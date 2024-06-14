Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать - 14.06.2024 Украина.ру
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Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать
Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать - 14.06.2024 Украина.ру
Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать
На недавнем форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном к 10-летию интернет-ресурса Украина.ру, некоторые его ностальгически-оптимистичные участники рассказали, что, дескать, советская власть смогла победить бандеровщину в УССР тем, что показала, собственно, бандеровцам преимущества социализма.
2024-06-14T15:10
2024-06-14T15:10
украина
ссср
усср
леонид кравчук
адольф гитлер
александр солженицын
красная армия
украина.ру
нквд
эксклюзив
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И сторонники нацистских из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*, мол, так уверовали в преимущества нового строя, что покинули свои многочисленные схроны и крыйивки (убежища) и десятками тысяч вышли из лесов, сложили оружие и приобщились к строительству светлого будущего, взяв руки кирки и лопаты, ручки и книги.Вот на форуме и предложили положить этот опыт в основу денацификации Украины после того, как спецвоенная операция (СВО) закончится победой и России придется решать, что же ей делать с огромными территориями, населенными враждебными и настроенными русофобски людьми.Ну что тут можно сказать? Ага! Как бы не так. Наивность, даже обращенная в недалекое прошлое и апеллирующая к нему, многое может объяснить, но вот к истине или даже к конъюнктурной правде отношения имеет мало.Да, люди, самостоятельно убедившиеся в бесперспективности борьбы с советской властью после ее и Красной армии победы во Второй мировой войне над главным кумиром украинских националистов Адольфом Гитлером, конечно, были. И они, желая остаться в живых, вышли и сдались, бурно имитируя возникшую любовь к светлому будущему и даже произнося на камеры всевозможные покаянные здравницы с элементами клятв в новой вечной любви и в готовности жизнь положить за счастье народное.Но, с другой стороны, куда им было деться, когда жить хотелось, а органы НКВД, "ястребки"-добровольцы и красноармейские части чередовали массовые военные операции против бандитизма и зачистки с обольстительными призывами сдаваться на милость победителей под обещания амнистии?Тогда, в первые 10-15 лет после Великой Отечественной войны, кроме естественного желания жить, бандеровщину под спуд загнали победы Красной армии, невозможность западных центров-спонсоров помогать боевикам-террористам всем необходимым и, вы не поверите, изменение парадигмы поведения украинских нацистов-националистов. Изменение от безысходности, но все же оно случилось и принесло прямо таки чудесные результаты.Речь идет о том, что, потерпев поражение на полях сражений и убедившись в бесперспективности вооруженной борьбы, националисты приняли решение бороться дальше, но внутри победившей системы. То есть в органах советской, хозяйственной и даже партийной власти, подтачивая ее основы, дискредитируя основы и принципы и тем самым разваливая ее изнутри.Тех бандеровцев, которые не попали под очистительную амнистию, осудили по статье 58 Уголовного кодекса и отправили в лагеря на 10-25 лет. Во многих лагерях они держались особняком, не вступали в общение с остальными зеками и даже устанавливали свои порядки. Ресурс "Аргументы и факты" вспоминает Александра Солженицына, который в книге "Архипелаг ГУЛАГ" восхвалял бандеровцев и писал: "Не знаю, где – как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа – в основном западных украинцев, ОУНовцев. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству – и потянулись к ножу".То есть не перевоспитывались бандеровцы в лагерях, а сохраняли верность своим политическим взглядам и ждали своего часа. И дождались: 17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ", который снимал судимость и поражение в правах.Все это и позволяло бывшим прислужникам гитлеровцев вернуться из лагерей и эмиграции прямо в Украину. По данным историка Евгения Спицына, домой в Украину вернулось более 200 тыс. бывших активных участников оуновского подполья. И осели они не только в Западной, но и в Восточной Украине – в Харьковской, Донецкой, Днепро­петровской, Херсонской и других областях.