https://ukraina.ru/20241215/1059668025.html
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны - 15.12.2024 Украина.ру
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны
Правительство ФРГ проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. Об этом заявил бывший министр финансов страны Кристиан Линднер.
2024-12-15T14:14
2024-12-15T14:14
2024-12-15T14:14
новости
германия
берлин
европа
олаф шольц
финансы
энергетика
экономика
зеленая экономика
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102755/11/1027551178_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_dfa6fb856ea2f2c31a4df9a2bf364862.jpg
Ещё в ноябре Линднер был министром в "светофорной коалиции" правительства Олафа Шольца. В ноябре канцлер указал министру на дверь и теперь Линднер констатирует не только распад правительственной коалиции, но и ошибочность курса официального Берлина."В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Люди, которые думали, что у них есть хорошо оплачиваемая, пожизненная работа в Bosch или где-либо еще, теперь также теряют работу. Поэтому мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — заявил Линднер в интервью Berliner Zeitung.Он также отметил, что госрасходы растут быстрее доходов, хотя денег хватает для всех важных статей бюджета. Проблема усугубляется упорством правительства в стремлении реализовать оригинальные идеи в ущерб социально-экономической стабильности и развитию."В Германии есть социальное государство, которое терпит бездарность и иногда наказывает за достижения, - констатировал Линднер. - Мы следуем уникальным для мира особенным путем в сфере защиты климата и энергетической политики. Это не вносит никакого вклада в борьбу с глобальным потеплением, но ставит под сомнение нашу промышленную базу".По мнению политика, эти домашние проблемы Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля. Старая политика с её климатической повесткой и расслабленной работой при четырехдневной 34-часовой рабочей неделе должна быть разрушена, убеждён Линднер."Я выступаю за разрушение, потому что Германия свернула не туда: нам нужно радикальное сокращение штата, чтобы облегчить бремя граждан и предприятий", - подчеркнул немецкий политик.Ранее в новостях: Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблемы экономики ФРГ в публикации "Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы Также автор издания Украина.ру Павел Котов оценил ситуацию в публикации Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?
германия
берлин
европа
фрг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102755/11/1027551178_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_56bfc53f1056fa0b5d9c62338dc6245a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, берлин, европа, олаф шольц, финансы, энергетика, экономика, зеленая экономика, климат, фрг, ес
Новости, Германия, Берлин, Европа, Олаф Шольц, финансы, энергетика, экономика, зеленая экономика, климат, ФРГ, ЕС
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны
Правительство ФРГ проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. Об этом заявил бывший министр финансов страны Кристиан Линднер.
Ещё в ноябре Линднер был министром в "светофорной коалиции" правительства Олафа Шольца. В ноябре канцлер указал министру на дверь и теперь Линднер констатирует не только распад правительственной коалиции, но и ошибочность курса официального Берлина.
"В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Люди, которые думали, что у них есть хорошо оплачиваемая, пожизненная работа в Bosch или где-либо еще, теперь также теряют работу. Поэтому мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — заявил Линднер в интервью
Berliner Zeitung.
Он также отметил, что госрасходы растут быстрее доходов, хотя денег хватает для всех важных статей бюджета. Проблема усугубляется упорством правительства в стремлении реализовать оригинальные идеи в ущерб социально-экономической стабильности и развитию.
"В Германии есть социальное государство, которое терпит бездарность и иногда наказывает за достижения, - констатировал Линднер. - Мы следуем уникальным для мира особенным путем в сфере защиты климата и энергетической политики. Это не вносит никакого вклада в борьбу с глобальным потеплением, но ставит под сомнение нашу промышленную базу".
По мнению политика, эти домашние проблемы Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля. Старая политика с её климатической повесткой и расслабленной работой при четырехдневной 34-часовой рабочей неделе должна быть разрушена, убеждён Линднер.
"Я выступаю за разрушение, потому что Германия свернула не туда: нам нужно радикальное сокращение штата, чтобы облегчить бремя граждан и предприятий", - подчеркнул немецкий политик.
Также автор издания Украина.ру Павел Котов оценил ситуацию в публикации Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?