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Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась

Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась - 15.12.2024 Украина.ру

Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась

Насильственная мобилизация негативно сказалась на боеспособности 155-й бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская" - почти половина её личного состава дезертировала. Об этом заявил редактор украинского издания Юрий Бутусов.

2024-12-15T15:31

2024-12-15T15:31

2024-12-15T15:31

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155-я бригада ВСУ была подготовлена и оснащена во Франции за счёт французского бюджета. Об отправке la brigade Anne de Kyiv в зону СВО официальный Париж сообщил в конце ноября.Не прошло и месяца, как бригада отметилась массовым дезертирством. Бутусов констатировал "огромное количество случаев самовольного оставления части из числа тех, кого туда засунули - в эту бригаду".Проблема, по его мнению, в "бусифицированных" - так называют насильственно мобилизованных, отлавливаемых военкомами повсеместно с доставкой в ТЦК (переименованные военкоматы) на "бусиках" (микроавтобусах)."Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы буквально — вот этих бусифицированных, сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, в 155-ю бригаду, они сразу по прибытии поехали домой", — заявил Бутусов.В эфире своего YouTube-канала Бутусов сообщил, что командира бригады сняли с должности. Сама бригада численностью около трёх тысяч человек по прибытию из Франции в зону СВО продемонстрировала крайне низкую боеспособность.До этого, 18 ноября на полях Совета глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна на своей территории подготовила и оснастила бригаду из украинских военнослужащих "Анна Киевская", которая через несколько дней будет в зоне СВО. Подробности в публикации Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская" Интервью на эту тему: Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа Также автор издания Украина.ру Павел Котов оценил ситуацию в публикации Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?

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