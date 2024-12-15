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Как Путин управляет Европой, уничтожить выборы и что смешного сказал украинский дипломат. Скандалы недели

Как Путин управляет Европой, уничтожить выборы и что смешного сказал украинский дипломат. Скандалы недели - 15.12.2024 Украина.ру

Как Путин управляет Европой, уничтожить выборы и что смешного сказал украинский дипломат. Скандалы недели

Продолжается скандал с выборами в Румынии, которые были отменены решением Конституционного суда страны (вопреки Конституции, конечно, но это никого не удивляет).

2024-12-15T15:07

2024-12-15T15:07

2024-12-15T15:08

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На это событие появилось много реакций: от истерических до откровенно абсурдных. И мы с ними познакомимся.Узнаем, что говорит президент Хорватии по поводу "клича убийц" из нацистской Украины.И поймём, почему весь мир смеётся над главой украинского МИД.И наконец, почему свободная (уже подала на развод) немецкая женщина, политик, дипломат, глава МИД и батутчица Анналена Бербок называет Россию "частью нашей семьи".Вообще дипломаты были очень активны: выступили и главный дипломат ЕС Кая Каллас. И главный дипломат Украины Сибига. Всех очень волнует Румыния. Почему?Но сначала - об интересной реакции на отмену выборов в Румынии, которая последовала из США.Выборы в Румынии и ГосдепГосдеп США назвал решение КС Румынии об отмене первого тура выборов - внимание! -"Выбором румынского народа"Но народ же сделал другой выбор?Нет, что вы. Это вам показалось.Конституционный суд Румынии, который сначала признал выборы в первом туре состоявшимися, потом вдруг резко передумал. И решил, что первый тур надо отменить. За три дня до второго тура.Причина всем ясна: увидели социологию и поняли, что шансы кандидатов во втором туре будут примерно равны.Но конечно, официальная причина названа другая: якобы кандидат Джорджеску "пророссийский" и слишком "активно и агрессивно использовал соцсети" (?)Как будто есть закон, по которому соцсети надо использовать пассивно?Но вот прошло уже две недели, и румынское издание "Бурса" сообщает, что пока что: "не опубликовано никаких доказательств связи России с победой в первом туре выборов кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.""Новый первый тур" состоится теперь аж в конце марта.Революционер-функционерКстати, Джорджеску - вполне обычный правительственный чиновник, можно сказать, скучный функционер.Он прагматик, реалист, политик, у которого есть ясная экономическая программа. Его называют "румынский Орбан".Да, в его программе есть то, что очень пугает еврофункционеров:Джорджеску обещал в случае победы выйти из ЕС и НАТО, восстановить нормальные экономические отношения с Россией.Что касается Украины: "прекратить тренировать украинских военных, прекратить поставки вооружения на Украину". И плюс к этому - запретить транзит украинского зерна.По сути, этим скандалом власть создала Джорджеску удивительную дополнительную рекламу. Он неожиданно стал "революционер" и "оппозиционер", "против режима".А если ещё сейчас на выборы пойдёт не 50 процентов избирателей, как в том первом отмененном туре? А больше?Но почему же все так заметались, забегали? Зачем так скандально отменили Джорджеску?Понятно, что все его цели были бы выполнены наполовину или вообще отодвинуты в будущее. Но реакция на его возможную победу была истеричная.База НАТО и развал ЕСОдин из ответов (но всё-таки не самый главный) - база НАТО.Дело в том, что в Румынии строится самая крупная военная база НАТО в Европе. И вдруг Джорджеску со своими прагматичными идеями. А вдруг заморозит строительство?Во-вторых, усиление евроскептиков, которых становится в Европе всё больше - это тоже очень опасно.