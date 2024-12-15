Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США - 15.12.2024 Украина.ру
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Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США
Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США - 15.12.2024 Украина.ру
Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США
США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, которого в СВР России считают профессионалом. Об этом 15 декабря заявил РИА "Новости" глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
2024-12-15T14:57
2024-12-15T14:57
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
сергей нарышкин
джо байден
цру
служба внешней разведки
свр
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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ, но назвал его профессиональным человеком.Ранее Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Рэтклиффа, который занимал пост главы национальной разведки США при его первом президентском сроке."Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения", - сказал глава СВР России, отвечая на вопрос о знакомстве с Рэтклиффом.Джон Ли Рэтклифф был шестым директором Национальной разведки США во время предыдущей президентской каденции Дональда Трампа. В этой должности Рэтклифф поддерживал Трампа в инспирированном Демпартией скандале вокруг выдуманного "российского вмешательства в американские выборы" 2016 года.После отставки Рэтклифф был среди тех, кто настаивал на правдивости обвинений сына нынешнего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена, уличённого в коррупции и других неблаговидных деяниях на Украине и в других странах. В декабре Джо Байден как действующий доя января 2025 года президент США помиловал своего сына, частично признавшего выдвинутые против него обвинения.Также стало известно, что Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведкиБольше новостей на эту тему в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей нарышкин, джо байден, цру, служба внешней разведки , свр, спецслужба, коррупция, политика, президент сша, разведка, хантер байден, президентские выборы
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Джо Байден, ЦРУ, Служба внешней разведки , СВР, спецслужба, коррупция, политика, президент США, разведка, Хантер Байден, президентские выборы

Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США

14:57 15.12.2024
 
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Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, которого в СВР России считают профессионалом. Об этом 15 декабря заявил РИА "Новости" глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ, но назвал его профессиональным человеком.
Ранее Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Рэтклиффа, который занимал пост главы национальной разведки США при его первом президентском сроке.
"Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения", - сказал глава СВР России, отвечая на вопрос о знакомстве с Рэтклиффом.
Джон Ли Рэтклифф был шестым директором Национальной разведки США во время предыдущей президентской каденции Дональда Трампа. В этой должности Рэтклифф поддерживал Трампа в инспирированном Демпартией скандале вокруг выдуманного "российского вмешательства в американские выборы" 2016 года.
После отставки Рэтклифф был среди тех, кто настаивал на правдивости обвинений сына нынешнего президента США Джо БайденаХантера Байдена, уличённого в коррупции и других неблаговидных деяниях на Украине и в других странах. В декабре Джо Байден как действующий доя января 2025 года президент США помиловал своего сына, частично признавшего выдвинутые против него обвинения.
Также стало известно, что Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки
Больше новостей на эту тему в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампСергей НарышкинДжо БайденЦРУСлужба внешней разведкиСВРспецслужбакоррупцияполитикапрезидент СШАразведкаХантер Байденпрезидентские выборы
 
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