https://ukraina.ru/20240614/1055650612.html

Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать

Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать - 14.06.2024 Украина.ру

Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать

На недавнем форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном к 10-летию интернет-ресурса Украина.ру, некоторые его ностальгически-оптимистичные участники рассказали, что, дескать, советская власть смогла победить бандеровщину в УССР тем, что показала, собственно, бандеровцам преимущества социализма.

2024-06-14T15:10

2024-06-14T15:10

2024-06-14T15:10

украина

ссср

усср

леонид кравчук

адольф гитлер

александр солженицын

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И сторонники нацистских из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*, мол, так уверовали в преимущества нового строя, что покинули свои многочисленные схроны и крыйивки (убежища) и десятками тысяч вышли из лесов, сложили оружие и приобщились к строительству светлого будущего, взяв руки кирки и лопаты, ручки и книги.Вот на форуме и предложили положить этот опыт в основу денацификации Украины после того, как спецвоенная операция (СВО) закончится победой и России придется решать, что же ей делать с огромными территориями, населенными враждебными и настроенными русофобски людьми.Ну что тут можно сказать? Ага! Как бы не так. Наивность, даже обращенная в недалекое прошлое и апеллирующая к нему, многое может объяснить, но вот к истине или даже к конъюнктурной правде отношения имеет мало.Да, люди, самостоятельно убедившиеся в бесперспективности борьбы с советской властью после ее и Красной армии победы во Второй мировой войне над главным кумиром украинских националистов Адольфом Гитлером, конечно, были. И они, желая остаться в живых, вышли и сдались, бурно имитируя возникшую любовь к светлому будущему и даже произнося на камеры всевозможные покаянные здравницы с элементами клятв в новой вечной любви и в готовности жизнь положить за счастье народное.Но, с другой стороны, куда им было деться, когда жить хотелось, а органы НКВД, "ястребки"-добровольцы и красноармейские части чередовали массовые военные операции против бандитизма и зачистки с обольстительными призывами сдаваться на милость победителей под обещания амнистии?Тогда, в первые 10-15 лет после Великой Отечественной войны, кроме естественного желания жить, бандеровщину под спуд загнали победы Красной армии, невозможность западных центров-спонсоров помогать боевикам-террористам всем необходимым и, вы не поверите, изменение парадигмы поведения украинских нацистов-националистов. Изменение от безысходности, но все же оно случилось и принесло прямо таки чудесные результаты.Речь идет о том, что, потерпев поражение на полях сражений и убедившись в бесперспективности вооруженной борьбы, националисты приняли решение бороться дальше, но внутри победившей системы. То есть в органах советской, хозяйственной и даже партийной власти, подтачивая ее основы, дискредитируя основы и принципы и тем самым разваливая ее изнутри.Тех бандеровцев, которые не попали под очистительную амнистию, осудили по статье 58 Уголовного кодекса и отправили в лагеря на 10-25 лет. Во многих лагерях они держались особняком, не вступали в общение с остальными зеками и даже устанавливали свои порядки. Ресурс "Аргументы и факты" вспоминает Александра Солженицына, который в книге "Архипелаг ГУЛАГ" восхвалял бандеровцев и писал: "Не знаю, где – как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа – в основном западных украинцев, ОУНовцев. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству – и потянулись к ножу".То есть не перевоспитывались бандеровцы в лагерях, а сохраняли верность своим политическим взглядам и ждали своего часа. И дождались: 17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ", который снимал судимость и поражение в правах.Все это и позволяло бывшим прислужникам гитлеровцев вернуться из лагерей и эмиграции прямо в Украину. По данным историка Евгения Спицына, домой в Украину вернулось более 200 тыс. бывших активных участников оуновского подполья. И осели они не только в Западной, но и в Восточной Украине – в Харьковской, Донецкой, Днепро­петровской, Херсонской и других областях.