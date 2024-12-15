https://ukraina.ru/20241215/1059665722.html

ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot

ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot - 15.12.2024 Украина.ру

ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot

Армия России облегчила украинскую систему ПВО на четыре пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-15T13:01

2024-12-15T13:01

2024-12-15T13:01

новости

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

пентагон

миг-29

всу

потери всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:0:1024:538_1920x0_80_0_0_5671ed7db6e23e2be4dc19f83c9f4bbd.jpg

Согласно опубликованной сводке, за минувшие сутки российской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.В нём также отмечено, что потери противника с начала СВО составили уничтоженными 650 самолетов, 283 вертолёта, 37809 БПЛА, 590 ЗРК, 19797 танков и других боевых бронемашин, 1501 машин РСЗО, 19644 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.Мнение эксперта: Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году Также на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, пентагон, миг-29, всу, потери всу, сво, himars, зрк patriot, военная помощь, военная техника