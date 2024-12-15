Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии - 15.12.2024 Украина.ру
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Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии
Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии - 15.12.2024 Украина.ру
Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии
ФРГ несёт ответственность за гибель людей на Украине и в России, что важно знать правительству Германии, ЕС и НАТО. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2024-12-15T11:14
2024-12-15T11:14
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Поводом стало обращение посла Германии, который на рождественском концерте в Москве призвал к миру на Украине, "так как гибнут люди по обе стороны".Захарова посчитала важным знать послу Александру Ламбсдорффу, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине. Берлин отметился в этой истории от свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими "майданов" до поставок вооружений."Зеленский отказался от рождественского перемирия. Как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать, - констатировала Захарова. - Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США".Она также отметила в своём телеграм-канале, что за два года никто из представителей НАТО и ЕС не разблокировал переговорный процесс.По мнению Захаровой, можно было бы ещё призвать силы небесные. При этом она выразила сомнение в том, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли.Также на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему Больше новостей на эту тему в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
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новости, германия, украина, россия, дональд трамп, ес, нато, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, мид фрг, посол, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия, сво, гибель, жертвы, потери, военная помощь
Новости, Германия, Украина, Россия, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ, МИД ФРГ, посол, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия, СВО, гибель, жертвы, потери, военная помощь

Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии

11:14 15.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ФРГ несёт ответственность за гибель людей на Украине и в России, что важно знать правительству Германии, ЕС и НАТО. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Поводом стало обращение посла Германии, который на рождественском концерте в Москве призвал к миру на Украине, "так как гибнут люди по обе стороны".
Захарова посчитала важным знать послу Александру Ламбсдорффу, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине. Берлин отметился в этой истории от свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими "майданов" до поставок вооружений.
"Зеленский отказался от рождественского перемирия. Как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать, - констатировала Захарова. - Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США".
Она также отметила в своём телеграм-канале, что за два года никто из представителей НАТО и ЕС не разблокировал переговорный процесс.
"Прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития, - заявила Захарова. - Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому".
По мнению Захаровой, можно было бы ещё призвать силы небесные. При этом она выразила сомнение в том, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли.
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