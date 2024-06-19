https://ukraina.ru/20240619/1055718685.html

Россия: настоящие условия мира

Россия: настоящие условия мира - 19.06.2024 Украина.ру

Россия: настоящие условия мира

Противостояние между Россией и США началось ещё в конце 90-х годов. Путин ещё не был президентом, а премьер Примаков уже разворачивал самолёт над Атлантикой, российские десантники совершали бросок на Приштину, а ельцинский Кремль выражал осторожное но недвусмысленное недовольство тем, что США нагло игнорируют законные интересы России.

2024-06-19T06:29

2024-06-19T06:29

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При этом уже тогда Москва предостерегала от попытки построения однополярного мира.Предостерегать, правда, было поздно – однополярный мир уже был построен, а США чувствовали себя настолько уверенно, что не обращали внимания на российское недовольство, позволяя себе просто игнорировать демарши Кремля.В краткосрочной перспективе Вашингтон вроде бы ничем не рисковал – у России в конце 90-х явно не было сил для активного противодействия американскому гегемонизму. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе американцы просчитались. Этот просчёт не просто странен, он свидетельствует о глубоком интеллектуальном кризисе американской политической элиты.Любой мало-мальски грамотный человек, не забираясь далеко в седую древность, только на примере попытки изоляции СССР (а по факту вычёркивания России из числа великих держав) в 20-е – 30-е годы ХХ века, совпавшего по времени с версальским унижением Германии победившими союзниками, сделал бы вывод об опасности отказа от учёта интересов временного ослабленной но не добитой великой державы.Такие государства обладают огромным потенциалом, позволяющим им быстро восстанавливать силы даже после самых катастрофических поражений. Отказ партнёров от добровольного учёта их интересов, приводит к необходимости убедить их в неконструктивности такого подхода (в том числе и силовым путём).Глупость американских политиков, пытавшихся вычеркнуть Россию 90-х из числа великих держав заключалась ещё и в том, что при всех внутренних проблемах, Россия оставалась наряду с США единственным государством, чей ядерный потенциал позволял уничтожить любого (одиночного или коллективного) военного противника. Доводить такое государство до крайности было предельно опасно. Но именно этим американцы и занялись с ранних нулевых."Революция роз" 2003 года в Грузии, "Оранжевая революция" 2004/05 годов на Украине и прочие удавшиеся и провалившиеся мятежи на постсоветском пространстве, вплоть до попытки "Болотной революции" 2011-13 годов в России и украинского вооружённого переворота 2014 года являлись попыткой "сдерживания" России, лишения её влияния даже в приграничных с ней странах, формирования антироссийского блока постсоветских стран, который должен был выступить своего рода подпираемым коллективным Западом, но не входящим в его состав, санитарным кордоном, блокирующим политические инициативы, а главное возможность экономического развития страны. Такой "кордон" если что и в бой с Россией послать не жалко – не своё и воевать за него самим не нужно.Идея заключалась в том, чтобы от Балтики до Чёрного моря, от Чёрного моря до Каспийского и от Каспия до монгольской границы на Россию точила зубы толпа бывших советских республик, спаянных военным и экономическим соглашениями. Не даром американцы до последнего пытались гальванизировать ныне прочно забытый ГУАМ и даже расширить его до ГУУАМ, с перспективой дальнейшего расширения. Это и был зародыш антироссийского постсоветского альянса "республик-сестёр".Именно для этого и понадобилось менять прозападные но прагматичные национальные элиты постсоветских стран, на политиков майдана, готовых по первому американскому свистку уничтожить свои государства, как уничтожает Зеленский Украину. Нужны были те, кто готов воевать с Россией в интересах США, а больше ничего просто не умеет делать.После того, как провалилась идея "санитарного кордона" (кроме Прибалтики и Украины США нигде не смогли создать устойчивую суицидальную власть), а также рухнула надежда на прозападный переворот в Москве (потенциальные путчисты оказались ещё менее способными к активным действиям, чем члены ГКЧП в августе 1991 года), после того, как в ходе войны 08.08.08. Россия показала что готова защищать свои интересы вооружённой рукой, раз уж не получается по-другому, американцы идею силового сдерживания Москвы, вытеснения её на периферию глобальной политики не оставили.