В 1960 году был освобожден и последний главнокомандующий ОУН-УПА Василий Кук. Его вернули прямо в Киев и устроили на работу в Центральный государственный исторический архив УССР и Институт истории Академии наук УССР. Заведовать историей национально-освободительного движения и писать покаянно-разоблачительные письма бывшим соратникам за границами СССР с увещеваниями прекратить борьбу и признать Советы. Кук это и делал, но при этом призывал изменить тактику борьбы: "Притвориться добропорядочными советскими гражданами и внедряться, занимать руководящие посты в партийном и советском аппарате, в органах культуры, просвещения, воспитывать молодёжь в национальном духе".И бандеровцы пошли во власть. По данным историков, в партийных, общественных и хозяйственных организациях УССР было не меньше трети националистов и членов их семей, амнистированных в ­1955–1959 годах. В результате в обкоме КПСС и райкомах Львовской области доля некогда осужденных бандеровцев превышала 30%. А в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях их было от 35 до 50%.Тогда же родился и славный анекдот двух братьев-украинцев: "Один был Героем Советского Союза, а другой бандеровцем. Последний вернулся из лагеря, поработал год конюхом, потом стал бригадиром, еще через год – директором колхоза, затем ушел в райком партии. Его брат-герой при встрече спрашивает: "Как так, я все эти годы простой тракторист, а ты уже большой начальник?" А тот и отвечает: "А ты в анкетах пишешь, что у тебя брат бандеровец, а я – мой брат Герой Советского Союза".Вершиной этого изменения тактики и парадигмы борьбы является, вы не поверите, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, На должность спикера Верховной Рады, которая провозгласила независимость Украины в августе 1991 года, Кравчук пришел с поста второго секретаря ЦК КПУ, который ведал идеологией. То есть должен был бы бороться с буржуазным национализмом, с бандеровщиной.Кравчук и боролся. Особенно после того, как всем рассказывал, что в детстве в комсомол, а потом в юности и в партию коммунистов пошел, прекратив носить еду в схроны уцелевшим и не сложившим оружие бандеровцам в селе под Ровно.Изменение тактики -- с вооруженной борьбы на вживание в систему с целью развала ее изнутри – и стало первым и главным китом сохранения и торжества бандеровщины, последовавшего после 1991 года.Идеолог же и контролер этого дела Кук умер в 2007 году в 94 года, всего семь лет не дожив до госпереворота 2914 года, который вверг Украину в жернова нынешней русофобской, жесткой и мстительной, не знающей прощения и пощады неонацистской необандеровщины. Он и следил, чтобы в независимой Украине шел процесс бандеризации страны, а нужные кадры занимали правильные и нужные посты.Так и оказалась в "Свободе" ставшая в УССР коммунисткой приснопамятная Ирина Фарион – ей поручили правильно распространять среди студентов русский язык во Львовском политехническом институте. Она и распространяла, а сейчас призывает изничтожать русских детей и все русское.На у прадедом лидера "Свободы" и одного из вождей госпереворота 2014 года Олега Тягнибока по материнской линии был Лонгин Цегельский -- украинский политик и государственный секретарь (министр) внутренних дел Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), автор текста "Акта Злуки", документа, который в январе 1919 года провозгласил объединение ЗУНР с Украинской Народной Республикой (УНР).Ну а папой Олега был Ярослав Тягнибок, правоверный коммунист и главный тренер сборной СССР по боксу. СССР, Карл!И таких замаскированных, но верных национализму и нацизму оборотней в Украине было великое множество. Они и проследили, чтобы независимой заработали и стали основой новой Украины еще два кита бандеровщины и неонацизма.Во-первых, с обретением негаданно свалившейся послу путча 1991 года независимости украинские, не к ночи будет сказано, элитарии – старая так называемая партхозноменклатура и "красные директора", новоявленные бизнесмены из цеховиков и кооперативщиков и пошедшие на новое поле деятельности уголовники с экономической хваткой – сразу провели раздел сфер занятия и применения своих сил и способностей. С согласия первого президента Кравчука экономика была отдана на откуп "красным директорам", бизнесменам и уголовникам, которые при втором президенте Леониде Кучме (выходце из "красных директоров") и составили главный костяк олигархов, захвативших все экономические и хозяйственные высоты.А вот вся гуманитарная сфера, касающаяся духовного воспитания, все виды образования, культура, журналистика, вопросы веры и истории были отданы в ведение так называемых национал-демократов, лидером которых был Народный рух Украины (НРУ) во главе с Вячеславом Черновилом.