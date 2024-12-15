https://ukraina.ru/20241215/1059664759.html
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки - 15.12.2024 Украина.ру
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
При освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили запертых в подвалах мирных жителей, которых третировали жившие в их домах солдаты ВСУ. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны РФ.
2024-12-15T11:47
2024-12-15T11:47
2024-12-15T11:47
новости
россия
донецкая народная республика
всу
мирные жители
днр
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059664639_0:1:608:343_1920x0_80_0_0_862a6e1adf43ca2d8cffe1f712ab06a2.jpg
Петровку освободили военнослужащие группировки войск "Центр". При поддержке бронегруппы штурмовики стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Затем они зашли в Петровку, заблокировав отступление ВСУ."В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - сообщили в Минобороны РФ.По словам российских военнослужащих, Петровка была плохо укреплена. Один из них рассказал, как удалось освободить местных жителей и что с ними происходило под властью защитников режима Зеленского.Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Также сообщалось, что ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий Больше новостей представлено в обзоре Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
россия
донецкая народная республика
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059664639_76:0:533:343_1920x0_80_0_0_7002c0608002159e1fdbffc5bccec89e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, всу, мирные жители, днр, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВСУ, мирные жители, ДНР, СВО, Спецоперация
Российские штурмовики освободили запертых в подвалах жителей Петровки
При освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили запертых в подвалах мирных жителей, которых третировали жившие в их домах солдаты ВСУ. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны РФ.