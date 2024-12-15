«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги - 15.12.2024 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20241215/1032499779.html
«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги
«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги - 15.12.2024 Украина.ру
«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги
Гетманский Киев пал 14 декабря 1918 года. Чувства Булгакова и киевских офицеров выразил Мышлаевский: "Если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой о мостовую до тех пор, пока не почувствовал бы полного удовлетворения". Они считали, что гетман их предал. И имели для этого все основания
2024-12-15T12:13
2024-12-15T12:13
михаил булгаков
"белая гвардия"
"дни турбиных"
"вокруг булгакова"
история
киев
украина
1918 г
гражданская война
русская литература
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Обстоятельства бегства гетмана, описанные в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных", вымышлены (хотя сам Павел Скоропадский — один из немногих исторических персонажей романа и пьесы), но не полностью. Булгаков, безусловно, опирался и на слухи своего времени, и на информацию, полученную позже. Впрочем, главной для Булгакова была "правда искусства" — показать предательство гетманом вставших на его защиту людей. А для этого нужно было, чтобы он бежал ночью и в чуждой одежде, как это сделал, по распространенной большевиками легенде, Александр Керенский (эту легенду Булгаков, конечно же, знал).В "Белой гвардии" гетман бежит из Киева ночью, и бегство это обставлено так: "худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газырями заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили ещё одного человека в форме военного врача германской армии. Он принёс с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз, да тонкий рот, чуть приоткрывший золотые и платиновые коронки".В "Днях Турбиных" эта сцена показана более динамично и с фирменным гоголевско-булгаковским "смехом сквозь слезы":"Шратт. Ах, едете? (Дусту.) Будьте любезны, де́ствовать тайно и без всяки шум.Дуст. О, никакой шум! (Стреляет из револьвера в потолок два раза)".Обратим внимание на то, что у булгаковского гетмана одновременно золотые и платиновые коронки. Да и "пергаментное лицо" можно описать как такое, которое "навеки сжёг загар". Не будем торопить события — во время написания "Белой гвардии" замысел "Мастера и Маргариты" ещё не родился. Но черты гетмана были использованы при описании Воланда. Правда, в отличие от сатаны, гетман желал блага, а сотворил зло…А вот немецкие офицеры были персонажами совершенно не случайными. На одном из спектаклей присутствовал немецкий военный атташе генерал Эрнст Кестеринг, который в звании майора действительно занимался эвакуацией гетмана. По воспоминаниям советника немецкого посольства в Москве фон Херварта, Кестеринг очень возмущался и требовал от администрации театра изменить эпизод. Дело в том, что он был уроженцем Тульской губернии и русским языком владел в совершенстве.Впрочем, если вчитаться в текст пьесы, то после исчезновения со сцены гетмана характер речи Шратта резко меняется: "до свидания, поручик. Вам советую не засиживаться здесь. Вы можете покойно расходиться. Снимайте погоны". Акцент куда-то пропал, присутствует только лёгкая неправильность речи, которую мог бы допустить и русскоговорящий человек (в порядке шутки). Собственно, именно так и передал этот эпизод Олег Стриженов в фильме Владимира Басова.Можно предположить, что, по замыслу Булгакова, акцент — игра Шратта, который хотел предельно сократить время переговоров. Вести дискуссию с человеком, который явно плохо тебя понимает, и чья речь тоже не всегда понятна, довольно сложно. Ну не хотелось ему пререкаться.Эпизод с эвакуацией гетмана почти дословно повторяет историю последнего защитника гетманского Киева — генерала графа Фёдора Келлера.Командир Киевской добровольческой дружины генерал Лев Кирпичёв приказал офицерам не сопротивляться и капитулировать перед петлюровцами, собравшись около Педагогического музея. Суть замысла осталась непонятной, но возможно Кирпичёв опасался, что иначе офицеров отловят по одному и уж непременно убьют, а так к ним отнесутся как к военнопленным (отчасти так и произошло — многих отпустили, многие откупились, а многие были вывезены в Германию и потом уже вернулись в белую армию).А вот Келлер решил сопротивляться. Он собрал вокруг себя отряд в 30 офицеров и юнкеров, встретил наступавших петлюровцев на Крещатике и даже отбросил их, но, видя безнадёжность сопротивления, отступил со своим отрядом в Михайловский монастырь, где приказал подчинённым снять погоны и скрыться.