https://ukraina.ru/20250405/1062307960.html

Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле

Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле - 05.04.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле

Весенняя кампания на линии боевого соприкосновения характеризуется упорными, порой ожесточенными боестолкновениями с активным применением БПЛА в "ближнем небе" (на расстоянии визуальной видимости). После короткого затишья в начале марта, обе стороны подтянули резервы и, практически, на всех направлениях бои вспыхнули с новой силой.

2025-04-05T09:34

2025-04-05T09:34

2025-04-05T09:34

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Ударами российских дронов, к примеру, накануне уничтожены ремонтные мастерские и склад материально-технического имущества ВСУ в населенном пункте Андреевка в Донецкой области. Был также поражен ангар для ремонта техники западного производства, в том числе автомобили HMMWV M1151. Обслуживающий персонал базы из числа ВСУ был частично уничтожен, многие украинские военные получили ранения.Могло бы показаться, что интенсивность российских ударов по военным объектам в тыловых районах Украины несколько снизилась. Да, в той части, которая касается объектов энергетики, о чем была достигнута договоренность между президентами РФ и США Владимиром Путиным, и Дональдом Трампом. Киевский режим, который в лице Зеленского согласился на такое 30-дневное эмбарго с ударами по "запрещенке", его жестко нарушает. В ночь на 4 апреля шесть энергетических объектов России пострадали в результате дроновых атак ВСУ.В свою очередь энергетику на территории Украины российская армия оставила в покое и соблюдает договоренности, которые продлятся до 18 апреля. Если только не лопнет терпение на возросшую активность беспилотников ВСУ, которые, похоже, действуют без руля и ветрил. А вполне возможно с негласного одобрения того же Зеленского и его команды.Впрочем, российская армия не прекратила планомерную боевую работу с использованием беспилотников, которые "вычищают" военные объекты ВСУ, в том числе предприятия, выпускающие продукцию для украинской армии.Сейчас, уже 5 апреля, украинские СМИ подсчитали, что за минувший март, по территории Украины было выпущено рекордное количество "Гераней", которые прилетали каждый день. 4198 ударных дронов жужжали в небе в разных регионах страны. С учетом того, что БПЛА "Герань" считается дроном-камикадзе, обратно они не возвращаются и должны поразить выбранную цель. Как отмечают украинские паблики, применение таких беспилотников возросло в 10 раз по сравнением с прошлым годом.Всю неделю поражались крупные и средние промышленные предприятия юго-востока Украины. В результате ночных ударов по Харькову было разнесено здание "Промсвязи" в районе Холодной горы, где производили беспилотники. Взрывы прогремели и вдоль Московского проспекта, там располагаются подшипниковый завод, предприятия "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", "Турбинный завод", ХЭМЗ. Прилеты пришлись по ремонтной базе и фабрике дронов.Искандеры" нанесли поражение и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого в ангарах хранились списанные вертолеты, поставленные Украине из Франции, Бельгии и Польши. К ним вскоре могут добавиться и британские вертолеты Puma, но площадка базирования уже разрушена. Под удары российских средств воздушного базирования попал и военный аэродром Озерное в Житомирской области. Здесь базируется 39-я бригада авиации воздушных сил Украины и производится техобслуживание истребителей МиГ-29. Вот эти производственные мощности и были уничтожены. Также под поражение попал командно-диспетчерский пункт аэродрома, были выведены из строя локальные системы связи и навигации. Мощный пожар охватил и все ангары на территории военного объекта.К слову, весьма результативная и эффективная боевая работа. За прошедшие три месяца "Герани" неоднократно кошмарили различные украинские военные объекты в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и в десятке других украинских городов. Огонь в полнеба и разрушительные взрывы, как правило, с последующей детонацией, стали свидетельством точности их попаданий. В ряде случаев использовались комбинированные удары, когда беспилотников подкрепляли ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Это убойный тандем, как показала практика.Точными ударами за минувшие сутки ВКС России разнес и цех сборки, и место хранения беспилотников ВСУ, замаскированные на острове Корабел, или, как его ещё называют, Карантинный остров, который является микрорайоном Херсона. Там находится судостроительный завод "Коминтерн" и другие предприятия, большей частью уже не работающие по профилю, а выпускающие FPV-дроны и легкомоторные катера. Всё это было поражено огнем мощных взрывов.