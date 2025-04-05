Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород - 05.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород - 05.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-05T09:59
2025-04-05T09:59
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — на запад, туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего в ознаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми в города Орёл и Белгород и освободившим их, присвоены почётные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям! 5 августа 1943 года, в 24 часа столица нашей Родины, Москва, салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий.
Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы
5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
2025-04-05T09:59
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true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород

09:59 05.04.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — на запад, туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего в ознаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми в города Орёл и Белгород и освободившим их, присвоены почётные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям!
5 августа 1943 года, в 24 часа столица нашей Родины, Москва, салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанкОсвобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОтряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
Фотоальбом Победы
3 из 4
5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
© РИА Новости . Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкРазведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон
Фотоальбом Победы
4 из 4
Разведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Советские войска проходят по Крещатику. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
2 из 4
Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
3 из 4
5-я гвардейская танковая армия прорвала линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. Командующий 5-й гвардейской танковой армией, генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров у танка Т-34.
© РИА Новости . Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
4 из 4
Разведка пробирается в тыл противника. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции был освобожден город Херсон
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
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