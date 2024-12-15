https://ukraina.ru/20241215/1059661819.html

Мумификация "Песни года". Все очень давно знакомые лица, а новых для нас нет

Мумификация "Песни года". Все очень давно знакомые лица, а новых для нас нет - 15.12.2024 Украина.ру

Мумификация "Песни года". Все очень давно знакомые лица, а новых для нас нет

Помните, как в бессмертной комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" спутница режиссёра Якина начинает хвастаться перед подругами поездкой в Гагры:

2024-12-15T13:14

2024-12-15T13:14

2024-12-15T13:19

россия

гагра

испания

филипп киркоров

сергей лещенко

ирина аллегрова

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059665415_0:0:656:370_1920x0_80_0_0_d1948837e162c9bbf925cf4c0c1d1c47.jpg

- Алло, Вава? Ты сейчас упадёшь!Вот то же самое, но по другому поводу хочется воскликнуть, глядя на анонс передачи "Песня года - 2024":- Алло, Галочка? Ты не поверишь!Там опять те же самые лица! Из года в год, из года в год.В принципе, если Галочка - ваша тётя, например, которая впервые увидела "Песню года" в середине 70-х, то она может понастальгировать, даже всплакнуть.Не надо искать и смотреть ретро выпуски. Вот оно перед вами - живое ретро. Очень удобно.Уже вышел анонс, зрителям показали съёмки передачи, которую все мы увидим в новый год. 1 или 2 января 2025 года.С кем же мы встретим этот новый год?Кто будет петь на "Песне года - 2024"?Лещенко, Долина, Киркоров и ЛолитаЛев Лещенко.Ирина Аллегрова.Лариса Долина.Лолита.Филипп Киркоров.И много других очень заслуженных исполнителей. Очень заслуженных. Но всё-таки, как бы сказать помягче... Немного устаревших?"Главные звёзды страны", - так анонсируют в СМИ участников песни года."Главное музыкальное событие года", - так называют передачу "Песня года". Года 2024, напомним.Дима Билан сказал, сколько "времён, музыки и судеб соединяет "Песня года".Да нет же! Она объединяет всё тех же самых людей, из года в год. Всё ту же самую музыку.Игорь Крутой и Игорь Николаев.Сосо Павлиашвили и Дмитрий Маликов.Дима Билан, Николай Басков, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский и Олег Газманов.Везде пишут назойливое: главное музыкальное событие года! Главные звезды страны!А где "голая вечеринка"? Есть! И Лолита, и Анна Асти, и Киркоров. Все - на "Песне года - 2024".А помните, знающие люди говорили, что так и будет?Но давайте же говорить о музыке?Давайте. Может, участники той пресловутой "голой вечеринки" и другие исполнители что-то записали выдающееся в этом году?Где новая "Вологда"?Кто помнит хотя бы один хит уходящего года?Такой же, как :"Вологда" "Песняров" (песня года 1976)"Я не могу иначе" Валентины Толкуновой (песня года 1982)"Букет" Александра Барыкина (песня года 1987).Эти песни получили гран-при по голосованию телезрителей. "Букет" - по голосованию зрителей в зале (тогда по голосам телезрителей первое место заняла песня "Малиновый звон" Николая Гнатюка).Можно ручаться, что ни одну песню из последних "Песен года" лет за 10 или 20 даже не вспомнит никто. Не то что споют, даже не вспомнят.Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что там исполняются уже давно не песни, а "музыкально - текстовый материал":"Песня года" - любимые песни, которые звучали в течении года. Их полюбили, они стали хитами, так было раньше. А сейчас... нет хитовых песен, нет песен года. И вот этот музыкально - текстовый материал представляется потом в программе "Песня года", которая, конечно, никакая не песня. ""Фестиваль себя полностью изжил на 100%, даже не на 95%. Это, конечно, не "Песня года", которую все любили. Его надо было закрыть лет 15 назад."Юбиляры "Песни года"Лев Лещенко с какой песней ассоциируется у большинства телезрителей?"Любовь, комсомол и весна"?"Звони, отваги колокол,В дороге все, кто молоды,Нам карта побед вручена!"Песня Пахмутовой и Добронравова написана в 1978 году. Звучала она и на "Песне года", конечно, в том же году.Ведь с самого основания передачи, с 1971 года почти неизменно участвует в передаче и выходит в её финал Лев Лещенко. 50 лет в этом году!А какие самые популярные были песни у Ирины Аллегровой? "Фотография 9 на 12" и "Младший лейтенант"? Это песни, написанные в 1992 году.Впервые на "Песне года" Аллегрова выступила в 1985 году.В следующем году будет юбилей - 40 лет участия в этих концертах.Лещенко и Аллегрова уже давно записывают раз в год какую-то новую песню, выступают с ней на "Песне года" и получают награды. Но кто помнит хотя бы одну из этих песен за последние лет 25?Льву Лещенко в феврале 2025 исполнится 83 года. Дай Бог здоровья и творческих успехов!Возможно, и наверняка, у певца есть поклонники в большом количестве до сих пор. Но при чем тут "Песня года-2024"?Нету никаких потрясающих новых песен. Есть "песенно-музыкальный материал".