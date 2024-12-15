Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам главы венгерской дипломатии, Будапешт запрашивал телефонный разговор с Владимиром Зеленским после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл переговоры с Владимиром Путиным.
"Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто в эфире радио Kossuth.
До этого, в среду 11 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и премьер-министр Венгрии обсудили украинскую проблематику. Подробности в публикации Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном
После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава правительства Венгрии предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество. ФСБ России передала в венгерское посольство предложения официальной Москвы, однако Киев эту инициативу отверг. Об этом сообщалось в публикации Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
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