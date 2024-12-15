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Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии

Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии - 15.12.2024 Украина.ру

Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии

ФРГ несёт ответственность за гибель людей на Украине и в России, что важно знать правительству Германии, ЕС и НАТО. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2024-12-15T11:14

2024-12-15T11:14

2024-12-15T11:14

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Поводом стало обращение посла Германии, который на рождественском концерте в Москве призвал к миру на Украине, "так как гибнут люди по обе стороны".Захарова посчитала важным знать послу Александру Ламбсдорффу, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине. Берлин отметился в этой истории от свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими "майданов" до поставок вооружений."Зеленский отказался от рождественского перемирия. Как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать, - констатировала Захарова. - Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США".Она также отметила в своём телеграм-канале, что за два года никто из представителей НАТО и ЕС не разблокировал переговорный процесс.По мнению Захаровой, можно было бы ещё призвать силы небесные. При этом она выразила сомнение в том, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли.Также на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему Больше новостей на эту тему в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря

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