Потрепало за минувшие сутки и Черниговскую область, на которую обрушилось, как минимум, 49 ударов беспилотниками и 10 обстрелов дальнобойной артиллерией. И все не напрасно. В городе Новгород-Северский взлетело на воздух предприятие по сборке БПЛА и соседние складские помещения. Нашлись "тайные" места расположения украинских ДРГ, которые укрывались в фермерских ангарах и готовились к атаке в направлении села Лужки в Брянской области. ВС РФ эти подразделения разметали прицельными ударами.Безусловно, активность ВКС РФ, расчетов дроноводов при четком взаимодействии с ракетчиками и артиллеристами сказывается в положительном ключе на действиях штурмовых подразделений на земле. На купянском участке ЛБС ситуация у ВСУ, по данным военкоров, - полная жесть. Российские штурмовые отряды уже освободили село Кондрашовка и рвутся к окраинам Купянска. Одновременно ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки, по которой перебрасываются резервы и БК (боекомплектов) гарнизону ВСУ.Севернее города, вдоль берега реки Оскол, идут ожесточенные бои, цель которых — соединение двух российских правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое в одно целое. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в случае успеха операции украинские боевики на этом участке попадут в оперативное окружение и будут уничтожены.Казалось бы, российские подразделения находятся в непосредственной близости от окраин Купянска, но основные бои сейчас разворачиваются севернее города, в районе правобережных плацдармов, с которых ВС РФ разворачивает наступление вглубь Харьковской области. Продвижение на запад, о котором говорит эксперт, в случае успеха даст возможность перерезать важную стратегическую трассу Купянск — Великий Бурлук. Это, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений для освобождения Купянска и Харьковской области в целом.Важная деталь. Захваченные нами плацдармы на правом берегу реки Оскол хорошо снабжаются вооружением и личным составом, у нас появляется возможность действовать в оперативно-тактическом плане. Купянск сейчас крепко зажат с севера и юга, а значит можно развивать наступление на запад, на Чугуев, Великий Бурлук и Волчанск.О том, что судьба Купянска решена, говорят все эксперты. Российские военные не спешат штурмовать города, дожидаясь более жесткой блокады Купянска. Главной целью в Харьковской области у нас продолжает оставаться этот город, расположенный по обе стороны реки Оскол. Задача сложная, но выполнимая.И здесь немалое значение имеет населенный пункт Липцы (севернее Харькова). Украинское командование это понимает, поэтому и пытается сооружать фортификационные линии обороны, чтобы не допустить нашего продвижения со стороны Слатино западнее Харькова. ВСУ там пытались неоднократно атаковать со стороны правого берега Травянского водохранилища.Липцы считаются одной из ключевых точек для российской армии в Харьковской области для полного освобождения Волчанска и охвата с последующим заходом в Купянск. ВСУ в Липцах создали мощный укрепрайон, который с наскока взять не так просто. Армия РФ и не ставит первоочередной целью решительный штурм села, в этом пока нет необходимости.Поселок городского типа Липцы и впрямь невелик, там порядка пяти тысяч жителей, по своей красоте считается одной из жемчужин региона. Сейчас российская армия ведет здесь активные наступательные действия и продвигается с двух сторон, не нанося разрушений в жилых кварталах. Однако необходим заход и со стороны Липцев, коль задача заключается не в штурме Харькова, а в его окружении и перерезании путей снабжения. Оттуда до Харькова - 21 километр по прямой, это уже кольцевая дорога, Салтовский район. Зайдём в Липцы — парализуем всю логистическую систему ВСУ, без которой оборона Харькова для украинских войск потеряет всякий смысл.После у ВСУ уже нет оборонительных линий, их просто не успели построить, не ожидая столь стремительного наступления российских войск. И Липцы мы пока можем обойти, чтобы приблизиться к Харькову. Наши группировки войск „Север “и „Запад “этим как раз и занимаются. И как видно, оставят коридор для отхода украинских сил по Днепру.Во всей этой схеме с наступлением российских войск на Волчанск, Купянск и Липцы, видится замысел именно окружения украинских позиций. Если эти задачи будут выполнены, то и Харьков окажется в огромном „котле “, из которого ВСУ постараются выбраться, чтобы избежать потерь.