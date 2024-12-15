СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВсероссийский фестиваль прессы Министерства Обороны РФ "МЕДИА-АС-2015"
Отмечаемый 15 декабря в России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей – это не только скорбная дата, но и повод сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание. Об этом сообщили в СК РФ.
"Сегодня мы вновь вспоминаем, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, чья профессия остается крайне необходимой, но зачастую опасной. Мы скорбим о погибших представителях журналистского сообщества. До последней минуты они оставались верны незыблемым журналистским принципам: объективность, гласность, оперативность. Они не боялись угроз, осознанно шли на риск ради правды, во имя долга. Их имена навсегда вписаны в историю страны, они звучат в сердцах коллег, товарищей, бережно хранящих память о подвиге и героизме павших", - сказано в официальном сообщении.
В российском Следственном комитете напомнили, что многие из погибших журналистов стали жертвами вооруженных конфликтов. Журналисты и военкоры работали на передовой.
"Так, вооруженная агрессия в Югославии унесла жизни Виктора Ногина и Геннадия Куренного, трагическая судьба которых стала причиной установления скорбной даты в нашей стране", - отметили в СК РФ.
Там также напомнили о журналистах, погибших в результате агрессии украинских вооруженных формирований. Погибшие стремились не к славе, но к возможности донести до мировой общественности реальную картину происходящего и обстоятельства преступлений.
Олег Клоков, Владлен Татарский, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Борис Максудов, Ростислав Журавлев, Валерий Кожин, Семен Еремин - все они стали примером пример для будущих поколений, констатировали в российском правоохранительном ведомстве.
"И наш долг - сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание", - заявили в СК РФ.