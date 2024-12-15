https://ukraina.ru/20241215/1059663170.html

Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка

Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка - 15.12.2024 Украина.ру

Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка

Руководство Центрального банка России не будет помещать изображения религиозных символов на банкноты. К каким последствиям это может привести и кто должен... Украина.ру, 15.12.2024

2024-12-15T09:52

2024-12-15T09:52

2024-12-15T09:52

видео

россия

ростислав ищенко

набиуллина эльвира

центробанк рф

деньги

валюта

религия

общество

церковь

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Руководство Центрального банка России не будет помещать изображения религиозных символов на банкноты. К каким последствиям это может привести и кто должен принимать такие решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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