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Армия России освободила Веселый Гай в ДНР

Армия России освободила Веселый Гай в ДНР - 15.12.2024 Украина.ру

Армия России освободила Веселый Гай в ДНР

Среди освобождённых за минувшие сутки населённых пунктов Донецкой Народной Республики отмечен Веселый Гай. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-15T12:47

2024-12-15T12:47

2024-12-15T12:47

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"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай",- сказано в официальном сообщении.Подразделениями российской группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово (ДНР).Отражены две контратаки украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 британского производства.Также в новостях: Армия России освободила Пушкино в ДНР Накануне сообщалось, что Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки Тем временем: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему

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