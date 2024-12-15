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"Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему

"Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему - 15.12.2024 Украина.ру

"Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему

Запад видел украинцев пешками в своей игре, которая довела Украину до опасного состояния в СВО. Об этом в своей статье для Hill рассказал бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон.

2024-12-15T10:56

2024-12-15T10:56

2024-12-15T10:56

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По мнению эксперта, избрание Дональда Трампа президентом США способствует завершению конфликта с Россией и в зоне СВО "прекращение огня уже на подходе". Однако сражения на Украине могли давно прекратиться и Запад, настаивая на их продолжении, довёл Киев до невыгодной переговорной позиции, считает Дуглас Маккиннон.Он указал на ответственность, которую несут за срыв мирных переговоров с Москвой весной 2022 года президент США Джо Байден и на то время британский премьер-министр Борис Джонсон."Еще в 1939 году Уинстон Черчилль описал Россию как "загадку, обернутую в тайну внутри головоломки". Что касается того, что происходит на Украине сегодня, а также того, что было организовано в стране в 2014 году, возможно, имеет смысл обновить цитату Черчилля, сказав об Украине: "Это загадка, обернутая в тайну внутри головоломки… засунутая в кроличью нору, а затем подожженная". Кажется, существует очень много вопросов, на которые некоторые очень влиятельные люди не хотят отвечать ни при каких обстоятельствах", - заметил Маккиннон.Среди таких вопросов по Украине он назвал нежелание западных политиков останавливать бойню на Украине. При этом, отметил эксперт, в США три человека немедленно выступили против неё, предупредив о том, какой ужас она может породить — Дональд Трамп, избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс и Роберт Ф. Кеннеди-младший. Все они подверглись очернению западной пропагандистской машины.Три человека, которые постоянно стремились спасти жизни украинского народа; три человека, которые постоянно подвергали сомнению мотивы войны; и три человека, которых постоянно игнорировали и очерняли многие представители либеральных СМИ, а также те, кто подбадривал украинский народ, чтобы тот пошел в пасть российской военной машины."Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня, - отметил Маккиннон. - Хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры" с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых, одноразовых пешек".Маккиннон уверен, что на Западе стоит задуматься о содеянном и прекратить "лидерам", "экспертам" и спекулянтам посылать молодых людей на смерть.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада Больше новостей на эту тему в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря

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новости, украина, запад, сша, дональд трамп, черчилль, джо байден, пентагон, сво, жертвы, потери, потери всу, территориальные потери, политика, международная политика, внешняя политика, геополитика, россия, борис джонсон, британия