В 1960 году был освобожден и последний главнокомандующий ОУН-УПА Василий Кук. Его вернули прямо в Киев и устроили на работу в Центральный государственный исторический архив УССР и Институт истории Академии наук УССР. Заведовать историей национально-освободительного движения и писать покаянно-разоблачительные письма бывшим соратникам за границами СССР с увещеваниями прекратить борьбу и признать Советы. Кук это и делал, но при этом призывал изменить тактику борьбы: "Притвориться добропорядочными советскими гражданами и внедряться, занимать руководящие посты в партийном и советском аппарате, в органах культуры, просвещения, воспитывать молодёжь в национальном духе".И бандеровцы пошли во власть. По данным историков, в партийных, общественных и хозяйственных организациях УССР было не меньше трети националистов и членов их семей, амнистированных в ­1955–1959 годах. В результате в обкоме КПСС и райкомах Львовской области доля некогда осужденных бандеровцев превышала 30%. А в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях их было от 35 до 50%.Тогда же родился и славный анекдот двух братьев-украинцев: "Один был Героем Советского Союза, а другой бандеровцем. Последний вернулся из лагеря, поработал год конюхом, потом стал бригадиром, еще через год – директором колхоза, затем ушел в райком партии. Его брат-герой при встрече спрашивает: "Как так, я все эти годы простой тракторист, а ты уже большой начальник?" А тот и отвечает: "А ты в анкетах пишешь, что у тебя брат бандеровец, а я – мой брат Герой Советского Союза".Вершиной этого изменения тактики и парадигмы борьбы является, вы не поверите, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, На должность спикера Верховной Рады, которая провозгласила независимость Украины в августе 1991 года, Кравчук пришел с поста второго секретаря ЦК КПУ, который ведал идеологией. То есть должен был бы бороться с буржуазным национализмом, с бандеровщиной.Кравчук и боролся. Особенно после того, как всем рассказывал, что в детстве в комсомол, а потом в юности и в партию коммунистов пошел, прекратив носить еду в схроны уцелевшим и не сложившим оружие бандеровцам в селе под Ровно.Изменение тактики -- с вооруженной борьбы на вживание в систему с целью развала ее изнутри – и стало первым и главным китом сохранения и торжества бандеровщины, последовавшего после 1991 года.Идеолог же и контролер этого дела Кук умер в 2007 году в 94 года, всего семь лет не дожив до госпереворота 2914 года, который вверг Украину в жернова нынешней русофобской, жесткой и мстительной, не знающей прощения и пощады неонацистской необандеровщины. Он и следил, чтобы в независимой Украине шел процесс бандеризации страны, а нужные кадры занимали правильные и нужные посты.Так и оказалась в "Свободе" ставшая в УССР коммунисткой приснопамятная Ирина Фарион – ей поручили правильно распространять среди студентов русский язык во Львовском политехническом институте. Она и распространяла, а сейчас призывает изничтожать русских детей и все русское.На у прадедом лидера "Свободы" и одного из вождей госпереворота 2014 года Олега Тягнибока по материнской линии был Лонгин Цегельский -- украинский политик и государственный секретарь (министр) внутренних дел Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), автор текста "Акта Злуки", документа, который в январе 1919 года провозгласил объединение ЗУНР с Украинской Народной Республикой (УНР).Ну а папой Олега был Ярослав Тягнибок, правоверный коммунист и главный тренер сборной СССР по боксу. СССР, Карл!И таких замаскированных, но верных национализму и нацизму оборотней в Украине было великое множество. Они и проследили, чтобы независимой заработали и стали основой новой Украины еще два кита бандеровщины и неонацизма.Во-первых, с обретением негаданно свалившейся послу путча 1991 года независимости украинские, не к ночи будет сказано, элитарии – старая так называемая партхозноменклатура и "красные директора", новоявленные бизнесмены из цеховиков и кооперативщиков и пошедшие на новое поле деятельности уголовники с экономической хваткой – сразу провели раздел сфер занятия и применения своих сил и способностей. С согласия первого президента Кравчука экономика была отдана на откуп "красным директорам", бизнесменам и уголовникам, которые при втором президенте Леониде Кучме (выходце из "красных директоров") и составили главный костяк олигархов, захвативших все экономические и хозяйственные высоты.