То, что в считанные месяцы национал-демократы разругались между собой вдрызг и разбежались по разным партиям ничего в общей картине бандеризации гуманитарной и духовной сфер не поменяли. Туда массово хлынули западные фонды и негосударственные структуры, которые и принесли в Украину зарубежный дух эмигрантской бандеровщины, сохраненной в США и в Канаде в чистом и крайне оголтелом русофобском виде. Они и окучили молодые поколения украинцев по принципу "хочешь наверняка победить врага – воспитай его детей". Представители этих поколений и цементируют сегодня бойцов ВСУ, сражающихся в СВО, -- служат в карательных и заградительных батальонах. А чуть раньше эти же люди "выбрали свободу и евроинтеграцию" на майданах 2004 и 2014 годов, бездумно сменяв кружевные трусики для себя на честь и достоинство, суверенитет и богатства страны для всех.Их воспитали в нужно необандеровском и антироссийском духе, начиная с детского садика и заканчивая вузами, откуда самых талантливых верных и подобострастных отправляли на стажировку за рубеж, где из них и вытачивали кадровые алмазы неонацизма. И возвращали уже в правительство, в парламент, в президентское окружение, в руководители на местах.Россия же этот процесс профукала и оставила без внимания, практически не занимаясь чем-то аналогичным. Сейчас на полях СВО плоды этого игнора и пожинаются…Во-вторых, украинские руководители первых лет независимости во главе с Кравчуком и ему подобными решали еще один главный и методологический вопрос госстроительства (по-ихнему – "дэржавотворэння"), что первым строить -- государство или демократию в нем.Принцип, что и демократию, и государство нужно и можно строить одновременно и параллельно был отметен изначально. Считалось, что во враждебном окружении и при нежелании Запада знать независимую Украину с подачи "демократической Москвы" Бориса Ельцина сила и средств на государство и демократию не хватит. Вот и было решено сначала построить "дэржаву", а уже потом развивать в ней демократию. Возобладало "гасло" (лозунг) "Украина понад усэ!" (Украина прежде всего!), к которому со временем очень органично присовокупилось новые – "Украина для украинцев", а потом и "Гэть вид Москвы" (Прочь от Москвы).Разумеется, случилось это с подачи необандеровцев, эмигрантов и патриотов, перекрашенных из коммунистов ради денег и нового места под новым солнцем. У многих точка сидения и кормежки определила и точку зрения.На выходе же очень быстро и получилась Украина, в которой признаки государства имеются, а вот демократией и не пахнет. Махновщины и анархической вольницы было полно, но вот тяги к демократическому, а значит, подчиненному закону и справедливости, юридически обоснованному устройству жизни как не было, так и не появилось.В такой среде легко и приживаются любая диктатура или авторитаризм с тоталитаризмом. Всегда в хаосе и анархии возобладает тяга к сильной руке. Даже несмотря на то, что это – рука клоуна. Или как чуть раньше -- шоколадного барыги или уголовника, ставшего чинушей или сельским бухгалтером-пасечником еще при СССР.Вот с такой Украиной, которую подготовил, натравил и ожесточил Запад, сегодня и воюет Россия, объявленная главным врагом украинцев. Как говаривал хитрый оборотень Кравчук, "маемо тэ, що маемо" (имеем то, что имеем). И денацификация в освобожденной от необандеровщины должна начинаться с уничтожения упомянутых выше китов и исправления парадигмы, в которой будут и должны жить оставшиеся в живых и не утилизированные украинцы. Иначе никак!О том, как на самом деле бандеровцы работали на гитлеровские структуры - в материале "Как ОУН(б)* с нацистами боролась. Или нет".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240414/1045221249.html
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Владимир Скачко
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украина, ссср, усср, леонид кравчук, адольф гитлер, александр солженицын, красная армия, украина.ру, нквд, эксклюзив
Украина, СССР, УССР, Леонид Кравчук, Адольф Гитлер, Александр Солженицын, Красная Армия, Украина.ру, НКВД, Эксклюзив

Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать

15:10 14.06.2024
 
Ленин и медведь
Ленин и медведь
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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На недавнем форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном к 10-летию интернет-ресурса Украина.ру, некоторые его ностальгически-оптимистичные участники рассказали, что, дескать, советская власть смогла победить бандеровщину в УССР тем, что показала, собственно, бандеровцам преимущества социализма.
