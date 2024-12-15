Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны - 15.12.2024 Украина.ру
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Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны
Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны - 15.12.2024 Украина.ру
Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны
При заключении мира руководству Украины придётся согласится с территориальными потерями. Об этом 15 декабря заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
2024-12-15T16:38
2024-12-15T16:38
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По мнению словацкого президента, ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины возможно остановить. Для этого требуются переговоры исходя из реалий, отметил он."Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - заявил Пеллегрини в эфире словацкого медиахолдинга STVR.Как сообщает РИА "Новости", президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.Тем временем Киев отказывается от переговоров - об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Подробности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном Также на эту тему: Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии Мнение эксперта: Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
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новости, украина, словакия, европа, петер сийярто, владимир зеленский, пеллегрини петер, ес, украина-ес, сво, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Украина, Словакия, Европа, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Пеллегрини Петер, ЕС, Украина-ЕС, СВО, международные отношения, Международная политика, переговоры

Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны

16:38 15.12.2024
 
© Getty ImagesПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини
© Getty Images
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При заключении мира руководству Украины придётся согласится с территориальными потерями. Об этом 15 декабря заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
По мнению словацкого президента, ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины возможно остановить. Для этого требуются переговоры исходя из реалий, отметил он.
"Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - заявил Пеллегрини в эфире словацкого медиахолдинга STVR.
Как сообщает РИА "Новости", президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.
Тем временем Киев отказывается от переговоров - об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Подробности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
Также на эту тему: Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии
Мнение эксперта: Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
 
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