А вот вся гуманитарная сфера, касающаяся духовного воспитания, все виды образования, культура, журналистика, вопросы веры и истории были отданы в ведение так называемых национал-демократов, лидером которых был Народный рух Украины (НРУ) во главе с Вячеславом Черновилом.То, что в считанные месяцы национал-демократы разругались между собой вдрызг и разбежались по разным партиям ничего в общей картине бандеризации гуманитарной и духовной сфер не поменяли. Туда массово хлынули западные фонды и негосударственные структуры, которые и принесли в Украину зарубежный дух эмигрантской бандеровщины, сохраненной в США и в Канаде в чистом и крайне оголтелом русофобском виде. Они и окучили молодые поколения украинцев по принципу "хочешь наверняка победить врага – воспитай его детей". Представители этих поколений и цементируют сегодня бойцов ВСУ, сражающихся в СВО, -- служат в карательных и заградительных батальонах. А чуть раньше эти же люди "выбрали свободу и евроинтеграцию" на майданах 2004 и 2014 годов, бездумно сменяв кружевные трусики для себя на честь и достоинство, суверенитет и богатства страны для всех.Их воспитали в нужно необандеровском и антироссийском духе, начиная с детского садика и заканчивая вузами, откуда самых талантливых верных и подобострастных отправляли на стажировку за рубеж, где из них и вытачивали кадровые алмазы неонацизма. И возвращали уже в правительство, в парламент, в президентское окружение, в руководители на местах.Россия же этот процесс профукала и оставила без внимания, практически не занимаясь чем-то аналогичным. Сейчас на полях СВО плоды этого игнора и пожинаются…Во-вторых, украинские руководители первых лет независимости во главе с Кравчуком и ему подобными решали еще один главный и методологический вопрос госстроительства (по-ихнему – "дэржавотворэння"), что первым строить -- государство или демократию в нем.Принцип, что и демократию, и государство нужно и можно строить одновременно и параллельно был отметен изначально. Считалось, что во враждебном окружении и при нежелании Запада знать независимую Украину с подачи "демократической Москвы" Бориса Ельцина сила и средств на государство и демократию не хватит. Вот и было решено сначала построить "дэржаву", а уже потом развивать в ней демократию. Возобладало "гасло" (лозунг) "Украина понад усэ!" (Украина прежде всего!), к которому со временем очень органично присовокупилось новые – "Украина для украинцев", а потом и "Гэть вид Москвы" (Прочь от Москвы).Разумеется, случилось это с подачи необандеровцев, эмигрантов и патриотов, перекрашенных из коммунистов ради денег и нового места под новым солнцем. У многих точка сидения и кормежки определила и точку зрения.На выходе же очень быстро и получилась Украина, в которой признаки государства имеются, а вот демократией и не пахнет. Махновщины и анархической вольницы было полно, но вот тяги к демократическому, а значит, подчиненному закону и справедливости, юридически обоснованному устройству жизни как не было, так и не появилось.В такой среде легко и приживаются любая диктатура или авторитаризм с тоталитаризмом. Всегда в хаосе и анархии возобладает тяга к сильной руке. Даже несмотря на то, что это – рука клоуна. Или как чуть раньше -- шоколадного барыги или уголовника, ставшего чинушей или сельским бухгалтером-пасечником еще при СССР.Вот с такой Украиной, которую подготовил, натравил и ожесточил Запад, сегодня и воюет Россия, объявленная главным врагом украинцев. Как говаривал хитрый оборотень Кравчук, "маемо тэ, що маемо" (имеем то, что имеем). И денацификация в освобожденной от необандеровщины должна начинаться с уничтожения упомянутых выше китов и исправления парадигмы, в которой будут и должны жить оставшиеся в живых и не утилизированные украинцы. Иначе никак!О том, как на самом деле бандеровцы работали на гитлеровские структуры - в материале "Как ОУН(б)* с нацистами боролась. Или нет".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, ссср, усср, леонид кравчук, адольф гитлер, александр солженицын, красная армия, украина.ру, нквд, эксклюзив