К слову, на минувшей неделе в Харьков, помимо большого числа наемников из латиноамериканских стран, прибыла очередная партия легионеров из Франции, которых здесь называют "птенцами Макрона". Они, с учетом опыта прилетов ракет в гостиницы, теперь предпочитают расселяться в квартирах многоэтажек в спальных районах города.По данным моих источников, наемники и здесь чувствуют себя неуютно, хотя российские войска не наносят удары по жилым кварталам города. Тем не менее при сигналах воздушной тревоги "солдаты удачи", выпрыгнув из теплых постелей, стараются укрыться в ближайших бомбоубежищах или в подвалах домов. Вероятно, что для французских наемников Харьков служит лишь перевалочной базой, после чего они перебазируются в Чугуев, где находится учебный центр ВСУ для подготовки диверсионно-разведывательных групп.На других направлениях оперативно-тактическая инициатива в руках российской армии. В Часовом Яре наши штурмовые подразделения взяли под уверенный контроль большее его половины. Бойцы 98-й ВДД ВС РФ практически вышли к западным окраинам микрорайона Западный посёлок. Также мы блокировали противника в многоэтажной застройке в микрорайоне Заводской, откуда он периодически пытается безуспешно вырваться на одиночных ББМ с целью эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, воды и продовольствия.Южнее наши бойцы завязали бои на восточных границах микрорайонов Леваневского и Шевченко. Там идут упорные бои, штурм осложнен плотной городской застройкой. Параллельно мы держим под свои контролем кварталы микрорайонов Северный и Новосеверный.На Днепропетровском направлении наши подразделения продвинулись к Троицкому и Богдановке, ведут зачистку Преображенки, закрепляясь в селе и ближайших посадках. В Богдановке ВСУ сохраняют присутствие в северной части. Южнее Богдановки наши штурмы давят противника к стыку балок Саранная и Солёненькая. Продолжаются наши атаки Котляровки и закрепление на ближайших подступах. Противник пытается стабилизировать обстановку здесь огнём артиллерии и ударами БПЛА.На запорожском участке фронта продолжается наше наступление на рубеже Каменское — Щербаки. За последние дни штурмовым бойцам 247 полка ВДВ удалось значительно продвинуться на север в Лобковом, однако говорить о полном контроле над селом преждевременно.В тоже время воины нашего 429-го мотострелкового полка с боями продвигаются в направлении Каменского, сумев занять позиции в лесополосах в направлении ботанического заказника "Целинный участок". Бои не стихают и в районе Степового, у которого нам удалось продвинуться на юго-запад в сторону Лобкового и выбить из него ВСУ, попутно взяв под контроль территорию балок восточнее села. Штурмовые группы продолжают теснить ВСУ в Щербаках. За украинскими формированиями остаются позиции на северной окраине села, которые подвергаются ежедневным обстрелам. ВСУ предпринимают попытки контратак на всем участке фронта, однако видных результатов они не приносят.В целом российские войска перехватили инициативу. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ, ВС РФ потихоньку продвигаются вперед, что в перспективе может привести к кардинальному изменению линии фронта на подступах к Орехову.Покровское/Красноармейское направление. На центральном участке мы жестоко бьемся во встречных боях на участке Зелёное — Даченское — Лысовка. Судя по характеру действий, противник пытается нанести удар в направлении Селидово. В Лысовке наши штурмовики восстанавливают положение в северной части. ВСУ предприняли ряд контратак силами своих хорошо подготовленных подразделений, в ходе которых потеряли два танка и БМП. В Зелёном противнику удалось продавить нашу оборону из района крупного опорного пункта у трассы в направлении восточной части населенного пункта. Мы уже приступили к уничтожению прорвавшихся боевых групп ВСУ.У экспертов и военных специалистов возникают, по меньшей мере, два резонных вопроса. Первый- насколько долго ВСУ смогут поддерживать свои наступательные возможности как по людским резервам, так и по материальным запасам? Уже сейчас отмечается снижение активности украинской артиллерии на второстепенных направлениях.И второй вопрос, насколько оправдается ставка украинского Генштаба на скорое окончание конфликта? Ведь в случае затягивания войны за горизонт летней компании, ВСУ будут ждать огромные проблемы. Уже сегодня дефицит людей на фронте достиг 20%. Укомплектованность воюющих бригад упала до 45 - 55%, а укомплектованность боевой техникой и артиллерией такова, что приходится постоянно пересматривать существующие штаты сухопутных бригад, большинство которых, по факту давно стали из механизированных просто пехотными...

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