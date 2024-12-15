https://ukraina.ru/20241215/1059667094.html

Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря - 15.12.2024 Украина.ру

Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

В МИД РФ заявили, что виновные в гибели российских журналистов понесут ответственность. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-15T13:15

2024-12-15T13:15

2024-12-15T14:13

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Виновные в гибели российских журналистов боевики украинского режима, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."В уходящем году от рук боевиков преступного киевского режима погибли Семён Ерёмин, Валерий Кожин, Никита Цицаги, Юлия Кузнецова. Не забудем их имена, как павших жертвами украинских неонацистов и их приспешников. Навечно в наших сердцах останутся Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Дарья Дугина, Олег Клоков, Максим Фомин (Владлен Татарский), Ростислав Журавлёв, Борис Максудов", — заявила Захарова в комментарии по поводу Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.Захарова подчеркнула, что за российскими журналистами целенаправленно охотятся и это неспроста."Целенаправленная охота за российскими журналистами и военкорами, которую ведут украинские головорезы, – прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения таких террористических методов со стороны западных кураторов киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий", — указала представитель МИД РФ.Она назвала "вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов" ситуацию, сложившуюся вокруг доклада Гендиректора по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, в котором были сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом."На прошедшем два дня назад, 13 декабря, профильном заседании в Париже Межправительственного совета Международной программы развития и коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО российской делегации при поддержке целого ряда стран Глобального Юга удалось не допустить утверждения содержащего недостоверную информацию доклада Гендиректора ЮНЕСКО. Отчаянно защищавшие свою протеже О.Азуле страны "коллективного Запада" фактически разоблачили свои лицемерные подходы к вопросам безопасности представителей СМИ, в очередной раз продемонстрировав широкой общественности то, что на самом деле представляет из себя "миропорядок, основанный на правилах" – права и свободы для избранных и презрение и нигилизм для всех остальных", — отметила Захарова.Она заявила, что Россия никогда не согласится с подобным двуличным подходом и продолжит добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и её Гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей."Чувствуем безоговорочную поддержку нашим усилиям со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства Организации в многочисленных обращениях на имя её Генерального директора. Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за неё свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем. Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", — подытожила Захарова.Российский военкор Александр Коц вспомнил о своём коллеге — погибшем в 2014 году в Донбассе фотокорреспонденте МИА "Россия Сегодня" Андрее Стенине, а также о том, как прибыл на место его гибели."Я стоял на этом поле рядом с его сгоревшей машиной, смотрел на следы от протекторов и пытался понять, что он сделал не так. Но, как и в случае с Антоном Волошиным и Игорем Корнелюком, я не нашел фатальных ошибок. Они просто выполняли свою работу, которая, так сложилось, сопряжена с риском для жизни. Как Максим Фомин и Дарья Дугина. Как Ростик Журавлев и Боря Максудов. Как Сема Еремин и Валера Кожин. Как офицеры пресс-службы Министерства обороны… ", — рассказал Коц.Он призвал помнить о погибших журналистах.Обстрелы и налётыУтром 15 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 29 ударов.Все обстрелы ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив в общей сложности 84 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых автомобилей, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 10 снарядов калибром 155 мм, БПЛА-камикадзе и сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Хроники Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 34 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 7; Новая Каховка — 5; Солонцы — 3; Голая Пристань — 5; Таврийск — 4; Каиры — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки и Козачьи Лагеря.Утром 15 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Повреждены остекление в двух квартирах и частном доме. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Майский, Разумное, сёлам Ближнее, Головино, Красное, Красный Хутор, Николаевка, Новая Нелидовка, Репное, Таврово, Щетиновка и Ясные Зори выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников, из которых 13 сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки беспилотника на жилой дом произошла страшная трагедия: погиб 9-летний мальчик. Ранены его мама и семимесячная сестра. Мама с дочерью находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. За прошедшие сутки повреждены 7 частных домовладений, надворная постройка и 3 автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе село Байцуры подверглось атакам с помощью 3 дронов. Повреждён социальный объект.В Валуйском муниципальном округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — транспортное средство повреждено. Пострадавших нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Козинка, Пороз и Почаево выпущен 31 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и разрушений", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Демидовка и Репяховка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. Последствий нет.Над Прохоровским районом российской системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены 2 МКД, один частный дом и автомобиль", — сообщал губернатор.Позднее он дважды предупреждал земляков о ракетной опасности.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об оценке происходящего украинскими экспертами - в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, мария захарова, александр коц, вячеслав гладков, юнеско, вооруженные силы украины