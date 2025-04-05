https://ukraina.ru/20250405/1062309439.html

Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте - 05.04.2025 Украина.ру

Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные, эксперты и политики наперебой выдавали украинцам противоречивую информацию относительно планов российского наступления. Зеленский заявляет, что РФ якобы в ближайшие два месяца готовится к новому наступлению в Харьковской и Сумской области.

2025-04-05T10:20

2025-04-05T10:20

2025-04-05T10:21

россия

украина

сша

андрей билецкий

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"азов"

верховная рада

эксклюзив

спецоперация

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Основатель "Азова"* неонацист Андрей Билецкий** говорит, что РФ не планирует никаких крупных наступлений, но намерена медленно истощать ВСУ тактикой "мелких порезов". "Если они выбрали такую стратегию, то им просто и не нужны эти прорывы в прямом смысле этого слова", - говорит Билецкий.Однако Центр противодействия дезинформации при Офисе президента утверждает, что РФ готовится к наступлению, но не сейчас, а ближе к лету.Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский говорит, что у РФ нет ресурсов для масштабного наступления, а заявления об этом - способ давления на Запад на переговорах, хотя заявляет об этом как раз его шеф Зеленский.В то же время офицер 3 отдельной штурмовой бригады (нацисты из "Азова"*) Владимир Фокин рассказал, что ВС РФ все-таки планируют наступление уже в апреле 2025 года. По его словам на направлении, которое обороняет его подразделение, россияне сосредоточили 2-3 дивизии. Российское командование, по его словам, также готовит резервы на полигонах для наступательных действий.Замглавы Офиса президента Павел Палиса говорит, что Россия готовит наступление на нескольких направлениях и хочет нарастить группировку в Украине в 2025-м году на 150 тысяч человек, а это "эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий".У простого украинца такая противоречивость должна вызвать ощущение сумятицы и несогласованности среди украинских военных и чиновников. Очевидно, что информация о вероятном масштабном наступлении адресована администрации США, чтобы показать "неготовность" РФ к перемирию, а информация о неспособности к наступлению – на внутреннего потребителя.В то же время офицер ВСУ Антон Черный на канале "Альфа медиа" рассказывает, что фронт может посыпаться внезапно, как только россияне найдут лазейку. "Это может быть и Покровское направление, и Успеновка, и ещё где-то. Сейчас погода начнется хорошая для них, этого всего оптоволокна, всех дронов, логистику начнут перебивать", - рассказывает Черный.Опальный депутат Александр Дубинский уверен, что, если РФ, США и Украина не договорятся о перемирии, то РФ атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе для увеличения давления на Украину.Украинский политолог Руслан Бортник рассказывает, что россияне формируют сплошную линию плацдармов на правом берегу реки Оскол под Харьковом, что может привести к захвату большой части Харьковской области – буферной зоны на границе. "Потенциально наличие этого плацдарма создаёт существенную угрозу для всего северо-восточного выступа Харьковской области от Волчанска до Двуречной", - считает политолог.Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале жаловался на этой неделе на российские системы РЭБ под Покровском. "Противник затянул сюда какие-то приблуды, наши дроны сыплются, как гнилые яблоки – их снимают с высоты 140 метров – просто резко тянет вниз. Если успел резко вбок, удается спасти [дрон]", - пишет "Мучной". Он подозревает, что так работает либо российская система подавления БПЛА "Титан", либо комплекс РЭБ "Красуха-4".Политолог Вадим Карасев, анализируя ситуацию на фронте, утверждает, что ВСУ сейчас активно сжигают собственные резервы в контратаках, поэтому к осени их может не остаться. "Да, Россия наступает, но мы тоже на отдельных направлениях контратакуем, тоже стачиваем силы противника. Но тут важно не это, а важно то, что мы пускаем в бой резервы, а это значит, что мы их не храним на осень", - говорит политолог.В то же время рядовой ВСУ с позывным "Историк" утверждает, что фронт может посыпаться, если командование ВСУ и далее будет использовать человеческий ресурс "в плане каких-то авантюрных мероприятий, как это было с Курщиной". Он подчеркивает, что оттянуть резервы ВС РФ такими авантюрами не получается, а россияне умеют перебрасывать и концентрировать свои силы в короткие сроки. По его словам, "победой" для украинских военнослужащих считается уже даже, если им удается хотя бы замедлить темпы продвижения российской армии. Об остановке российского наступления уже даже речи не идет.По его мнению, такая тактика украинского командования говорит о том, что к осени оно ожидает перемирия, поэтому не видит смысла экономить свои резервы. Однако такая же тактика у ВСУ наблюдалась все последние три года.Генштаб ВСУ сжигает резервы при том, что, как утверждает украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев ("Арти Грин"), 98,5% украинские военные воевать больше не хотят, а хотели бы заморозки на нынешних рубежах. "Может, полтора процента скажет, что надо еще какие-то другие условия обсудить, но абсолютное большинство согласится остановиться там, где стоим. Потому что видят, что нет перспективы", - рассказывает Бекренев.Вышеупомянутый военнослужащий Антон Черный также уверен, что большинство украинских военных уже не вернутся на фронт, если их на какое-то время отпустить. С другой стороны, осознание этого факта будет подталкивать британских и европейских "ястребов" продлевать безнадежную войну руками Зеленского, как можно дольше.О том, что тем временем происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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