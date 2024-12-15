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Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
Армия России освободила Веселый Гай в ДНР - 15.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
Среди освобождённых за минувшие сутки населённых пунктов Донецкой Народной Республики отмечен Веселый Гай. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-15T12:47
2024-12-15T12:47
2024-12-15T12:47
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"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай",- сказано в официальном сообщении.Подразделениями российской группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово (ДНР).Отражены две контратаки украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 британского производства.Также в новостях: Армия России освободила Пушкино в ДНР Накануне сообщалось, что Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки Тем временем: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему
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Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, северск, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, днр, минобороны рф, сводка
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Минобороны РФ, сводка
Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
Среди освобождённых за минувшие сутки населённых пунктов Донецкой Народной Республики отмечен Веселый Гай. Об этом сообщает Минобороны РФ.