И сторонники нацистских из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*, мол, так уверовали в преимущества нового строя, что покинули свои многочисленные схроны и крыйивки (убежища) и десятками тысяч вышли из лесов, сложили оружие и приобщились к строительству светлого будущего, взяв руки кирки и лопаты, ручки и книги.
Вот на форуме и предложили положить этот опыт в основу денацификации Украины после того, как спецвоенная операция (СВО) закончится победой и России придется решать, что же ей делать с огромными территориями, населенными враждебными и настроенными русофобски людьми.
Ну что тут можно сказать? Ага! Как бы не так. Наивность, даже обращенная в недалекое прошлое и апеллирующая к нему, многое может объяснить, но вот к истине или даже к конъюнктурной правде отношения имеет мало.
Да, люди, самостоятельно убедившиеся в бесперспективности борьбы с советской властью после ее и Красной армии победы во Второй мировой войне над главным кумиром украинских националистов Адольфом Гитлером, конечно, были. И они, желая остаться в живых, вышли и сдались, бурно имитируя возникшую любовь к светлому будущему и даже произнося на камеры всевозможные покаянные здравницы с элементами клятв в новой вечной любви и в готовности жизнь положить за счастье народное.
Но, с другой стороны, куда им было деться, когда жить хотелось, а органы НКВД, "ястребки"-добровольцы и красноармейские части чередовали массовые военные операции против бандитизма и зачистки с обольстительными призывами сдаваться на милость победителей под обещания амнистии?
Тогда, в первые 10-15 лет после Великой Отечественной войны, кроме естественного желания жить, бандеровщину под спуд загнали победы Красной армии, невозможность западных центров-спонсоров помогать боевикам-террористам всем необходимым и, вы не поверите, изменение парадигмы поведения украинских нацистов-националистов. Изменение от безысходности, но все же оно случилось и принесло прямо таки чудесные результаты.
Речь идет о том, что, потерпев поражение на полях сражений и убедившись в бесперспективности вооруженной борьбы, националисты приняли решение бороться дальше, но внутри победившей системы. То есть в органах советской, хозяйственной и даже партийной власти, подтачивая ее основы, дискредитируя основы и принципы и тем самым разваливая ее изнутри.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Тех бандеровцев, которые не попали под очистительную амнистию, осудили по статье 58 Уголовного кодекса и отправили в лагеря на 10-25 лет. Во многих лагерях они держались особняком, не вступали в общение с остальными зеками и даже устанавливали свои порядки. Ресурс "Аргументы и факты" вспоминает Александра Солженицына, который в книге "Архипелаг ГУЛАГ" восхвалял бандеровцев и писал: "Не знаю, где – как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа – в основном западных украинцев, ОУНовцев. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству – и потянулись к ножу".
То есть не перевоспитывались бандеровцы в лагерях, а сохраняли верность своим политическим взглядам и ждали своего часа. И дождались: 17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ", который снимал судимость и поражение в правах.
Все это и позволяло бывшим прислужникам гитлеровцев вернуться из лагерей и эмиграции прямо в Украину. По данным историка Евгения Спицына, домой в Украину вернулось более 200 тыс. бывших активных участников оуновского подполья. И осели они не только в Западной, но и в Восточной Украине – в Харьковской, Донецкой, Днепро­петровской, Херсонской и других областях.
В 1960 году был освобожден и последний главнокомандующий ОУН-УПА Василий Кук. Его вернули прямо в Киев и устроили на работу в Центральный государственный исторический архив УССР и Институт истории Академии наук УССР. Заведовать историей национально-освободительного движения и писать покаянно-разоблачительные письма бывшим соратникам за границами СССР с увещеваниями прекратить борьбу и признать Советы. Кук это и делал, но при этом призывал изменить тактику борьбы: "Притвориться добропорядочными советскими гражданами и внедряться, занимать руководящие посты в партийном и советском аппарате, в органах культуры, просвещения, воспитывать молодёжь в национальном духе".
