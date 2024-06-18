Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ - 18.06.2024 Украина.ру
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Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ - 18.06.2024 Украина.ру
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников
2024-06-18T09:31
2024-06-18T09:41
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Среди опубликованных сведений - вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.В числе установленных лиц - судимые за насильственные действия в отношении детей, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты.В 2023 году СК России заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Украинские военные тогда несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. В частности, 5 декабря 2022 года в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря 2022 года пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.
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хакер, новости, россия, ск рф, беспилотники
хакер, Новости, Россия, СК РФ, беспилотники

Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ

09:31 18.06.2024 (обновлено: 09:41 18.06.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Читать в
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников
Среди опубликованных сведений - вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.
В числе установленных лиц - судимые за насильственные действия в отношении детей, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты.
В 2023 году СК России заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы.
По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.
Украинские военные тогда несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. В частности, 5 декабря 2022 года в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.
Кроме того, Киев 26 декабря 2022 года пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.
В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 21:02
Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканаловВ среду, 17 апреля, на Украине в результате российской атаки было остановлено вещание десятка телеканалов на спутнике Astra. Об этом информировали вещатели
 
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09:44В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
09:31Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи операторов дронов ВСУ
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