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Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки

Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки - 15.12.2024 Украина.ру

Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки

При освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили запертых в подвалах мирных жителей, которых третировали жившие в их домах солдаты ВСУ. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны РФ.

2024-12-15T11:47

2024-12-15T11:47

2024-12-15T11:47

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Петровку освободили военнослужащие группировки войск "Центр". При поддержке бронегруппы штурмовики стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Затем они зашли в Петровку, заблокировав отступление ВСУ."В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - сообщили в Минобороны РФ.По словам российских военнослужащих, Петровка была плохо укреплена. Один из них рассказал, как удалось освободить местных жителей и что с ними происходило под властью защитников режима Зеленского.Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Также сообщалось, что ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий Больше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря

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новости, россия, донецкая народная республика, всу, мирные жители, днр, сво, спецоперация