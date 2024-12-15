Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки - 15.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241215/1059664759.html
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки - 15.12.2024 Украина.ру
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
При освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили запертых в подвалах мирных жителей, которых третировали жившие в их домах солдаты ВСУ. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны РФ.
2024-12-15T11:47
2024-12-15T11:47
новости
россия
донецкая народная республика
всу
мирные жители
днр
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059664639_0:1:608:343_1920x0_80_0_0_862a6e1adf43ca2d8cffe1f712ab06a2.jpg
Петровку освободили военнослужащие группировки войск "Центр". При поддержке бронегруппы штурмовики стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Затем они зашли в Петровку, заблокировав отступление ВСУ."В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - сообщили в Минобороны РФ.По словам российских военнослужащих, Петровка была плохо укреплена. Один из них рассказал, как удалось освободить местных жителей и что с ними происходило под властью защитников режима Зеленского.Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Также сообщалось, что ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий Больше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
россия
донецкая народная республика
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059664639_76:0:533:343_1920x0_80_0_0_7002c0608002159e1fdbffc5bccec89e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, всу, мирные жители, днр, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВСУ, мирные жители, ДНР, СВО, Спецоперация

Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки

11:47 15.12.2024
 
Петровку в ДНР освободили военнослужащие группировки войск "Центр"
Петровку в ДНР освободили военнослужащие группировки войск Центр
Читать в
ДзенTelegram
При освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили запертых в подвалах мирных жителей, которых третировали жившие в их домах солдаты ВСУ. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны РФ.
Петровку освободили военнослужащие группировки войск "Центр". При поддержке бронегруппы штурмовики стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Затем они зашли в Петровку, заблокировав отступление ВСУ.
"В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - сообщили в Минобороны РФ.
По словам российских военнослужащих, Петровка была плохо укреплена. Один из них рассказал, как удалось освободить местных жителей и что с ними происходило под властью защитников режима Зеленского.
"Были мирные жители. Мы их освободили - бабушки, дедушки, сидели, прятались в подвалах, - рассказал российский военнослужащий. - Они были рады, что мы пришли и помогли им избавиться от украинских военнослужащих, которые их кошмарили, еду забирали у них, как они рассказывали нам".
Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Также сообщалось, что ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий
Больше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВСУмирные жителиДНРСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Трамп назначил Нуньеса главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки
11:47Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
11:14Захарова разъяснила контекст рождественского призыва к миру посла Германии
10:56"Теперь Украина окажется в гораздо худшем положении": бывший чиновник Пентагона объяснил, почему
10:10СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
09:52Будут ли протесты православных верующих в России? Ищенко о скандальных решениях Центробанка
09:33Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке
09:21Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
08:00Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
07:50Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу
07:44Украинская кухня: рецепт сала
07:35Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер
07:20Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году
07:00Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши
06:10Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой
05:50Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина
05:20“Осталась только промзона”: Онуфриенко рассказал про последние шаги ВС РФ к взятию Курахово
03:30Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины"
03:28Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу
18:39Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
Лента новостейМолния