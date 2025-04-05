https://ukraina.ru/20250405/1062307681.html

Еще месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря

Еще месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря - 05.04.2025 Украина.ру

Еще месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря

Франко-британская инициатива по вводу европейских войск на Украину разрабатывается уже два месяца. А еще через месяц появятся какие-то результаты. Об этом по итогам встречи в Киеве с командующими штабами Франции и Великобритании сообщил Владимир Зеленский

2025-04-05T09:08

2025-04-05T09:08

2025-04-05T09:11

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Как и так называемые партнеры Киева, Зеленский не говорит о конкретном списке стран, включенных в коалицию желающих принять участие в военной авантюре. По его словам, есть некое количество государств, которые примкнут к инициативе, но он "не хочет пока говорить" об этом. Журналистам он пообещал: это будет коалиция."Я думаю, что нам нужен еще где-то месяц. Мы считаем, что не дольше. Мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры", - сказал Зеленский журналистам.Встречи с европейскими военачальниками Зеленский планирует проводить каждую неделю. Украинские власти рассчитывают получить военную поддержку там, "где есть чувствительные такие географические моменты".По словам Зеленского, с ним обсуждали стратегические вопросы. И теперь он рассчитывает, что французские и британские гости доведут позиции до лидеров своих государств, начальников генштабов других стран, а потом состоится следующая встреча.А пока Зеленский передал пас обратно в Лондон и Париж, в Европе больше обеспокоены тем, что мнимая российская угроза - и вовсе не так опасна. Так называемый натовцами Восточный фронт, об укреплении которого мы слышим с десяток лет, воспринимается обычными жителями европейских городов ерундой, в сравнении с Южным фронтом.Термин "Южный фронт" - это ноу-хау, употребляемый для описания проблем миграции. Пока власти ЕС мобилизуют экономику на Восточный фланг НАТО, рядовые избиратели требуют противодействия потоку нелегальных мигрантов. Политические элиты колеблются, так как опасаются прослыть "расистами".Европу подталкивают к войне на два фронта, убежден бывший депутат Европарламента Дерк Ян Эппинк из Нидерландов. Об этом он пишет в статье для разрекламированного издания Brussels Signal."Очевидно, что напряженность в западноевропейских обществах вызовет общественное недовольство и неизбежно приведет к социальному взрыву. В трех крупных западноевропейских странах, Германии, Франции и Соединенном Королевстве, политическое руководство склонно игнорировать разочарование и трудности простого человека и остается в неведении относительно политической поляризации", - пишет он.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер занимается Украиной, чтобы отвлечь внимание от беспорядков в британских городах. К слову, город Бирмингем страдает из-за забастовки мусорщиков по времени почти столько же, сколько Стармер формирует "коалицию желающих".Президент Франции Эмманюэль Макрон избавляется от наиболее перспективного, по мнению Дерка Яна Эппинка, кандидата Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году. Ле Пен, скорее, будет сидеть дома с браслетом на лодыжке, чем зайдет в Елисейский дворец. Правые сделают из нее Жанну д’Арк, а левые - увеличат поток мигрантов.Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц выиграл выборы. Немцы проголосовали за сдвиг политики вправо, а получили поворот к соцдемократам и "зеленым". При этом популярность "Альтернативы для Германии" растет, и ее, скорее, просто запретят."Граждане трех крупнейших стран Западной Европы считают Южный фронт, находящийся у их порога, гораздо более опасным, чем Восточный фронт, где ни одного русского генерала не видно. Однако их лидеры будут усиленно фокусироваться на Восточном фронте, чтобы отвлечься от пугающих реалий, которые Южный фронт уже укрепил у себя дома. Это не продлится долго, потому что граждане Европы восстанут", - заключил экс-депутат.И, похоже, экс-депутат очень даже прав. Пока Зеленский рассуждал о месяце для результатов, британская пресса была увлечена "крысиным королем" из Бирмингема. Пошлинами Трампа. Падением фондового рынка. Закрытием доменных печей.В общем, всем, только не Зеленским с его месяцем для ввода войск на Украину. Здесь и своя рубашка ближе к телу, и лишний раз раздражать оголенный европейский нерв никому из лидеров не хочется. А то вдруг восстанут?

https://ukraina.ru/20250403/1062264123.html

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