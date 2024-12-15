Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки - 15.12.2024 Украина.ру
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Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки
Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки - 15.12.2024 Украина.ру
Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки
Дональд Трамп назначил Девина Нунеса председателем Консультативного совета президента США по вопросам разведки. Об этом избранный президент США сообщил своим подписчикам в соцсети.
2024-12-15T12:28
2024-12-15T12:28
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Дэвин Нуньес сейчас руководит платформой социальных сетей Truth Social. Во время первой каденции Трампа он возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США.Нуньес во главе комитета отметился рядом резонансных заявлений. В частности, он утверждал, что ФБР вступило в сговор Демпартии против Трампа, сфабриковав расследование фейкового российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Тогда Трамп победил кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон – жену бывшего президента США Билла Клинтона, отметившегося развязыванием агрессивных войн и сексуальным скандалом в Белом доме.Консультативный совет президента США по вопросам разведки вырабатывает для главы государства рекомендации, касающиеся деятельности, планирования и оценки эффективности работы спецслужб.В субботу Трамп также назначил руководителя IBM и бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Троя Эдгара заместителем главы министерства. Он также назначил бизнесмена Билла Уайта послом США в Бельгии.Также на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почемуОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире Больше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, хиллари клинтон, билл клинтон, фбр, спецслужба, белый дом, внешняя политика
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, ФБР, спецслужба, Белый дом, внешняя политика

Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки

12:28 15.12.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Дональд Трамп назначил Девина Нунеса председателем Консультативного совета президента США по вопросам разведки. Об этом избранный президент США сообщил своим подписчикам в соцсети.
Дэвин Нуньес сейчас руководит платформой социальных сетей Truth Social. Во время первой каденции Трампа он возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США.
"Девин будет опираться на свой опыт председателя Комитета по разведке Палаты представителей и своей ключевой роли в разоблачении ложной информации под названием "Россия, Россия, Россия", чтобы предоставить мне независимые оценки эффективности и правильности деятельности разведывательного сообщества США", - сообщил Трамп.
Нуньес во главе комитета отметился рядом резонансных заявлений. В частности, он утверждал, что ФБР вступило в сговор Демпартии против Трампа, сфабриковав расследование фейкового российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Тогда Трамп победил кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон – жену бывшего президента США Билла Клинтона, отметившегося развязыванием агрессивных войн и сексуальным скандалом в Белом доме.
Консультативный совет президента США по вопросам разведки вырабатывает для главы государства рекомендации, касающиеся деятельности, планирования и оценки эффективности работы спецслужб.
В субботу Трамп также назначил руководителя IBM и бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Троя Эдгара заместителем главы министерства. Он также назначил бизнесмена Билла Уайта послом США в Бельгии.
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