Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка - 15.12.2024 Украина.ру
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Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка
Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка - 15.12.2024 Украина.ру
Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка
Руководство Центрального банка России не будет помещать изображения религиозных символов на банкноты. К каким последствиям это может привести и кто должен... Украина.ру, 15.12.2024
2024-12-15T09:52
2024-12-15T09:52
видео
россия
ростислав ищенко
набиуллина эльвира
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Руководство Центрального банка России не будет помещать изображения религиозных символов на банкноты. К каким последствиям это может привести и кто должен принимать такие решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, ростислав ищенко, набиуллина эльвира, центробанк рф, деньги, валюта, религия, общество, церковь, христианство, православие, верующие, видео
Видео, Россия, Ростислав Ищенко, Набиуллина Эльвира, Центробанк РФ, деньги, валюта, Религия, Общество, Церковь, христианство, Православие, верующие

Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка

09:52 15.12.2024
 
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Руководство Центрального банка России не будет помещать изображения религиозных символов на банкноты. К каким последствиям это может привести и кто должен принимать такие решения?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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