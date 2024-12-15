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СК России напомнил о наказании за убийства журналистов

СК России напомнил о наказании за убийства журналистов - 15.12.2024 Украина.ру

СК России напомнил о наказании за убийства журналистов

Отмечаемый 15 декабря в России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей – это не только скорбная дата, но и повод сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание. Об этом сообщили в СК РФ.

2024-12-15T10:10

2024-12-15T10:10

2024-12-15T10:10

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"Сегодня мы вновь вспоминаем, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, чья профессия остается крайне необходимой, но зачастую опасной. Мы скорбим о погибших представителях журналистского сообщества. До последней минуты они оставались верны незыблемым журналистским принципам: объективность, гласность, оперативность. Они не боялись угроз, осознанно шли на риск ради правды, во имя долга. Их имена навсегда вписаны в историю страны, они звучат в сердцах коллег, товарищей, бережно хранящих память о подвиге и героизме павших", - сказано в официальном сообщении.В российском Следственном комитете напомнили, что многие из погибших журналистов стали жертвами вооруженных конфликтов. Журналисты и военкоры работали на передовой."Так, вооруженная агрессия в Югославии унесла жизни Виктора Ногина и Геннадия Куренного, трагическая судьба которых стала причиной установления скорбной даты в нашей стране", - отметили в СК РФ.Там также напомнили о журналистах, погибших в результате агрессии украинских вооруженных формирований. Погибшие стремились не к славе, но к возможности донести до мировой общественности реальную картину происходящего и обстоятельства преступлений.Олег Клоков, Владлен Татарский, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Борис Максудов, Ростислав Журавлев, Валерий Кожин, Семен Еремин - все они стали примером пример для будущих поколений, констатировали в российском правоохранительном ведомстве.Ранее в МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов Также на эту тему: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать Ранее в новостях: Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России

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новости, россия, югославия, москва, владлен татарский, ростислав журавлёв, поддубный, ск рф, следственный комитет, журналисты, журналистика, убийства журналистов, сво, ато