Раз не получилось создать санитарный кордон из постсоветских стран, значит надо подключить к проекту Европу, только и всего. Поскольку же в ЕС входят государства устойчивые с длинной историей и высоким чувством самосохранения, возникла необходимость спровоцировать на границах Европы военный конфликт с участием России, для чего и пригодилась Украина.По мере нарастания американского давления, Россия, вступившая в конфликт с США с начала нулевых (хоть многие этого не заметили) выдвигала и изменяла условия, на которых она была согласна жить с Западом в мире и даже до некоторых пор терпеть американскую гегемонию, но только за пределами своей сферы жизненных интересов.В начале нулевых Россия, ещё предельно слабая, очертила первую сферу своих исключительных интересов. Тогда Москва собрала квартет (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина), в рамках которого планировала договориться о Таможенном союзе. Чтобы ни у кого не было сомнений об истинных мотивах американцев, продавленный ими в президенты Украины с помощью первого майдана Ющенко начал свою деятельность с выхода Украины из всех переговорных форматов, связанных с Таможенным союзом. Больше Киев к этой теме не вернулся, ТС был создан, а затем преобразован в ЕАЭС без Украины.После первого спровоцированного американцами силового столкновения ("Пятидневная война" в августе 2008 года) Россия начала понемногу признавать ориентированные на неё непризнанные квазигосударственные образования на постсоветском пространстве. В 2014 году этот процесс приобрёл системность. С этого момента стало правилом, что если Россию вынуждают применять силу на постсоветском пространстве, то все территории, занятые к моменту заключения мира ВС РФ входят в её состав. Об этом Путин несколько раз говорил открытым текстом, последний в июне 2024 года, когда он предложил Украине модернизированный вариант данной схемы – прекращение огня и начало мирных переговоров, на условии вывода ВСУ со всех территорий, которые были включены в состав России после 2022 года.Но условия начала мирных переговоров не являются условиями собственно мира. Условия мира в ходе мирных переговоров вырабатываются. И вот, накануне отъезда с визитом в КНДР и Вьетнам, Путин делает ещё одно заявление. В этом заявлении президент России впервые очерчивает не условия перемирия с очередным американским прокси, которого удалось натравить на Россию, но выдвигает коренное условие глобального мира.Россия рисует границу новой зоны своих исключительных интересов. Как же она изменилась с начала нулевых, когда, напомню, исключительный интерес России ограничивался Таможенным союзом в составе собственно РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины?Изменились принципиально. Теперь Россия заявляет о необходимости создания единой системы безопасности в Евразии, без участия неевразийских государств.Впервые, пусть и непрямо, Москва поставила вопрос о ликвидации НАТО, поскольку без американского военного присутствия в Европе блок теряет смысл, а США – неевразийская держава. Более того, заявление Москвы – претензия на совместное с Пекином военное лидерство в Евразии (объединённый военный потенциал двух держав является гарантией от любых неприятных неожиданностей).В общем, Вашингтон довоевался до того, что условием мира является передача Европы новым владельцам. Так в 1812 году, для заключения мира, Бонапарту достаточно было отказаться от Герцогства Варшавского, в 1813 году требовалось уже распустить Рейнский союз, в начале 1814 года союзники требовали вернуть Францию в границы 1792 года, а ещё через три месяца условием мира стало отречение.Понятно, что пока что позиция России запросная и если переговоры о глобальном урегулировании начнутся, США могут что-то ещё выторговать. Но, во-первых, переговоры о глобальном урегулировании никто пока что не собирается начинать, наоборот, США полны планов дальнейшего нагнетания обстановки. Во-вторых, впервые в принципе американцам говорят "вас здесь не ждали, убирайтесь восвояси и тогда вас не будут бить".От куска постсоветского пространства до претензий на всю Евразию – таков результат добытый Россией в ходе двадцатилетней конфронтации с США. А ведь ещё ничего не кончилось.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240617/1055692171.html

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россия, сша, украина, владимир путин, ростислав ищенко, евгения примаков, гкчп, ес, еаэс, мнения