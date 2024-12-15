“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово
ВС РФ выходят к промзоне Курахово Донецкой Народной Республики, а также продвигаются со стороны Старых Тернов. После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово противнику придется быстро отходить, или он будет уничтожен без всякого котла
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
По его словам, потеря самого высокого здания в Курахово не отразилась на ВСУ должным образом, так как это был последний узел обороны, который находился в окружении.
“Наши войска уже взяли Горсовет. Это не просто центр города, это вся многоэтажная застройка. <...> Сейчас мы выходим к кураховской промке (промзоне - Ред.), причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Поэтому штурм промки будет проходить с двух сторон”, — рассказал Онуфриенко.
Он также отметил, что котел вокруг Курахово замкнуть невозможно, потому что от наступающих от Старых Тернов с севера до наступающих с юга большое расстояние.
“После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово противнику придется быстро отходить, или он будет уничтожен без всякого котла. Уходить ВСУ придется полями, под огнем”, — подытожил Онуфриенко.
В четверг, 12 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия выбила ВСУ из Сонцовки севернее Курахово.
Накануне этого Рогов рассказал, что ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Он отметил, что российский флаг был установлен на элеваторе, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона.
11 декабря, 11:41На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 декабря агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов