Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном - 15.12.2024 Украина.ру
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Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном - 15.12.2024 Украина.ру
Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
Нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2024-12-15T14:40
2024-12-15T14:40
новости
венгрия
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
фсб
сво
перемирие
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По словам главы венгерской дипломатии, Будапешт запрашивал телефонный разговор с Владимиром Зеленским после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл переговоры с Владимиром Путиным."Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, &lt;...&gt; что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто в эфире радио Kossuth.До этого, в среду 11 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и премьер-министр Венгрии обсудили украинскую проблематику. Подробности в публикации Путин обсудил украинскую проблематику с ОрбаномПосле этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава правительства Венгрии предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество. ФСБ России передала в венгерское посольство предложения официальной Москвы, однако Киев эту инициативу отверг. Об этом сообщалось в публикации Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ Также на эту тему: Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский
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новости, венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, фсб, сво, перемирие, обмен, обмен пленными, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международная политика
Новости, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, ФСБ, СВО, перемирие, обмен, обмен пленными, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, Международная политика

Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном

14:40 15.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Встреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам главы венгерской дипломатии, Будапешт запрашивал телефонный разговор с Владимиром Зеленским после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл переговоры с Владимиром Путиным.
"Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто в эфире радио Kossuth.
До этого, в среду 11 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и премьер-министр Венгрии обсудили украинскую проблематику. Подробности в публикации Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном
После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава правительства Венгрии предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество. ФСБ России передала в венгерское посольство предложения официальной Москвы, однако Киев эту инициативу отверг. Об этом сообщалось в публикации Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
Также на эту тему: Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский
 
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