"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны - 15.12.2024 Украина.ру
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"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны - 15.12.2024 Украина.ру
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны
Правительство ФРГ проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. Об этом заявил бывший министр финансов страны Кристиан Линднер.
2024-12-15T14:14
2024-12-15T14:14
новости
германия
берлин
европа
олаф шольц
финансы
энергетика
экономика
зеленая экономика
климат
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Ещё в ноябре Линднер был министром в "светофорной коалиции" правительства Олафа Шольца. В ноябре канцлер указал министру на дверь и теперь Линднер констатирует не только распад правительственной коалиции, но и ошибочность курса официального Берлина."В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Люди, которые думали, что у них есть хорошо оплачиваемая, пожизненная работа в Bosch или где-либо еще, теперь также теряют работу. Поэтому мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — заявил Линднер в интервью Berliner Zeitung.Он также отметил, что госрасходы растут быстрее доходов, хотя денег хватает для всех важных статей бюджета. Проблема усугубляется упорством правительства в стремлении реализовать оригинальные идеи в ущерб социально-экономической стабильности и развитию."В Германии есть социальное государство, которое терпит бездарность и иногда наказывает за достижения, - констатировал Линднер. - Мы следуем уникальным для мира особенным путем в сфере защиты климата и энергетической политики. Это не вносит никакого вклада в борьбу с глобальным потеплением, но ставит под сомнение нашу промышленную базу".По мнению политика, эти домашние проблемы Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля. Старая политика с её климатической повесткой и расслабленной работой при четырехдневной 34-часовой рабочей неделе должна быть разрушена, убеждён Линднер."Я выступаю за разрушение, потому что Германия свернула не туда: нам нужно радикальное сокращение штата, чтобы облегчить бремя граждан и предприятий", - подчеркнул немецкий политик.Ранее в новостях: Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблемы экономики ФРГ в публикации "Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы Также автор издания Украина.ру Павел Котов оценил ситуацию в публикации Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?
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новости, германия, берлин, европа, олаф шольц, финансы, энергетика, экономика, зеленая экономика, климат, фрг, ес
Новости, Германия, Берлин, Европа, Олаф Шольц, финансы, энергетика, экономика, зеленая экономика, климат, ФРГ, ЕС

"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страны

14:14 15.12.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Правительство ФРГ проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. Об этом заявил бывший министр финансов страны Кристиан Линднер.
Ещё в ноябре Линднер был министром в "светофорной коалиции" правительства Олафа Шольца. В ноябре канцлер указал министру на дверь и теперь Линднер констатирует не только распад правительственной коалиции, но и ошибочность курса официального Берлина.
"В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Люди, которые думали, что у них есть хорошо оплачиваемая, пожизненная работа в Bosch или где-либо еще, теперь также теряют работу. Поэтому мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — заявил Линднер в интервью Berliner Zeitung.
Он также отметил, что госрасходы растут быстрее доходов, хотя денег хватает для всех важных статей бюджета. Проблема усугубляется упорством правительства в стремлении реализовать оригинальные идеи в ущерб социально-экономической стабильности и развитию.
"В Германии есть социальное государство, которое терпит бездарность и иногда наказывает за достижения, - констатировал Линднер. - Мы следуем уникальным для мира особенным путем в сфере защиты климата и энергетической политики. Это не вносит никакого вклада в борьбу с глобальным потеплением, но ставит под сомнение нашу промышленную базу".
По мнению политика, эти домашние проблемы Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля. Старая политика с её климатической повесткой и расслабленной работой при четырехдневной 34-часовой рабочей неделе должна быть разрушена, убеждён Линднер.
"Я выступаю за разрушение, потому что Германия свернула не туда: нам нужно радикальное сокращение штата, чтобы облегчить бремя граждан и предприятий", - подчеркнул немецкий политик.
Ранее в новостях: Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел проблемы экономики ФРГ в публикации "Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы
Также автор издания Украина.ру Павел Котов оценил ситуацию в публикации Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?
 
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