СК России напомнил о наказании за убийства журналистов - 15.12.2024 Украина.ру
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СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
СК России напомнил о наказании за убийства журналистов - 15.12.2024 Украина.ру
СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
Отмечаемый 15 декабря в России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей – это не только скорбная дата, но и повод сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание. Об этом сообщили в СК РФ.
2024-12-15T10:10
2024-12-15T10:10
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"Сегодня мы вновь вспоминаем, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, чья профессия остается крайне необходимой, но зачастую опасной. Мы скорбим о погибших представителях журналистского сообщества. До последней минуты они оставались верны незыблемым журналистским принципам: объективность, гласность, оперативность. Они не боялись угроз, осознанно шли на риск ради правды, во имя долга. Их имена навсегда вписаны в историю страны, они звучат в сердцах коллег, товарищей, бережно хранящих память о подвиге и героизме павших", - сказано в официальном сообщении.В российском Следственном комитете напомнили, что многие из погибших журналистов стали жертвами вооруженных конфликтов. Журналисты и военкоры работали на передовой."Так, вооруженная агрессия в Югославии унесла жизни Виктора Ногина и Геннадия Куренного, трагическая судьба которых стала причиной установления скорбной даты в нашей стране", - отметили в СК РФ.Там также напомнили о журналистах, погибших в результате агрессии украинских вооруженных формирований. Погибшие стремились не к славе, но к возможности донести до мировой общественности реальную картину происходящего и обстоятельства преступлений.Олег Клоков, Владлен Татарский, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Борис Максудов, Ростислав Журавлев, Валерий Кожин, Семен Еремин - все они стали примером пример для будущих поколений, констатировали в российском правоохранительном ведомстве.Ранее в МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов Также на эту тему: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать Ранее в новостях: Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
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новости, россия, югославия, москва, владлен татарский, ростислав журавлёв, поддубный, ск рф, следственный комитет, журналисты, журналистика, убийства журналистов, сво, ато
Новости, Россия, Югославия, Москва, Владлен Татарский, Ростислав Журавлёв, Поддубный, СК РФ, Следственный комитет, журналисты, журналистика, убийства журналистов, СВО, АТО

СК России напомнил о наказании за убийства журналистов

10:10 15.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВсероссийский фестиваль прессы Министерства Обороны РФ "МЕДИА-АС-2015"
Всероссийский фестиваль прессы Министерства Обороны РФ МЕДИА-АС-2015 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Отмечаемый 15 декабря в России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей – это не только скорбная дата, но и повод сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание. Об этом сообщили в СК РФ.
"Сегодня мы вновь вспоминаем, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, чья профессия остается крайне необходимой, но зачастую опасной. Мы скорбим о погибших представителях журналистского сообщества. До последней минуты они оставались верны незыблемым журналистским принципам: объективность, гласность, оперативность. Они не боялись угроз, осознанно шли на риск ради правды, во имя долга. Их имена навсегда вписаны в историю страны, они звучат в сердцах коллег, товарищей, бережно хранящих память о подвиге и героизме павших", - сказано в официальном сообщении.
В российском Следственном комитете напомнили, что многие из погибших журналистов стали жертвами вооруженных конфликтов. Журналисты и военкоры работали на передовой.
"Так, вооруженная агрессия в Югославии унесла жизни Виктора Ногина и Геннадия Куренного, трагическая судьба которых стала причиной установления скорбной даты в нашей стране", - отметили в СК РФ.
Там также напомнили о журналистах, погибших в результате агрессии украинских вооруженных формирований. Погибшие стремились не к славе, но к возможности донести до мировой общественности реальную картину происходящего и обстоятельства преступлений.
Олег Клоков, Владлен Татарский, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Борис Максудов, Ростислав Журавлев, Валерий Кожин, Семен Еремин - все они стали примером пример для будущих поколений, констатировали в российском правоохранительном ведомстве.
"И наш долг - сделать все, чтобы виновные в их гибели понесли заслуженное наказание", - заявили в СК РФ.
Ранее в МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов
Также на эту тему: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
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НовостиРоссияЮгославияМоскваВладлен ТатарскийРостислав ЖуравлёвПоддубныйСК РФСледственный комитетжурналистыжурналистикаубийства журналистовСВОАТО
 
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