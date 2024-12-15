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"Укрэнерго" обновило графики отключений электроснабжения регионов Украины

"Укрэнерго" обновило графики отключений электроснабжения регионов Украины - 15.12.2024 Украина.ру

"Укрэнерго" обновило графики отключений электроснабжения регионов Украины

Украинская госкомпания "Укрэнерго" вводит с 16 декабря новые графики отключений электроснабжения в регионах Украины. Об этом 15 декабря сообщил гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

2024-12-15T13:42

2024-12-15T13:42

2024-12-15T13:42

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Согласно обновлённым графикам, все шесть групп отключений электроснабжения будут разделены на 12 подгрупп. Такая мера позволит отключать подгруппу, а не всю группу.Кроме того, отключения станут измеряться получасовыми интервалами. Такая мера тоже позволит снизить дискомфорт потребителей."Новый подход позволяет обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих версиях графиков", - отметил Коваленко.До этого министерство энергетики Украины утвердило обновленную инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что для бытового потребления каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди — для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.Согласно документу, на обесточивание и запитку абонентов отводится до получаса. Графики почасовых отключений во всех областях будут унифицированы. Окончательное выравнивание продолжительности перерыва электроснабжения будет происходить по итогам недели за это будут отвечать операторы системы распределения, нформировала украинская госкомпания.Также будет усилен контроль потребления электроэнергии для промышленности и других субъктов хозяйстивования.Аварийне отключения, отметили в "Укрэнерго", сохраняют актуальность наряду с новым форматом отключений.Ранее на эту тему: Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

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новости, украина, укрэнерго, дтэк, энергетика, энергетический кризис, энергоресурсы, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, электричество, электроэнергетика, инфраструктура, сво, таганрог