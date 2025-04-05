Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — на запад, туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего в ознаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми в города Орёл и Белгород и освободившим их, присвоены почётные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям!
© РИА Новости . Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанкОсвобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
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Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОтряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
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Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
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5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкРазведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон
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Разведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон
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Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
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Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
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5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
4 из 4
Разведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон