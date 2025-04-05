https://ukraina.ru/20250405/1062308441.html

Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля

Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля - 05.04.2025 Украина.ру

Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля

В Минобороны России и Генштабе ВСУ прокомментировали удар по Кривому Рогу. Президент Франции Эммануэль Макрон может представлять Европу на переговорах по Украине

2025-04-05T09:27

2025-04-05T09:27

2025-04-05T09:27

эксклюзив

хроники

владимир путин

владимир зеленский

эммануэль макрон

россия

украина

кривой рог

вооруженные силы украины

генштаб

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Министерство обороны России прокомментировало удар по Кривому Рогу."В 18:49 нанесён высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", — указывалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства в 22:27.На сообщение отреагировал Генштаб Вооружённых сил Украины. Он обвинил Минобороны РФ в "высокоточной лжи" и заявил, что ракета поразила жилой массив."Погибли по меньше мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро — дети. Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжёлом состоянии", — отмечалось в сообщении.При этом в украинском Генштабе утверждали, что у ракеты была кассетная боевая часть.На эту особенность обратили внимание независимые украинские СМИ."ВС РФ подтвердило удар по Кривому Hогу. Интересные нюансы. Удар был нанесен "ракетой в фугасном снаряжении". Как мы знаем, гибель мирных произошла из-за разлёта металлических частиц, которые обычно находятся в ракетах ПВО и кассетных боеприпасах"", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Также авторы канала обратили внимание на то, что в заявлении Минобороны РФ указывалось, что удар наносился по месту проведения совещания с офицеров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города."В результате удара потери составили до 85 военных и иностранных офицеров.Украина не подтверждала гибель военных в результате удара. Как видим Банковая (Офис президента Украины — Ред.) продолжает использовать гражданские объекты в военных целях", — указывалось в сообщении.Ранее авторы этого же канала обратили внимание на поведение украинских властей."Трагедия в Кривом Роге - это результат войны. Она на руках тех, кто кричит, что войну надо продолжать дальше. Более 16 погибших, в том числе дети. Зеленский, Ермак и вся ботоферма ОП начали пиар на крови, хотя они сами прогревают кейс войны, но не говорят своему народу, что таких трагедий будет больше если не будет мира. Мы об этом предупреждали, когда Зе начал срывать мирный кейс [президента США Дональда] Трампа", — отметили авторы канала.Они заявили, что "Банковая специально проводит такие мероприятия (совещания военных — Ред.) в гражданском секторе".Также "Легитимный" прокомментировал ряд версий."Ещё есть версии конспирологии, что удар был не ВС РФ, а подставной. Вторая версия, это специально была слитая информация русским, чтобы устроить подставу, так как Банковой необходимо была трагедия для актуализации украинского кризиса", — указывалось в публикации.Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук, обвинив в трагедии в Кривом Роге Россию и раскритиковав тех, кто оправдывает удар, обратил внимание и на ещё один аспект."Ещё одно, на что я хотел бы обратить отдельное внимание: Зеленский своих родителей и детей из Кривого Рога — своего родного города — вывез. Для гражданских эвакуация не проведена. [Зеленский] не сделал ничего, чтобы предоставить родителям и детям альтернативу. Более того, окружение Зеленского разворовало деньги, за которые могло бы быть построено современное ПВО. Поэтому и летают эти "Шахеды" и "Искандеры" и наносят эти удары", — подчеркнул Мосийчук.Он назвал такое поведение украинской власти "военным преступлением", призвав её к ответственности.Макрон-переговорщикПрезидент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы для проведения переговоров по миру на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание The Telegraph.По информации издания, ряд членов так называемой "коалиции решительных" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс переговоров с Россией в рамках усилий по поддержке Украины.Макрона, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет группу стран, планирующих достичь соглашения о прекращении огня наУкраине, издание назвалонаиболее вероятными переговорщиками с Россией.При этом, сообщило издание, Стармер не планирует вести переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины. Вместе с тем источник The Telegraph в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придёт время".Ранее 3 апреля, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские партнёры согласились, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным. По словам Стубба, это должен быть либо президент Франции Эммануэль Макрон, либо премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Ранее, в марте, о том, что он может поговорить с Путиным, заявлял сам Макрон."Я готов говорить с президентом Путиным, если мы будем считать — и с президентом Зеленским, и с нашими европейскими партнёрами — что пришло время. Сейчас мы входим в фазу дискуссий и переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами", — отмечал Макрон.При этом на Украине скептически отнеслись к словам и Стубба, и Макрона."Макрон заявил, что будет готов говорить с Путиным тогда, когда они с Зеленским решат, что для этого пришло время. Только оно никогда не придёт, потому что говорить с Макроном (крайний срок 2027 год) и Стармером (уровень поддержки 14%) в Москве не захотят никогда. Что, собственно, и является целью партии "вечной войны" с фронтменом Зеленским", — отметил находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.Он подчеркнул, что "есть одна проблема" — с Путиным уже ведут переговоры по Украине. И переговоры эти ведёт Трамп.О франко-британской инициативе по вводу европейских войск на Украину — в статье Алексея Туманова "Ещё месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря".

https://ukraina.ru/20250404/1062305312.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, украина, кривой рог, вооруженные силы украины, генштаб, сизо