К Келлеру явился германский полковник Купфер, который предложил ему укрыться в германской комендатуре. Келлер сначала отказывался, но потом под давлением окружения дал согласие: "почти насильно" его повели к воротам монастыря, за которыми ждал автомобиль. Но когда, уже у ворот, немцы предложили ему сдать личное оружие (в том числе пожалованную ему лично царём Георгиевскую шашку), снять погоны и накинуть поверх его одежды немецкую офицерскую шинель, граф вспылил и вернулся к себе со словами: "если вы меня хотите одеть совершенно немцем, то я никуда не пойду". Позже он был убит петлюровцами "при попытке к бегству".Как видим, сходство с нарисованной Булгаковым сценой поразительное, за исключением трёх деталей: Келлер принял бой, Келлер до последнего момента отвечал за своих подчинённых, Келлер отказался бежать в чужой одежде. Именно он стал главным прототипом полковников Малышева и Най-Турса.Но это сравнение с тестом Булгакова. А как было на самом деле?Увы, источников тут негусто. Сам Скоропадский описывать этот эпизод в своих мемуарах постеснялся.Точно известно, что генерал князь Александр Долгоруков, на которого была возложена оборона Киева, действительно убыл в Одессу ночью или рано утром. В Одессе были союзники и в начале петлюровского восстания гетману предлагали выехать туда, но он отказался.В 12 часов 14 декабря, когда петлюровцы уже были в городе, гетман был в Киеве и написал отречение: "Я, Гетман всей Украины, на протяжении семи с половиной месяцев прилагал все усилия, чтобы вывести край из того тяжёлого положения, в котором он находится. Бог не дал мне сил справиться с этим заданием, и нынче я, принимая во внимание условия, которые сложились, и руководясь исключительно добром Украины, отказываюсь от власти. Павло Скоропадский".По воспоминаниям министра юстиции Виктора Рейнбота (человека близкого к гетману и очень влиятельного в правительстве — именно он возглавил оппозицию Келлеру 26 ноября, когда тот попытался стать диктатором), описал происходившее кратко: "надел шинель и с кем-то из приближённых офицеров ушёл за колючую проволоку в расположение германского командования". Было это примерно в 2 часа дня. Спустя несколько дней Скоропадский был уже в Берлине.Если мы вернёмся к московскому эпизоду с немецкими дипломатами на спектакле, то стоит отметить, что даже если фон Херварт что-то напутал, то Кестеринга возмущал именно его акцент, а не описание обстоятельств бегства. Понятно, конечно, что немецкого атташе интересовало то, как покажут его, а не как покажут гетмана. Тем не менее против булгаковской трактовки он не возражал, а значит что-то такое действительно было. И то правда — не в черкесе же с газырями везти гетмана на вокзал через город, контролируемый его врагами? Петлюровцы на немецкий конвой организованно нападать, скорее всего, не стали бы — у них был договор о нейтралитете. Но какие-то инциденты следовало исключить. И проще всего было это сделать, переодев гетмана в немецкую форму, как и предлагалось Келлеру.В общем, реальная история выглядит несколько менее эмоционально нагруженной, чем нарисованный Булгаковым миф, но… суть-то от этого не меняется. Гетман действительно бросил поверивших ему людей. Пусть и под давлением обстоятельств непреодолимой силы.P.S.: Интересно, найдётся ли свой Булгаков в современном Дамаске? В Киеве 2014 года не нашёлся...
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михаил булгаков, "белая гвардия", "дни турбиных", история, киев, украина, 1918 г, гражданская война, русская литература, писатель, роман
Михаил Булгаков, "Белая гвардия", "Дни Турбиных", "Вокруг Булгакова", История, Киев, Украина, 1918 г, гражданская война, русская литература, писатель, роман

«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги

12:13 15.12.2024
 
© Фото : коллаж Украина.руВокруг Булгакова
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Гетманский Киев пал 14 декабря 1918 года. Чувства Булгакова и киевских офицеров выразил Мышлаевский: "Если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой о мостовую до тех пор, пока не почувствовал бы полного удовлетворения". Они считали, что гетман их предал. И имели для этого все основания
Обстоятельства бегства гетмана, описанные в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных", вымышлены (хотя сам Павел Скоропадский — один из немногих исторических персонажей романа и пьесы), но не полностью. Булгаков, безусловно, опирался и на слухи своего времени, и на информацию, полученную позже. Впрочем, главной для Булгакова была "правда искусства" — показать предательство гетманом вставших на его защиту людей. А для этого нужно было, чтобы он бежал ночью и в чуждой одежде, как это сделал, по распространенной большевиками легенде, Александр Керенский (эту легенду Булгаков, конечно же, знал).
