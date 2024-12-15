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Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны
Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны - 15.12.2024 Украина.ру
Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны
При заключении мира руководству Украины придётся согласится с территориальными потерями. Об этом 15 декабря заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
2024-12-15T16:38
2024-12-15T16:38
2024-12-15T16:38
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По мнению словацкого президента, ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины возможно остановить. Для этого требуются переговоры исходя из реалий, отметил он."Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - заявил Пеллегрини в эфире словацкого медиахолдинга STVR.Как сообщает РИА "Новости", президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.Тем временем Киев отказывается от переговоров - об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Подробности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном Также на эту тему: Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии Мнение эксперта: Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
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Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежны
При заключении мира руководству Украины придётся согласится с территориальными потерями. Об этом 15 декабря заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.