталось на русском языке и распространялось по лагерям "остарбайтеров". Штеппа и его близкие, как этнические немцы, получили гражданство… и Эрика тут же мобилизовали в армию.Впоследствии он попал в советский в плен и вместо того, как ему рекомендовал отец, чтобы дожидаться возвращения в Германию вместе с остальными военнопленными, сбежал из лагеря, а потом сам явился в отделение милиции. В результате его судили как советского гражданина и предателя — "впаяли" 20 лет лагерей и пять лет поражения в правах. Из них на Колыме он отбыл 10 лет, и был освобождён только по хрущёвской амнистии. Жил впоследствии в Средней Азии и на Донбассе.Эмигрировавших в США отца и мать с 1944 года он так больше никогда и не видел — уехал в Германию только в 90-х годах и жил в Фридрихсхафене.Редакцию журнала "На досуге" перевели в город Плауен в Саксонии. Когда летом 45-го стало известно, что он отойдёт в советскую зону оккупации, Штеппы бежали из него в Геттинген. Из Геттингена местный британский комендант посоветовал профессору, оставив на время семью, отправиться ещё дальше на запад.До 1947 года Штеппа прожил с Мюнстере. К этому времени риск принудительной высылки в СССР практически исчез, и он начал работать в изданиях ещё совсем недавно сотрудничавшей с нацистами белоэмигрантской организации НТС — это были журналы "Грани" и "Посев".Вскоре Штеппа вернулся в Геттинген к семье и вместе с приютившей её профессором Фрицем Хоутермансом написал книгу о сталинских репрессиях ""Чистки" и вынужденные признания", которая вскоре вышла на английском и немецком языках, а затем была переведена на множество других, включая китайский и арабский.Штеппа стал подумывать об эмиграции в Колумбию, преподавать в университете Боготы. Немецкое гражданство оказалось для этого препятствием. Выручил тот консул, который вёл его дело – Штеппу пригласили в Обераммергау преподавать американским офицерам русский язык и историю.В это время в Мюнхене открылся институт по изучению Советского Союза и началось формирование антикоммунистического Союз Борьбы за Освобождение Народов России. Штеппа конечно же принял в его создании самое активное участие.В Вестфалии он познакомился с неким социал-демократом Борисом Ивановичем Николаевским. По протекции этого человека Штеппа и его семья получили не только визы на эмиграцию в США, но и стипендию Фонда Форда, благодаря которой они смогли нормально устроиться в первые годы жизни в Америке. Фонд также оплатил расходы по переводу фундаментального труда профессора "Русские историки и советское государство".На новом месте Штеппа продолжил бороться с идеями коммунизма — работал обозревателем на "Радио Свобода", написал большую историческую работу "Основы сталинизма". Вышли и другие его труды: "Ежовщина", "Формула меньшего зла" и др.Нужно ли говорить, что, поселившись с 1952 года в Бруклине Штеппа начал сотрудничать с американскими спецслужбами — в частности с ЦРУ.Его бывший друг Оглоблин также смог эмигрировать в США, но так как украинские националисты считают работавшего на немцев Штеппу виновным в разгроме своего националистического подполья, больше с ним не общался и, когда составлял свой справочник по историографии Украины, в нём его не указал.Долго пожить на новом месте бывшему белогвардейцу, а также профессиональному осведомителю не удалось — он умер 19 ноября 1958 года.* Террористическая организация, запрещённая в России
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Алексей Стаценко
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история, киев, великая отечественная война, коллаборационисты, историк, история ссср, история украины, усср, германия, сша, михаил грушевский, нквд, цру
История, Киев, Великая Отечественная война, коллаборационисты, историк, История, история СССР, история Украины, УССР, Германия, США, Михаил Грушевский, НКВД, ЦРУ

Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУ

08:09 15.12.2024
 
© univ.kiev.uaИсторик Константин Штеппа
Историк Константин Штеппа
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Алексей Стаценко
публицист
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Среди множества знаковых для истории Украины персонажей, существует один, который искренне удивляет одной своей способностью выживать, приспосабливаться и переобуваться в воздухе. Конечно, сейчас на просторах "нэньки" таких много, но они не идут ни в какое сравнение с Константином Штеппой
Этот гражданин родился 15 декабря 1896 года в городе Лохвица Полтавской губернии в семье православного священника немецкого происхождения. Помимо него в семье ещё росли двое сыновей.
