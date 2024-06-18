https://ukraina.ru/20240618/1055702812.html
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ - 18.06.2024 Украина.ру
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников
2024-06-18T09:31
2024-06-18T09:31
2024-06-18T09:41
хакер
новости
россия
ск рф
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333491_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_802431e69dac3209b7b10e0161028f6e.jpg
Среди опубликованных сведений - вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.В числе установленных лиц - судимые за насильственные действия в отношении детей, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты.В 2023 году СК России заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Украинские военные тогда несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. В частности, 5 декабря 2022 года в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря 2022 года пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.
https://ukraina.ru/20240417/1054570058.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333491_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_02dd99344f1978c6a5869b7c1ef2663a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хакер, новости, россия, ск рф, беспилотники
хакер, Новости, Россия, СК РФ, беспилотники
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
09:31 18.06.2024 (обновлено: 09:41 18.06.2024)
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников
Среди опубликованных сведений - вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.
В числе установленных лиц - судимые за насильственные действия в отношении детей, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты.
В 2023 году СК России заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы.
По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.
Украинские военные тогда несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. В частности, 5 декабря 2022 года в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.
Кроме того, Киев 26 декабря 2022 года пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.
В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.