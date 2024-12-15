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Армия России освободила Пушкино в ДНР

Армия России освободила Пушкино в ДНР - 15.12.2024 Украина.ру

Армия России освободила Пушкино в ДНР

Освобождён населённый пункт Пушкино в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-15T12:39

2024-12-15T12:39

2024-12-15T12:39

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Пушкино освобождено в результате активных наступательных действий российской группировки войск "Центр". При этом нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко (ДНР).Российскими военнослужащими отражены 10 контратак противника.Потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, а также две БМП Bradley, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119.Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны РФ, противник потерял уничтоженными: 650 самолетов, 283 вертолета, 37809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей ПетровкиТакже на эту тему: "Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почемуБольше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, потери всу, днр, сво, новые регионы