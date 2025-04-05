https://ukraina.ru/20250405/1062263099.html

Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород

Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород - 05.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-05T09:59

2025-04-05T09:59

2025-04-05T09:59

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — на запад, туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего в ознаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми в города Орёл и Белгород и освободившим их, присвоены почётные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям! 5 августа 1943 года, в 24 часа столица нашей Родины, Москва, салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий.

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фотоальбом Победы 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород 2025-04-05T09:59 true PT2M28S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история