И бандеровцы пошли во власть. По данным историков, в партийных, общественных и хозяйственных организациях УССР было не меньше трети националистов и членов их семей, амнистированных в ­1955–1959 годах. В результате в обкоме КПСС и райкомах Львовской области доля некогда осужденных бандеровцев превышала 30%. А в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях их было от 35 до 50%.
вооруженные формирования украинских националистов УПА Бой под Гурбами
14 апреля, 08:13История
Последний бой УПА*Когда сейчас говорят, что война на Украине – это надолго, обычно нет чёткого понимания, сколько это – долго. Для понимания – территория УССР была освобождена в 1944 году (сейчас до этого ещё далеко), а вот последняя организованная группа украинских националистов была уничтожена только 14 апреля 1960 года – через 16 лет после победы на поле боя
Тогда же родился и славный анекдот двух братьев-украинцев: "Один был Героем Советского Союза, а другой бандеровцем. Последний вернулся из лагеря, поработал год конюхом, потом стал бригадиром, еще через год – директором колхоза, затем ушел в райком партии. Его брат-герой при встрече спрашивает: "Как так, я все эти годы простой тракторист, а ты уже большой начальник?" А тот и отвечает: "А ты в анкетах пишешь, что у тебя брат бандеровец, а я – мой брат Герой Советского Союза".
Вершиной этого изменения тактики и парадигмы борьбы является, вы не поверите, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, На должность спикера Верховной Рады, которая провозгласила независимость Украины в августе 1991 года, Кравчук пришел с поста второго секретаря ЦК КПУ, который ведал идеологией. То есть должен был бы бороться с буржуазным национализмом, с бандеровщиной.
Кравчук и боролся. Особенно после того, как всем рассказывал, что в детстве в комсомол, а потом в юности и в партию коммунистов пошел, прекратив носить еду в схроны уцелевшим и не сложившим оружие бандеровцам в селе под Ровно.
Изменение тактики -- с вооруженной борьбы на вживание в систему с целью развала ее изнутри – и стало первым и главным китом сохранения и торжества бандеровщины, последовавшего после 1991 года.
Идеолог же и контролер этого дела Кук умер в 2007 году в 94 года, всего семь лет не дожив до госпереворота 2914 года, который вверг Украину в жернова нынешней русофобской, жесткой и мстительной, не знающей прощения и пощады неонацистской необандеровщины. Он и следил, чтобы в независимой Украине шел процесс бандеризации страны, а нужные кадры занимали правильные и нужные посты.
Так и оказалась в "Свободе" ставшая в УССР коммунисткой приснопамятная Ирина Фарион – ей поручили правильно распространять среди студентов русский язык во Львовском политехническом институте. Она и распространяла, а сейчас призывает изничтожать русских детей и все русское.
На у прадедом лидера "Свободы" и одного из вождей госпереворота 2014 года Олега Тягнибока по материнской линии был Лонгин Цегельский -- украинский политик и государственный секретарь (министр) внутренних дел Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), автор текста "Акта Злуки", документа, который в январе 1919 года провозгласил объединение ЗУНР с Украинской Народной Республикой (УНР).
Ну а папой Олега был Ярослав Тягнибок, правоверный коммунист и главный тренер сборной СССР по боксу. СССР, Карл!
И таких замаскированных, но верных национализму и нацизму оборотней в Украине было великое множество. Они и проследили, чтобы независимой заработали и стали основой новой Украины еще два кита бандеровщины и неонацизма.
Во-первых, с обретением негаданно свалившейся послу путча 1991 года независимости украинские, не к ночи будет сказано, элитарии – старая так называемая партхозноменклатура и "красные директора", новоявленные бизнесмены из цеховиков и кооперативщиков и пошедшие на новое поле деятельности уголовники с экономической хваткой – сразу провели раздел сфер занятия и применения своих сил и способностей. С согласия первого президента Кравчука экономика была отдана на откуп "красным директорам", бизнесменам и уголовникам, которые при втором президенте Леониде Кучме (выходце из "красных директоров") и составили главный костяк олигархов, захвативших все экономические и хозяйственные высоты.