В 1914 году он закончил Полтавскую духовную семинарию, но во время учёбы увлёкся исторической наукой и в конце концов решил посвятить свою жизнь служению ей. Он поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, однако в мире в то время уже вовсю бушевала Первая мировая война, поэтому закончить его было не суждено.
Уже в 1916 году Штеппа перевёлся в военное училище и после выпуска попал в 1-й стрелковый лейб-гвардии полк. На фронте получил два ранения.
В начале Гражданской войны Штеппа в ней не участвовал — жил недалеко от дома в Нежине, однако в начале 1919 года сюда в очередной раз пришли красные. Всем бывшим царским офицерам было приказано явиться для мобилизации. Штеппа выполнил это распоряжение с опозданием, в результате и его самого, и его товарищей по несчастью арестовали.
Освобождение оказалось неожиданным — явился военный комиссар города Нежина сам в прошлом царский офицер Николай Григорьевич Крапивянский и распустил по домам. Штеппа присоединился к Добровольческой армии и воевал в ней в звании капитана.
12 ноября, 16:01История
Михаил Каченовский: уроженец Харькова во главе Московского университета12 ноября 1775 года в Харькове родился Михаил Трофимович Каченовский – историк и филолог, главный редактор журнала "Вестник Европы" и ректор Московского университета. Все свои достижения на интеллектуальном поприще он показал, не имея диплома о высшем образовании. Как ему это удалось?
При отступлении войск Врангеля от Перекопа раненым попал в плен. Оттуда бывший белогвардеец отправился обратно в Нежин в недавно открывшийся Институт народного образования. В 1924 году Штеппа закончил обучение, посвятив дипломную работу… демонологии.
Во время учёбы в Нежине в Нежине Штеппа познакомился и женился на Валентине Шепелевой — девушке из старинного дворянского рода, которая была младше его на шесть лет. В 1924 году у них родилась дочь Аглая, а ещё через год — сын Эразм. Приблизительно тогда же он начал работать осведомителем сначала ОГПУ, а затем НКВД.
После выпуска Штеппа остался преподавать в своём ВУЗе и уже через три года он стал профессором и деканом, возглавил Нежинский музей им. Гоголя.
В Одессе защитил диссертацию по теме истории европейской культуры и стал доктором исторических наук — первым в УССР и единственным в СССР из провинциального научного центра. Начал сотрудничать с Михаилом Грушевским. В 1924 году тот находился в эмиграции, но попросил руководство УССР разрешение вернуться на Родину, и получил его.
В 1930 году Штеппа переехал в Киев. Здесь он преподавал в Института профобразования, созданном на базе расформированного десятью годами ранее университета. Через год стал председателем Комиссии по истории Византии.
Михаил Грушевский - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
20 марта 2023, 18:01История
Председатель, так и ставший президентом
С 1 января 1933 года университеты, в том числе и киевский, возродили, и Штеппа получил сначала кафедру истории древнего мира и средних веков, а затем возглавил исторический факультет. Вскоре он стал депутатом Киеврады.
В этот же период времени он познакомился с ещё одним любопытным историком — Александром Петровичем Оглобиным.
Под этой русской фамилией, полученной от отчима, жил и работал человек с мировоззрением украинского националиста, настоящая фамилия которого была Мезько. Эти двое подготовили ряд научных статей, направленных как против "великодержавного шовинизма", так и против "украинского буржуазного национализма".
В конце 1930-х обоих историков арестовали.
За Штеппой пришли 18 марта 1938 года. Он признал себя японским шпионом. В тюрьме встретился с Крапивянским и… легендарным начальником махновской контрразведки Лёвой Задовым.
21 февраля 2022, 02:39
«Новые хозяева города окончательно распоясались». Почему немцы расстреляли «главного русофоба Киева» и его соратников80 лет назад, 21 февраля 1942 года, гитлеровцы казнили в Киеве группу украинских националистов и коллаборационистов, в числе которых были главный редактор пропагандистской газеты «Украинское слово» Иван Рогач и бургомистр города Владимир Багазий. Почему же нацисты расправились со своими прислужниками?
