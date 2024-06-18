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Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ

Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ - 18.06.2024 Украина.ру

Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников

2024-06-18T09:31

2024-06-18T09:31

2024-06-18T09:41

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Среди опубликованных сведений - вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.В числе установленных лиц - судимые за насильственные действия в отношении детей, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты.В 2023 году СК России заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Украинские военные тогда несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. В частности, 5 декабря 2022 года в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря 2022 года пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.

https://ukraina.ru/20240417/1054570058.html

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хакер, новости, россия, ск рф, беспилотники