А вот вся гуманитарная сфера, касающаяся духовного воспитания, все виды образования, культура, журналистика, вопросы веры и истории были отданы в ведение так называемых национал-демократов, лидером которых был Народный рух Украины (НРУ) во главе с Вячеславом Черновилом.
То, что в считанные месяцы национал-демократы разругались между собой вдрызг и разбежались по разным партиям ничего в общей картине бандеризации гуманитарной и духовной сфер не поменяли. Туда массово хлынули западные фонды и негосударственные структуры, которые и принесли в Украину зарубежный дух эмигрантской бандеровщины, сохраненной в США и в Канаде в чистом и крайне оголтелом русофобском виде. Они и окучили молодые поколения украинцев по принципу "хочешь наверняка победить врага – воспитай его детей". Представители этих поколений и цементируют сегодня бойцов ВСУ, сражающихся в СВО, -- служат в карательных и заградительных батальонах. А чуть раньше эти же люди "выбрали свободу и евроинтеграцию" на майданах 2004 и 2014 годов, бездумно сменяв кружевные трусики для себя на честь и достоинство, суверенитет и богатства страны для всех.
Их воспитали в нужно необандеровском и антироссийском духе, начиная с детского садика и заканчивая вузами, откуда самых талантливых верных и подобострастных отправляли на стажировку за рубеж, где из них и вытачивали кадровые алмазы неонацизма. И возвращали уже в правительство, в парламент, в президентское окружение, в руководители на местах.
Россия же этот процесс профукала и оставила без внимания, практически не занимаясь чем-то аналогичным. Сейчас на полях СВО плоды этого игнора и пожинаются…
Во-вторых, украинские руководители первых лет независимости во главе с Кравчуком и ему подобными решали еще один главный и методологический вопрос госстроительства (по-ихнему – "дэржавотворэння"), что первым строить -- государство или демократию в нем.
Принцип, что и демократию, и государство нужно и можно строить одновременно и параллельно был отметен изначально. Считалось, что во враждебном окружении и при нежелании Запада знать независимую Украину с подачи "демократической Москвы" Бориса Ельцина сила и средств на государство и демократию не хватит. Вот и было решено сначала построить "дэржаву", а уже потом развивать в ней демократию. Возобладало "гасло" (лозунг) "Украина понад усэ!" (Украина прежде всего!), к которому со временем очень органично присовокупилось новые – "Украина для украинцев", а потом и "Гэть вид Москвы" (Прочь от Москвы).
Разумеется, случилось это с подачи необандеровцев, эмигрантов и патриотов, перекрашенных из коммунистов ради денег и нового места под новым солнцем. У многих точка сидения и кормежки определила и точку зрения.
На выходе же очень быстро и получилась Украина, в которой признаки государства имеются, а вот демократией и не пахнет. Махновщины и анархической вольницы было полно, но вот тяги к демократическому, а значит, подчиненному закону и справедливости, юридически обоснованному устройству жизни как не было, так и не появилось.
В такой среде легко и приживаются любая диктатура или авторитаризм с тоталитаризмом. Всегда в хаосе и анархии возобладает тяга к сильной руке. Даже несмотря на то, что это – рука клоуна. Или как чуть раньше -- шоколадного барыги или уголовника, ставшего чинушей или сельским бухгалтером-пасечником еще при СССР.
Вот с такой Украиной, которую подготовил, натравил и ожесточил Запад, сегодня и воюет Россия, объявленная главным врагом украинцев. Как говаривал хитрый оборотень Кравчук, "маемо тэ, що маемо" (имеем то, что имеем). И денацификация в освобожденной от необандеровщины должна начинаться с уничтожения упомянутых выше китов и исправления парадигмы, в которой будут и должны жить оставшиеся в живых и не утилизированные украинцы. Иначе никак!
О том, как на самом деле бандеровцы работали на гитлеровские структуры - в материале "Как ОУН(б)* с нацистами боролась. Или нет".
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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