В 1939 году Штеппу отпустили, как потом отпустили и профессора Оглоблина. Если учесть, что последние 15 лет бывший белогвардеец работал осведомителем, вряд ли это было случайностью.
Ему и вернули и профессорское звание, и должность завкафедрой. Долго он на ней, правда, не проработал — началась война, а затем и оккупация Киева.
С приходом немцев первым главой городской управы стал профессор Оглоблин. Штеппа сделался его замом, заведовал народным образованием. Кстати, он оказался одним из тех, кто ходатайствовал об освобождение из Дарницкого лагеря для военнопленных нескольких бывших футболистов различных городских клубов, в первую очередь киевского "Динамо".
Через какое-то время он возглавил Киевский университет, который практически не работал.
25 октября 1941 года Оглоблина убрали с поста главы городской управы. Новый глава — Владимир Пантелеймонович Багазий — убрал Штеппу из управы, но тот быстро нашёл себе новую работу.
Мероприятия в Киеве в память о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яре в 1941 году - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 21:00
«Памятник убийцам на могиле их невинных жертв». Как потомки жертв Холокоста защищают соучастников расстреловВ киевском Бабьем Яру в очередной раз разгромлен памятник коллаборационистам из ОУН (Мельника). Как обнаружил неутомимый глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, среди тех. кто по должности обязан заниматься увековечением памяти жертв, нашлись адвокаты палачей и подстрекателей.
В декабре сменился полный состав ОУН*-овской националистической газеты приехавших в Киев в немецком обозе "мельниковцев" — "Українське слово". Практически всю её редколлегию расстреляли немного позже — в феврале 1942-го, а пока 14 декабря новая газета вышла с новым названием "Нове українське слово" и новым главным редактором — её возглавил Штеппа. Где-то в это же время он снова стал осведомителем, но теперь гестаповским.
Первый выпуск новой газеты содержал следующее объявление, напечатанное заглавными буквами:
"С сегодняшнего дня украинская газета будет выходить в новом виде под названием "Нове українське слово". Крайние националисты вместе с большевистски настроенными элементами сделали попытку превратить национально-украинскую газету в информационный орган своих предательских целей. Все предупреждения немецкой гражданской власти о том, что газета должна быть нейтральной и служить лишь на пользу украинскому народу, не были приняты во внимание".
По воспоминаниям литературоведа Якубского, Штеппу настолько напугал арест предшественников, что в газете остались публикации только на две темы — антисоветскую и антисемитскую.
Какой из Штеппы был украинец вспоминал другой украинский националист-литератор Григорий Александрович Костюк:
20 февраля 2023, 18:00История
"Герои" современной Украины: "Волынский Геббельс"
"Надо сказать, что он говорил с нами по-украински, но иногда перескакивал на какой-то русско-украинский "суржик". В ходе нашего разговора к нему время от времени заходили сотрудники редакции. Говорили почему-то по-русски. Из этого мы сделали вывод, что атмосфера в редакции не украинская, а чужая и враждебная. (...)
Мы сказали, что подумаем над его предложением и зайдем еще. Попросили только дать нам подшивку газеты за последние два месяца. Нам дали. После просмотра газеты мы поняли: это антиукраинская оккупационная подтирка, хотя и напечатанная по-украински".
Тем временем прельстившись посулами немцев и не послушав родителей, их сын Эразм поехал на работу в Германию. По прибытию отрезвление пришло быстро, но было уже поздно — юношу вместе с первыми остарбайтерами-доброводьцами поместили в лагерь для военнопленных, где он чуть не умер от плеврита. Только спустя полгода, благодаря хлопотам отца, Эрика (так его звали домашние) освободили, и он вернулся в Киев осенью 1943 года незадолго до освобождения города наступавшей Красной Армией.
Штеппа не стал дожидаться этого момента и вместе со всем семейством уехал в Берлин — там ему предложили работу редактора журнала "На досуге". Издание печаталось на русском языке и распространялось по лагерям "остарбайтеров". Штеппа и его близкие, как этнические немцы, получили гражданство… и Эрика тут же мобилизовали в армию.