В "Белой гвардии" гетман бежит из Киева ночью, и бегство это обставлено так: "худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газырями заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили ещё одного человека в форме военного врача германской армии. Он принёс с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз, да тонкий рот, чуть приоткрывший золотые и платиновые коронки".
В "Днях Турбиных" эта сцена показана более динамично и с фирменным гоголевско-булгаковским "смехом сквозь слезы":
"Шратт. Ах, едете? (Дусту.) Будьте любезны, де́ствовать тайно и без всяки шум.
Дуст. О, никакой шум! (Стреляет из револьвера в потолок два раза)".
Обратим внимание на то, что у булгаковского гетмана одновременно золотые и платиновые коронки. Да и "пергаментное лицо" можно описать как такое, которое "навеки сжёг загар". Не будем торопить события — во время написания "Белой гвардии" замысел "Мастера и Маргариты" ещё не родился. Но черты гетмана были использованы при описании Воланда. Правда, в отличие от сатаны, гетман желал блага, а сотворил зло…
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября 2021, 06:19"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: «Старый кавалергард и дипломат»Именно так аттестует гетмана Павла Петровича Скоропадского в «Днях Турбиных» его личный адъютант поручик Леонид Шервинский. Леониду Юрьевичу, понятно, надлежит быть лояльным к своему работодателю (а с работой в Киеве тогда было плохо), непосредственному воинскому начальнику главе государства. А как было на самом-то деле?
А вот немецкие офицеры были персонажами совершенно не случайными. На одном из спектаклей присутствовал немецкий военный атташе генерал Эрнст Кестеринг, который в звании майора действительно занимался эвакуацией гетмана. По воспоминаниям советника немецкого посольства в Москве фон Херварта, Кестеринг очень возмущался и требовал от администрации театра изменить эпизод. Дело в том, что он был уроженцем Тульской губернии и русским языком владел в совершенстве.
Впрочем, если вчитаться в текст пьесы, то после исчезновения со сцены гетмана характер речи Шратта резко меняется: "до свидания, поручик. Вам советую не засиживаться здесь. Вы можете покойно расходиться. Снимайте погоны". Акцент куда-то пропал, присутствует только лёгкая неправильность речи, которую мог бы допустить и русскоговорящий человек (в порядке шутки). Собственно, именно так и передал этот эпизод Олег Стриженов в фильме Владимира Басова.
Можно предположить, что, по замыслу Булгакова, акцент — игра Шратта, который хотел предельно сократить время переговоров. Вести дискуссию с человеком, который явно плохо тебя понимает, и чья речь тоже не всегда понятна, довольно сложно. Ну не хотелось ему пререкаться.
Эпизод с эвакуацией гетмана почти дословно повторяет историю последнего защитника гетманского Киева — генерала графа Фёдора Келлера.
Командир Киевской добровольческой дружины генерал Лев Кирпичёв приказал офицерам не сопротивляться и капитулировать перед петлюровцами, собравшись около Педагогического музея. Суть замысла осталась непонятной, но возможно Кирпичёв опасался, что иначе офицеров отловят по одному и уж непременно убьют, а так к ним отнесутся как к военнопленным (отчасти так и произошло — многих отпустили, многие откупились, а многие были вывезены в Германию и потом уже вернулись в белую армию).
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 11:58"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: хитрый план гетмана«Гетман — старый кавалергард и дипломат. У него хитрый план», — сказал Леонид Шервинский. «План», который изложил личный адъютант гетмана, вызвал недоумение у присутствующих. Но какой-то же план у гетмана был? Наверное, был… Хотя результат его реализации заставляет полагать, что был он недостаточно хитрым
А вот Келлер решил сопротивляться. Он собрал вокруг себя отряд в 30 офицеров и юнкеров, встретил наступавших петлюровцев на Крещатике и даже отбросил их, но, видя безнадёжность сопротивления, отступил со своим отрядом в Михайловский монастырь, где приказал подчинённым снять погоны и скрыться.
