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ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot
ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot - 15.12.2024 Украина.ру
ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot
Армия России облегчила украинскую систему ПВО на четыре пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-15T13:01
2024-12-15T13:01
2024-12-15T13:01
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Согласно опубликованной сводке, за минувшие сутки российской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.В нём также отмечено, что потери противника с начала СВО составили уничтоженными 650 самолетов, 283 вертолёта, 37809 БПЛА, 590 ЗРК, 19797 танков и других боевых бронемашин, 1501 машин РСЗО, 19644 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.Мнение эксперта: Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году Также на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, пентагон, миг-29, всу, потери всу, сво, himars, зрк patriot, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, МиГ-29, ВСУ, потери ВСУ, СВО, HIMARS, ЗРК Patriot, военная помощь, военная техника
ВСУ лишились четырёх пусковых установок Patriot
Армия России облегчила украинскую систему ПВО на четыре пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно опубликованной сводке, за минувшие сутки российской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29
воздушных сил Украины
, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
В нём также отмечено, что потери противника с начала СВО составили уничтоженными 650 самолетов, 283 вертолёта, 37809 БПЛА, 590 ЗРК, 19797 танков и других боевых бронемашин, 1501 машин РСЗО, 19644 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.