Впоследствии он попал в советский в плен и вместо того, как ему рекомендовал отец, чтобы дожидаться возвращения в Германию вместе с остальными военнопленными, сбежал из лагеря, а потом сам явился в отделение милиции. В результате его судили как советского гражданина и предателя — "впаяли" 20 лет лагерей и пять лет поражения в правах. Из них на Колыме он отбыл 10 лет, и был освобождён только по хрущёвской амнистии. Жил впоследствии в Средней Азии и на Донбассе.
Профессор Омельян Прицак
7 апреля, 16:00История
Омельян Прицак: украинский профессор, пытавшийся развести американского президента на $ 20 млн7 апреля 1919 года в Восточной Галичине родился Эмиль Прицак. Позже он объявил себя Омельяном, стал основателем Украинского института при Гарварде и предложил Белому дому начать "научное наступление" на СССР
Эмигрировавших в США отца и мать с 1944 года он так больше никогда и не видел — уехал в Германию только в 90-х годах и жил в Фридрихсхафене.
Редакцию журнала "На досуге" перевели в город Плауен в Саксонии. Когда летом 45-го стало известно, что он отойдёт в советскую зону оккупации, Штеппы бежали из него в Геттинген. Из Геттингена местный британский комендант посоветовал профессору, оставив на время семью, отправиться ещё дальше на запад.
До 1947 года Штеппа прожил с Мюнстере. К этому времени риск принудительной высылки в СССР практически исчез, и он начал работать в изданиях ещё совсем недавно сотрудничавшей с нацистами белоэмигрантской организации НТС — это были журналы "Грани" и "Посев".
Вскоре Штеппа вернулся в Геттинген к семье и вместе с приютившей её профессором Фрицем Хоутермансом написал книгу о сталинских репрессиях ""Чистки" и вынужденные признания", которая вскоре вышла на английском и немецком языках, а затем была переведена на множество других, включая китайский и арабский.
Штеппа стал подумывать об эмиграции в Колумбию, преподавать в университете Боготы. Немецкое гражданство оказалось для этого препятствием. Выручил тот консул, который вёл его дело – Штеппу пригласили в Обераммергау преподавать американским офицерам русский язык и историю.
«Запорожцы» - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября 2023, 18:00История
Дмитрий Яворницкий: писарь с картины РепинаПолотно Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" знают все и все обращали внимание на центральную фигуру писаря. Однако не все знают, что эта фигура – портрет друга художника, создателя и директора Екатеринославского исторического музея Дмитрия Яворницкого
В это время в Мюнхене открылся институт по изучению Советского Союза и началось формирование антикоммунистического Союз Борьбы за Освобождение Народов России. Штеппа конечно же принял в его создании самое активное участие.
В Вестфалии он познакомился с неким социал-демократом Борисом Ивановичем Николаевским. По протекции этого человека Штеппа и его семья получили не только визы на эмиграцию в США, но и стипендию Фонда Форда, благодаря которой они смогли нормально устроиться в первые годы жизни в Америке. Фонд также оплатил расходы по переводу фундаментального труда профессора "Русские историки и советское государство".
На новом месте Штеппа продолжил бороться с идеями коммунизма — работал обозревателем на "Радио Свобода", написал большую историческую работу "Основы сталинизма". Вышли и другие его труды: "Ежовщина", "Формула меньшего зла" и др.
Нужно ли говорить, что, поселившись с 1952 года в Бруклине Штеппа начал сотрудничать с американскими спецслужбами — в частности с ЦРУ.
Его бывший друг Оглоблин также смог эмигрировать в США, но так как украинские националисты считают работавшего на немцев Штеппу виновным в разгроме своего националистического подполья, больше с ним не общался и, когда составлял свой справочник по историографии Украины, в нём его не указал.
Долго пожить на новом месте бывшему белогвардейцу, а также профессиональному осведомителю не удалось — он умер 19 ноября 1958 года.
* Террористическая организация, запрещённая в России
 
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Заголовок открываемого материала
09:33Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке
09:21Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
08:00Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
07:50Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу
07:44Украинская кухня: рецепт сала
07:35Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер
07:20Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году
07:00Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши
06:10Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой
05:50Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина
05:20“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово
03:30Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины"
03:28Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу
18:39Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
18:14"Ничего не произошло": Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии
18:06Своих не бросаем, Россия может прирасти регионами. Итоги 14 декабря на Украине
17:33В составе России могут появиться новые регионы — Медведев
16:53Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский
16:21Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО
16:11Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей
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