К Келлеру явился германский полковник Купфер, который предложил ему укрыться в германской комендатуре. Келлер сначала отказывался, но потом под давлением окружения дал согласие: "почти насильно" его повели к воротам монастыря, за которыми ждал автомобиль. Но когда, уже у ворот, немцы предложили ему сдать личное оружие (в том числе пожалованную ему лично царём Георгиевскую шашку), снять погоны и накинуть поверх его одежды немецкую офицерскую шинель, граф вспылил и вернулся к себе со словами: "если вы меня хотите одеть совершенно немцем, то я никуда не пойду". Позже он был убит петлюровцами "при попытке к бегству".
Как видим, сходство с нарисованной Булгаковым сценой поразительное, за исключением трёх деталей: Келлер принял бой, Келлер до последнего момента отвечал за своих подчинённых, Келлер отказался бежать в чужой одежде. Именно он стал главным прототипом полковников Малышева и Най-Турса.
Но это сравнение с тестом Булгакова. А как было на самом деле?
Увы, источников тут негусто. Сам Скоропадский описывать этот эпизод в своих мемуарах постеснялся.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 05:02"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев17 января 1948 года ушел из жизни князь Александр Долгоруков — последний главнокомандующий гетманскими войсками, не сумевший защитить Киев от нашествия армии Петлюры. Он стал прототипом генерала Белорукова в булгаковской "Белой гвардии"
Точно известно, что генерал князь Александр Долгоруков, на которого была возложена оборона Киева, действительно убыл в Одессу ночью или рано утром. В Одессе были союзники и в начале петлюровского восстания гетману предлагали выехать туда, но он отказался.
В 12 часов 14 декабря, когда петлюровцы уже были в городе, гетман был в Киеве и написал отречение: "Я, Гетман всей Украины, на протяжении семи с половиной месяцев прилагал все усилия, чтобы вывести край из того тяжёлого положения, в котором он находится. Бог не дал мне сил справиться с этим заданием, и нынче я, принимая во внимание условия, которые сложились, и руководясь исключительно добром Украины, отказываюсь от власти. Павло Скоропадский".
По воспоминаниям министра юстиции Виктора Рейнбота (человека близкого к гетману и очень влиятельного в правительстве — именно он возглавил оппозицию Келлеру 26 ноября, когда тот попытался стать диктатором), описал происходившее кратко: "надел шинель и с кем-то из приближённых офицеров ушёл за колючую проволоку в расположение германского командования". Было это примерно в 2 часа дня. Спустя несколько дней Скоропадский был уже в Берлине.
Если мы вернёмся к московскому эпизоду с немецкими дипломатами на спектакле, то стоит отметить, что даже если фон Херварт что-то напутал, то Кестеринга возмущал именно его акцент, а не описание обстоятельств бегства. Понятно, конечно, что немецкого атташе интересовало то, как покажут его, а не как покажут гетмана. Тем не менее против булгаковской трактовки он не возражал, а значит что-то такое действительно было. И то правда — не в черкесе же с газырями везти гетмана на вокзал через город, контролируемый его врагами? Петлюровцы на немецкий конвой организованно нападать, скорее всего, не стали бы — у них был договор о нейтралитете. Но какие-то инциденты следовало исключить. И проще всего было это сделать, переодев гетмана в немецкую форму, как и предлагалось Келлеру.
В общем, реальная история выглядит несколько менее эмоционально нагруженной, чем нарисованный Булгаковым миф, но… суть-то от этого не меняется. Гетман действительно бросил поверивших ему людей. Пусть и под давлением обстоятельств непреодолимой силы.
граф Фёдор Келлер
21 декабря 2019, 15:00
Последний защитник белого КиеваВойска Директории УНР, которую возглавлял Симон Петлюра, взяли Киев 14 декабря 1918 года. Последним защитником белого (фактически – гетманского) Киева стал генерал граф Фёдор Келлер по прозвищу «Первая шашка империи»
P.S.: Интересно, найдётся ли свой Булгаков в современном Дамаске? В Киеве 2014 года не нашёлся...
 
"Вокруг Булгакова"Михаил Булгаков"Белая гвардия""Дни Турбиных"ИсторияКиевУкраина1918 ггражданская войнарусская литератураписательроман
 
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