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Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном

Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном - 15.12.2024 Украина.ру

Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном

Нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2024-12-15T14:40

2024-12-15T14:40

2024-12-15T14:40

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По словам главы венгерской дипломатии, Будапешт запрашивал телефонный разговор с Владимиром Зеленским после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл переговоры с Владимиром Путиным."Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Прим. ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто в эфире радио Kossuth.До этого, в среду 11 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и премьер-министр Венгрии обсудили украинскую проблематику. Подробности в публикации Путин обсудил украинскую проблематику с ОрбаномПосле этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава правительства Венгрии предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество. ФСБ России передала в венгерское посольство предложения официальной Москвы, однако Киев эту инициативу отверг. Об этом сообщалось в публикации Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ Также на эту тему: Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский

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