Ну а в третьих, отмена выборов в Румынии показывает, что Евросоюз - далеко не монолитное образование. Крах этого бюрократического монстра близок. И он даже ближе, чем кажется."Клич убийц"Европе хватало возмутителей спокойствия и без Румынии. Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии. Австрия часто становится на сторону "скептиков".Президент Хорватии Зоран Миланович вообще "додумался": назвал лозунг "Слава Украине!" - "клич убийц". А ведь масса политиков Европы и мира отвечали на этот клич, повторяли его, поддерживали.Зеленский вообще без "Слава Украине" слова не может сказать.Зоран Миланович:"Это клич самых радикальных шовинистов западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев. Так что я не хочу слышать это в Хорватии".Страшно слышать эти слова тем, кто шлёт танки и ракеты укронационалистам.Ещё страшнее то, что это говорит европейский политик, а не какой-нибудь "российский пропагандист"."Я не раб Америки"Зоран Миланович:"Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины. План не может быть в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях. Санкции - это абсурд. Они даже не сломили санкциями Милошевича. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?"Зорана Милановича, казалось бы, можно убрать, и поставить марионетку, типа Майи Санду. Но не получается. Очень много людей поддерживает Милановича в Хорватии.И тут ещё новый евроскептик - румын!Это что получается, скоро будет в Европе коалиция "евроскептиков" и консерваторов? Польша тоже может примкнуть. В Польше крайне возмущены "глорификацией" бандеровцев.И кстати, новый американский президент, вполне возможно, будет поддерживать именно "евроскептиков".Вот что написал сын Дональда Трампа про румынские "выборы" - это"попытка Сороса подтасовать результаты народного волеизъявления".Дело даже не в том, что выбирают "не тех". А в том, что это уже тенденция, и изменить ее невозможно.Старые институты больше не работают на интересы глобалистов.Поэтому теперь в Европе начинается новая "дискуссия" на тему: а нужны ли они вообще, эти выборы? Давайте без них!Лучше без выборов!Выборы - это основной инструмент демократии? Забудьте.Сейчас вам всё объяснит Кая Каллас. Бывшая премьер Эстонии, изгнанная со своего поста, и теперь - главный дипломат Евросоюза.А за то, что Кая Каллас послушно исполняет любые поручения главы Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен, её назначили даже одним из восьми заместителей Урсулы.Кае можно поручить говорить что угодно. Своей репутацией она не дорожит, так как никакой репутации у неё нет. Полностью зависима от главы Евросоюза. Идеальный кандидат для того, чтобы озвучить что-нибудь не вполне приличное.И Кая "выдала базу":"Демократия основана на доверии. А если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?"Конечно же, она "очень обеспокоена" угрозой от вездесущих русских, которые под руководством Владимира Путина, по её мнению, практически управляют Европой."Русские действительно разгадали секрет того, как влиять на выборы", - утверждает Кая.Мимоходом эти зловещие "русские" свергают правительства, увеличивают инфляцию и направляют потоки беженцев в Европу. Это не шутка. Это заголовки европейских газет.Или вот, например, что говорит президент Франции Макрон, которому мешают удержать власть те же самые "русские":"Россия усиливает информационные атаки и своё влияние на выборы практически по всей Европе."Зачем что-то анализировать, зачем вообще с уважением относиться к выбору народа? Это какой-то анахронизм."Вали всё на Россию" - это сейчас основной аргумент европолитиков. Да они, наверное, и не способны уже думать самостоятельно?Не все, конечно. Но те, кто думает самостоятельно, - у тех выборы будут отменять.Бюрократический монстр Евросоюза начинает пожирать демократию. Или продолжает. Уже, наверное, переваривают.Сыто поглаживают себя по животам.Какая там демократия. Жалкие остатки псевдодемократии, выборы, которые в Европе давно превратились в шоу кандидатов от, по сути, одной партии - их тоже надо отменить.Вот в Румынии "недосмотрели", и видите, что вышло - народ проголосовал "против НАТО и ЕС".Конечно, решение румынского суда поддержали два верных друга бюрократов из ЕС - Молдавия и Украина.Новый еврошик украинского МИДаМИД Украины поддержал решение КС Румынии, назвав всё произошедшее "наглым вмешательством России".Вот он, истинно дипломатичный язык современных укродипломатов.Это они говорят так про выбор граждан Румынии? Представляя их какими-то не умеющими сделать правильный выбор, не умеющими думать людьми?Казалось бы, что могло быть ещё после "ливерной колбасы", как называл канцлера Шольца посол Украины Мельник?Казалось, что может быть хуже "дипломата хуторской сборки", бывшего главы МИД Украины Кулебы?Таков потрясающий новый стиль украинской дипломатии.Кулеба и в носках без обуви интервью давал, и сигару в прямом эфире закуривал. "Лепил" образ раскрепощенного евроселянина.Вспоминалось при взгляде на Кулебу бессмертное: "пустите Дуньку в Европу!"Кулеба с гордостью и чувством превосходства рассказывал, как он евродепутатов угощал борщом с салом и водкой, и какие великолепные результаты имел от той дипломатии.Да это же просто какой-то карикатурный герой басен Крылова (или украинского баснописца Глебова).Но оказалось, что может быть кто-то и похлеще Кулебы! И это чистый, без примеси "хуторского евроремонта" украинский поселянин Сибига.Вам не нравился "украинский еврошик" Кулебы? Так вот вам другой представитель Украины на международной арене - Сибига.На английском главный дипломат Украины говорит примерно так же, как Залужный - посол Украины в Англии. Залужный, правда, предусмотрительно выступает с переводчиком.А Сибига - без!Пис сруМир обсуждает странный язык, на котором говорит новый министр иностранных дел Украины Сибига."Ноу альтернативс ту пис сру стренгс""Ноу альтернативс" еще как-то более или менее понятно. А дальше что?А, "мир через силу"!Лучше бы Сибига не говорил на английском. Никто ведь не заставляет.Но глава МИД Украины обычно зачитывает по бумажке, написанной в американском посольстве в Киеве.Не пугайте Украиной!МИД Украины также призвал грузинское правительство "прекратить пугать своих людей украинским сценарием."Представляете, Украиной уже пугают людей? Скоро детям сказки будут на ночь рассказывать про "страшных, страшных евроукров".Ну как ещё может опозориться украинский МИД?Если они сами признают, что их "сценарием" уже пугают людей.Еще одно интересное заявление сделала видный деятель немецкой дипломатии - Анналена Бербок. Глава МИД Германии.Девушка с батутомАнналена Бербок:"Россия - часть нашей семьи.Но нарушает европейский порядок!"Спасибо, конечно, Анналене за родственные чувства. Но может, лучше не спешить? Там же, в Европе, ЛГБТ и прочее.Настораживает и то, что немецкая батутчица (в юности Анналена увлекалась этим видом спорта) только что объявила о разводе со своим супругом. То есть с собственной семьёй у Анналены проблематично.135 тысяч евро в год тратила на стилистов Анналена (государственных, конечно, средств). Но не помогло. Или наоборот, помогло?Пока что Анналена и её супруг говорят, что в их разводе нет вины никаких третьих лиц.Да, Анналена скоро будет совершенно свободна.Почему же она решила ласково пригласить в "европейскую семью" Россию?В Германии очень скоро пройдут выборы. Наверняка, Бербок не хочет уходить из политики. Поэтому пытается понравиться избирателям.Но пока существует Евросоюз, ей можно не беспокоиться о своей судьбе."Внучкам Сороса" всегда найдут почётную работу в ЕС. И опять можно будет тратить сотни тысяч на визажистов.Или получится наконец-то отменить эти осточертевшие выборы?Макрон, Кая и Урсула - только за!

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украина, европа, румыния, анналена бербок, дмитрий кулеба, виктор орбан, ес, мид, нато, эксклюзив