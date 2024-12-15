https://ukraina.ru/20241215/1059625274.html

“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово

“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово - 15.12.2024 Украина.ру

“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово

ВС РФ выходят к промзоне Курахово Донецкой Народной Республики, а также продвигаются со стороны Старых Тернов. После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово противнику придется быстро отходить, или он будет уничтожен без всякого котла

2024-12-15T05:20

2024-12-15T05:20

2024-12-15T05:20

новости

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

вс рф

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.По его словам, потеря самого высокого здания в Курахово не отразилась на ВСУ должным образом, так как это был последний узел обороны, который находился в окружении.Он также отметил, что котел вокруг Курахово замкнуть невозможно, потому что от наступающих от Старых Тернов с севера до наступающих с юга большое расстояние.“После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово противнику придется быстро отходить, или он будет уничтожен без всякого котла. Уходить ВСУ придется полями, под огнем”, — подытожил Онуфриенко.В четверг, 12 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия выбила ВСУ из Сонцовки севернее Курахово.Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - РоговНакануне этого Рогов рассказал, что ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Он отметил, что российский флаг был установлен на элеваторе, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона.Полный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

https://ukraina.ru/20241211/1059569061.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, детали