Поэтому и публикации про "Песню года" давно превратились в обсуждение нарядов звезд.Основные "сенсации" "Песни" в этом году. Лариса Долина будет в зелёном пиджаке, Киркоров трижды переоденется, Люся Чеботина в каком-то знаменитом платье, а Алсу - в золотом.Это основное, о чем пишет "светская хроника". И ни слова про музыку, песни, стихи.А петь-то они что будут? Наверное, это будет сюрприз. Никто ведь не слышал новых популярных песен в этом году?Споёт Газманов (73 года)Споёт Лолита. Тоже вошедшая "не в ту дверь", но отделавшаяся какими-то смутными рассказами про то, что она теперь построит где-то церковь.Лолита ездит и даёт концерты по России, как и раньше.Кое-где её отменяют, а кое-где удаётся всё-таки и выступить.Лолита, автор бессмертного выражения "А что с москаликами надо делать? Потреблять? Вот я их и потребляю" благополучно выступит на "Песне года - 2024" в России.Будет петь Игорь Николаев. "Дельфину" по сравнению с остальными совсем немного - в январе 2025 Николаеву исполнится 65 лет.Но тот же вопрос: какие хиты в 2024 создал автор "Выпьем за любовь" и "Малинового вина"?Будет на "Песне года" Артур Пирожков (Ревва). Давно не видели? Да вот примерно с начала СВО и не видели.Но крадучись, тихонько "Артур Пирожков" (Александр Ревва) опять вернулся на эстраду. Причём сразу на Песню года!Что споют?Ну а все таки, что же будут петь? Что можно понять из отрывков шоу?Киркоров споёт что-то про:"май, где я оставил тебе свой рай".Аллегрова будет взывать в молитве:"Отче, исцели!"Пирожков:"Вот идёт она, сладкая как мёд, мне сегодня повезёт".Отмены концертов: Долина, Киркоров, ВалерияМожно сказать: а вот если эти исполнители популярны, как и раньше? Может, людям нравятся исполнители "за 60".Но дело в том, что с этого года отменяются концерты у очень многих звёзд прошлых лет. Может быть, и раньше тоже так было, но в последний год это приняло прямо всеобщий характер.Это уже тенденция.Только за последние полгода отменились концерты у Валерии, Долиной, Киркорова - не раскуплены билеты.Отменились недавно концерты в Испании у Лаймы Вайкуле и супруги Валерия Меладзе Джанабаевой. Отменились концерты Малинина.Но их мы по крайней мере на "Песне года" не увидим.И Кристину Орбакайте не увидим. Весь 2023 год Кристина провела в США, но в конце 2023, как обычно, приехала на "Песню года". С привычной улыбкой Кристина приготовилась получить премию, провести десяток концертов по России, и уехать назад, домой, в Майами.В этом году нет Кристины, нет Малинина, нет ещё некоторых "релокантов", которые выбрали жизнь и недвижимость за рубежом.Но основной "костяк" на сцене. Как и 40 лет тому назад.У нас отмена!А причина отмены концертов банальна - поколения, которые слушали Киркорова или Долину, больше не ходят на концерты.Либо, увы, сами уже стали пожилыми людьми, которым не до концертов.Либо потеряли интерес к этому виду досуга.И самое важное, что отмечают многие зрители в соцсетях: нет новых песен. Программа, которую привозят "звёзды", состоит из их старых хитов, которым уже несколько десятков лет.Конечно, у всех есть и новая программа. Но она чаще всего не интересная, бесцветная.Поэтому концерты и отменяются. Но "Песня года" широко открывает двери, чтобы те, кто отказался ходить на концерты "звёзд эстрады", всё-таки получили, пусть и насильно, свою порцию "музыкально-песенного материала."Как сказал в интервью наш знаменитый поэт - песенник Илья Резник:"Недавно пересмотрел фестиваль 1976 года. 25 совершенно гениальных композиций! Эти шедевры создавали настоящие мастера: Фельцман, Фрадкин, Пахмутова, Таривердиев, Паулс. Сердечные, душевные песни, которые живут до сих пор!""Я много раз видел мешки писем, которые зрители присылали в музыкальные редакции "Останкино" из разных уголков страны. Именно на основании мнения зрителей составляли финальный вариант программы. ""Песню года" надо закрывать, считает Илья Резник:"Этот фестиваль себя изжил. Если вдруг его перестанут проводить, мы ничего не потеряем. Там нет ни одного достойного произведения."Ну а пока что, в новогоднюю ночь, увы, мы опять увидим всё тех же, как и 40, и 30, и 20 лет подряд, исполнителей.А может, лучше тогда уже, как Илья Резник, запастись записями "Песни года 76" или других достойных лет и посмотреть и послушать действительно настоящие, без кавычек, шедевры советской эстрады?Впрочем, очевидно главное. Наша эстрада - в кризисе. Времена сменились, молодежь увлекают другие песни и другая музыка, которой пока, видимо, на телевидение нет входа. Ветераны эстрады в этом не виноваты, просто их песни могли бы заиграть новыми гранями на фоне новых. Но новых то ли нет, то ли они не допущены к этому празднику жизни. И чинить это должны все же сами музыканты, исполнители, продюсеры и режиссеры.

россия

гагра

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, гагра, испания, филипп киркоров, сергей лещенко, ирина аллегрова, эксклюзив